Российские регионы планируют сократить ИКТ-расходы в 2023 г.

CNews подготовил очередной рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на 2023 г., в котором представлены данные об ИКТ-расходах, запланированных на 2023 г., и фактических ИКТ-расходах за 2022 г. Как следует из этих данных, в 2022 г. российские регионы потратили на ИКТ ₽271,6 млрд — это на 32% больше, чем в 2021 г. В текущем году суммарные расходы регионов на ИКТ могут сократиться на 5,6% до ₽256,3 млрд. Программы социально-экономического развития присоединенных территорий только формируются.

Сколько было потрачено на ИТ в 2022 г.

В первых версиях региональных бюджетов на 2022 г. было запланировано израсходовать на ИКТ в общей сложности ₽243,4 млрд. Однако бюджеты регионов в течение года несколько раз пересматриваются, последние изменения в них вносятся в ноябре-декабре.

В свете событий, происходивших в 2022 г., можно было ожидать сокращения ИКТ-расходов, однако анализ финальных, утвержденных в конце 2022 г. версий региональных бюджетов на 2022 г. показал, что этого не произошло. Более того, фактические ИКТ-расходы регионов выросли не на запланированные 18,7%, а на 32,4% до ₽271,6 млрд. Крупной статьей расходов стало оснащение современным оборудованием и развитие цифровых сервисов в образовательных учреждениях, которое происходит в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Динамика ИКТ-бюджетов регионов В 2022 г. ИКТ-бюджеты регионов выросли на 32,4% при первоначальном плане роста в 18,7%. В 2023 г. могут сократиться на 5,6% Суммарные расходы на ИКТ, ₽млрд Динамика изменения год к году, %

Лидерами по фактическим расходам на ИКТ в 2022 г., традиционно, стали Москва (₽118,7 млрд, на 23,9% больше запланированного), Санкт-Петербург (₽30,4 млрд, на 4,6% меньше) и Московская область (₽9,4 млрд, на 3% меньше).

Главные цифровые проекты 2022 г.

В 2022 г. регионы продолжали заниматься созданием цифровой инфраструктуры, импортозамещением, принимали меры по поддержке отрасли и развитию кадрового потенциала.

Как сообщили CNews в Департаменте информационных технологий Москвы, с столице, на которую в 2022 г. пришлось 43,7% совокупного ИТ-бюджета регионов, ежегодно реализуется порядка 300 цифровых проектов во всех отраслях городского хозяйства и социальной сферы. В рамках развития цифровой экосистемы в 2022 г. в столице оцифровали или модернизировали более 100 услуг. В частности, впервые в России Москва перевела в электронный вид услуги подачи заявления на ежемесячное пособие для детей в возрасте от нуля до трех и от восьми до 18 лет. Открыт суперсервис «Переезд в Москве». Москва первой в России создала систему, которая упростила операторам мобильной связи оформление документов, необходимых для строительства телеком-инфраструктуры. Теперь на портале mos.ru они могут подать заявление на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений городского Управления Роспотребнадзора. Продолжила развиваться городская ИТ-инфраструктура: в 2022 г. в Москве появилось более 800 новых хот-спотов, на портале mos.ru был запущен спецпроект «Безопасность в интернете», который в доступной форме рассказывает горожанам об основных правилах безопасного поведения в сети. Также продолжилась цифровая трансформация всех отраслей городского хозяйства и социальной сферы.

В Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области (четвертое место в рейтинге) рассказали, что в 2022 г. основные усилия были направлены на поддержку отечественных ИТ-специалистов, компаний и разработок, ускоренное импортозамещение и усиление мер по информационной безопасности. Осуществлялся перевод на российское ПО правительства, центра обработки данных, государственных и ведомственных информационных систем. В 36 малых населенных пунктах были построены сотовые вышки, благодаря чему более 18 тыс. сельских жителей получили доступ к мобильной связи и интернету. 82% школ были обеспечены доступом к Wi-Fi и видеонаблюдением. На 100% завершен перевод социально значимых услуг в электронный вид.

В Якутии (восьмое место по итогам 2022 г.) был создан модульный центр обработки данных. В нем уже размещены информационные системы органов государственной власти и подведомственных учреждений, такие как информационно-технологическая платформа «E-Якутия» и АИС МФЦ, интеллектуальная транспортная система, система оперативного мониторинга лесных пожаров, колл-центр единого номера 122, объединенный платежный документ и цифровой помощник AITA. Продолжается прокладка волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), в том числе и в арктические районы — в 2022 г. быстрый интернет появился еще в 70 поселениях.

В Ямало-Ненецком автономном округе (12 место в 2022 г.) число электронных госуслуг достигло 1500. При получении социально-значимых услуг больше не надо вручную заполнять заявления и прикладывать бумажные документы — все это делается в автоматическом режиме. На региональном портале госуслуг зарегистрировано 96,51% жителей региона, уровень удовлетворенности качеством услуг составляет 4,5 балла.

Важным цифровым проектом Мурманской области (26 место) в 2022 г. стало развитие портала «Наш Север». Изначально он создавался как платформа обратной связи между властью и жителями: на портале можно было оставить обращение, предложить идеи по развитию региона, поучаствовать в голосованиях, посмотреть график плановых отключений воды и электричества. Сегодня к порталу «Наш Север» подключен инвестиционный портал Мурманской области с навигаторами мер поддержки бизнеса, инвестиционных проектов и площадок, система мониторинга транспорта и уборки территорий, сервис записи к врачу и туристический гид. Он интегрирован с единой цифровой платформой управления регионом. Разработана система мониторинга уборки территории и мобильное приложение, в котором подрядчики получают задания и отчитываются о работе.

Жителям Республики Башкортостан (28 место) в электронном виде доступны 642 госуслуги. Запущен суперсервис «Цифровое имущество и строительство», благодаря чему количество заявок по услугам, связанным со строительной деятельностью, в 2022 г. выросло в 2,2 раза, а по земельно-имущественным услугам – в 2,3 раза.

В Ростовской области (30 место) за 2022 г. построено 145 и модернизировано 173 базовых станции, в том числе обслуживающих сельскую местность. В регионе осталось четыре населенных пункта, где до сих пор нет мобильной связи. Сформирована цифровая инфраструктура в 126 школах. Бесшовное покрытие сети Wi-Fi организовано во всех классах учебных заведений — теперь учителя могут использовать на уроках видеоматериалы, обучающие программы и другой цифровой контент.

В Смоленской области (38 место) в 2022 г. в электронном виде появились 83 услуги, самыми популярными стали запись на прием в медицинское учреждение, вызов врача на дом, запись в 1-й класс, электронный дневник. В рамках проекта «Информационная инфраструктура» в службе «122» появился робот Мария — сейчас он находится в стадии тестирования и обучения, а впоследствии будет помогать гражданам записываться к врачу и напоминать им о записи. Гордость региона — платформа «Войти в АйТи», которая помогает найти работу в сфере ИТ. На данный момент к ней подключились 11 учебных заведений и 18 крупнейших ИТ-компаний.

В Новгородской области (53 место) в 2022 г. активно занимались развитием инфраструктуры: запустили стабильную сотовую связь в четырех районах, установили точки Wi-Fi и камеры видеонаблюдения в 149 образовательных учреждениях.

Цифровая зрелость регионов

Правительство РФ ежегодно составляет рейтинг цифровой трансформации регионов. Он формируется на основе семи критериев: уровня цифровой зрелости региона, наличия платформы обратной связи с гражданами и бизнесом, эффективности мер поддержки ИТ-отрасли, уровня информационной безопасности, уровня эксплуатации системы межведомственного электронного взаимодействия, уровня импортонезависимости ПО и уровня перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид.

В конце декабря 2022 г. был представлен оперативный рейтинг по итогам уходящего года. Первое место в нем занимает Республика Татарстан, на втором Белгородская область, на третьем — Тульская. Четвертое и пятое место у ХМАО-Югра и Челябинской области. Напомним, что в рейтинге CNews ИТ-расходов по итогам 2022 г. у этих регионов 5, 29, 23, 20 и 19 места соответственно. Лидер рейтинга CNews Москва в рейтинге цифровой трансформации регионов не представлен, Санкт-Петербург занимает 45 место, а Московская область 11-е.

Чуть ранее — в июне 2022 г., был представлен рейтинг руководителей цифровой трансформации регионов. Его возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан и Ханты-Мансийский АО. Замкнули список Тверская область, Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика. При его составлении учитывались те же показатели, что и при оценке регионов: эффективность мер поддержки ИТ-сферы, уровень информационной безопасности, уровень цифровой зрелости, наличие платформы обратной связи и уровень переноса массовых социально значимых услуг на портал госуслуг.

Что запланировано на 2023 г.

В наступившем 2023 г. в рейтинге CNews по-прежнему представлены 85 регионов. Информацию об ИТ-бюджетах присоединенных территорий в обнаружить не удалось. По информации источника CNews, знакомого с ситуацией, программы их социально-экономического развития только формируются. После их утверждения можно будет говорить о финансировании, в том числе и ИТ-проектов. Планируется, что оно будет осуществляться из бюджетных средств и других (внебюджетных) источников.

Согласно утвержденным первым версиям бюджетов, регионы планируют потратить на ИКТ ₽256,3 млрд — на 5,6% меньше, чем в 2022 г. Однако, как показывает опыт, эта цифра далеко не окончательная, и может как существенно вырасти, так и сократиться к концу года. Как и в прошлом году, значительная часть этой суммы придется на оснащение оборудованием учебных заведений в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Также многие регионы продолжат заниматься цифровизацией мировых судов.

CNews: Рейтинг ИКТ-затрат регионов РФ 2023

№ в 2023 г. № в 2022 г. Регион Планируемый бюджет региона на ИКТ в 2023 г., ₽млн Фактические расходы региона на ИКТ в 2022 г., ₽млн Динамика ИКТ-бюджета 2023/2022 г, % 1 1 Москва 106 600,0 118 700,0 -10,2% 2 2 Санкт-Петербург 33 829,6 30 448,0 11,1% 3 3 Московская область 9 365,6 9 434,5 -0,7% 4 6 Пермский край 4 424,2 4 661,8 -5,1% 5 9 Самарская область 4 026,8 3 912,4 2,9% Источник: CNews Analytics, 2023 Перейти к полной таблице

61,7% указанной суммы приходится на первую пятерку участников рейтинга, 69% — на первую десятку — эти показатели практически не меняются год от года. Также как и первая тройка: Москва (₽106,6 млрд, на 10,2% меньше, чем в 2022 г.), Санкт-Петербург (₽33,8 млрд, на 11,1% больше) и Московская область (₽9,37 млрд, на 0,7% меньше). На четвертом месте Пермский край (₽4,4 млрд, на 5,1% меньше), на пятом — Самарская область (₽4 млрд, на 2,9% больше). Меньше всех планируют потратить на ИКТ в Еврейском Автономном округе (₽104,2 млн), республиках Ингушетия (₽170 млн) и Карачаево-Черкессия (₽226,1 млн). Расходы лидера рейтинга Москвы на ИКТ в 1023 больше, чем расходы находящего в конце списка Еврейского АО.

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Некоторые регионы запланировали существенный рост ИКТ-расходов в 2023 г. Например, в Республике Калмыкия они должны увеличиться на 85% с ₽389 млн до ₽721 млн за счет роста финансирования Министерства цифрового развития с ₽288 млн до ₽365 млн и региональных проектов «Цифровая образовательная среда» (₽131,1 млн) и «Успех каждого ребенка» (₽189,2 млн), подразумевающих оснащение образовательных учреждений современным оборудованием.

Самые большие ИКТ-бюджеты регионов Топ-5 участников рейтинга формируют 62% суммарных ИКТ-затрат российских регионов Фактические расходы региона на ИКТ в 2022 г., ₽млрд Планируемый бюджет региона на ИКТ в 2023 г., ₽млрд 118,7 106,6 Москва 30,4 33,8 Санкт-Петербург 9,4 9,4 Московская область 4,7 4,4 Пермский край 3,9 4,0 Самарская область

На 65% с ₽294 млн до ₽486 млн планирует увеличить расходы на цифровизацию Республика Алтай — дополнительные средства (₽178,2 млн) также пойдут на модернизацию школ. Примерно на 60% должны вырасти ИТ-затраты в Оренбургской области (с ₽866 млн до ₽1397 млн) за счет значительного увеличения финансирования профильного Министерства цифрового развития и связи (с ₽604 млн до ₽1093 млн). Некоторые регионы предварительно запланировали сокращение бюджетов на цифровизацию. Например, в Чеченской Республике ИКТ-расходы могут упасть на 44%, в Республике Карелия на 51%, в Алтайском крае на 58%.

Рост ИКТ-расходов регионов 2023

№ № в 2023 г. Регион Планируемый бюджет региона на ИКТ в 2023 г., ₽млн Фактические расходы региона на ИКТ в 2022 г., ₽млн Динамика ИКТ-бюджета 2023/2022 г, % 1 46 Республика Калмыкия 720,8 389,0 85,3% 2 61 Республика Алтай 486,2 294,6 65,0% 3 33 Оренбургская область 1 396,9 866,2 61,3% 4 63 Республика Марий Эл 479,9 298,4 60,8% 5 50 Томская область 627,6 401,6 56,3% 6 43 Республика Бурятия 817,3 546,7 49,5% 7 66 Забайкальский край 462,8 329,2 40,6% 8 53 Магаданская область 581,3 414,5 40,2% 9 74 Республика Хакасия 361,2 270,5 33,5% 10 52 Ставропольский край 583,3 436,9 33,5% Источник: CNews Analytics, 2023

В Москве в 2023 г. планируется разработка новых сервисов в социальной сфере, ЖКХ и других отраслях. Продолжится плановая модернизация и перевод в электронный вид государственных услуг. Сам портал mos.ru, который является единым окном получения госуслуг и сервисов для горожан и бизнеса, станет еще более удобным. В числе основных направлений – модернизация личного кабинета, который станет еще более удобным и функциональным, внедрение принципов инклюзивности, улучшение быстродействия и повышение стабильности работы портала в целом.

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Планируется развитие системы мониторинга информационной безопасности в органах исполнительной власти и подведомственных учреждениях города с учетом взаимодействия с государственной системой обнаружения и реагирования на компьютерные инциденты. Будет усилена работа по обучению и повышению квалификации специалистов в сфере информационной безопасности в органах власти и подведомственных учреждениях. Также запланированы работы по ускоренному импортозамещению программного обеспечения и средств защиты информации, чтобы исключить зависимость от иностранных вендоров.

Также в 2023 г. Москва продолжит развивать информационные системы в сферах ЖКХ, экономики, здравоохранения, образования, строительства, культуры, спорта и других, цифровую инфраструктуру Московской электронной школы и ЕМИАС.

В числе главных задач Новосибирской области на 2023 г. создание центра мониторинга информационной безопасности (SOC), который позволит в круглосуточном режиме мониторить кибератаки с использованием технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения. В SOC будет предусмотрена функция компьютерной криминалистики, когда любая попытка проникновения расследуется как преступление – от и до.

Топ-10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов 2023

№ в 2023 г. № в 2022 г. Регион Планируемый бюджет региона на ИКТ в 2023 г., ₽млн Фактические расходы региона на ИКТ в 2022 г., ₽млн Динамика ИКТ-бюджета 2023/2022 г, % 1 1 Москва 106 600,0 118 700,0 -10,2% 2 2 Санкт-Петербург 33 829,6 30 448,0 11,1% 3 3 Московская область 9 365,6 9 434,5 -0,7% 4 6 Пермский край 4 424,2 4 661,8 -5,1% 5 9 Самарская область 4 026,8 3 912,4 2,9% 6 10 Нижегородская область 4 007,7 3 888,6 3,1% 7 4 Новосибирская область 3 825,7 5 316,5 -28,0% 8 7 Краснодарский край 3 803,1 4 589,6 -17,1% 9 12 Ямало-Ненецкий АО 3 659,8 3 464,9 5,6% 10 14 Приморский край 3 334,0 3 002,2 11,1% Источник: CNews Analytics, 2023

В планах также запуск единого колл-центра, который объединит 50 горячих линий министерств и других госучреждений, внедрение «Карты жителя Новосибирской области» – цифровой платформы, которая будет содержать сведения обо всех льготах, положенных каждому жителю региона: транспортных, на лекарственные препараты, рецепты на молочную кухню и др. Будет запущена единая централизованная платформа АПК «Безопасный город», продолжится развитие системы видеонаблюдения, подключение новых камер к системе. Планируется внедрение системы «Лесохранитель» по распознаванию пожаров. Еще 74 населенных пункта получат возможность доступа к мобильной связи и высокоскоростному интернету, заработают новые проактивные госуслуги.

В Новгородской области в 2023 г. намерены сосредоточиться на развитии АПК «Безопасный город», внедрении систем кибербезопасности и расширении мобильной связи.

В списке приоритетов Тюменской области на 2023 г. — развитие кадрового ИТ-потенциала, автоматизация образования и создание инфраструктуры в школах. Планируется разработать единое мобильное приложение в сфере общего и дополнительного образования, подсистему спортивной отрасли и продолжить модернизацию Навигатора дополнительного образования. Продолжится работа по замене иностранного ПО на отечественное — в настоящее время уровень импортонезависимости в регионе составляет около 80%.

В 2023–2024 гг. в регионе появится еще 1000 видеокамер, подключенных к интеллектуальным подсистемам видеоаналитики с распознаванием лиц. Будет продолжена модернизация интеграционной платформы интеллектуальной транспортной системы Тюменской области и системы «Диспетчерское управление транспортом служб содержания дорог».

В Ростовской области в 2023 г. намерены заняться оптимизацией и переводом полностью в электронный вид 84 госуслуг. Для этого в 2022 г. был создан региональный центр оптимизации услуг. Разрабатывается механизм перехода на полностью электронное взаимодействие между МФЦ Ростовской области и органами соцзащиты населения. Также в 2023 г. регион участвует в двух федеральных проектах: по регистрации биометрических данных заявителей в МФЦ и по оформлению и выдаче карт болельщика.

ИКТ-расходы на душу населения

Расчет ИКТ-расходов на душу населения производился на основании данных Всероссийской переписи населения 2021. Лидерами, как и ранее, являются регионы Крайнего Севера и две столицы: Ненецкий АО (₽12 220), Москва (₽8 200), Чукотский АО (₽7 980), Ямало-Ненецкий АО (₽7 319,6) и Санкт-Петербург (₽6 041).

Топ-10 регионов по уровню ИКТ-расходов на душу населения 2023

№ № в 2023 г. Регион Планируемый бюджет региона на ИКТ в 2023 г., ₽млн Численность населения на 01,01.2023 г., млн человек ИКТ-расходы на душу населения в 2023 г., ₽ 1 60 Ненецкий АО 488,8 0,04 12 220,0 2 1 Москва 106 600,0 13,0 8 200,0 3 71 Чукотский АО 399,0 0,1 7 980,0 4 9 Ямало-Ненецкий АО 3 659,8 0,5 7 319,6 5 2 Санкт-Петербург 33 829,6 5,6 6 041,0 6 53 Магаданская область 581,3 0,1 5 813,0 7 22 Сахалинская область 2 200,1 0,5 4 400,2 8 18 Мурманская область 2 302,4 0,7 3 289,1 9 21 Республика Коми 2 203,4 0,7 3 147,7 10 12 Республика Саха (Якутия) 3 059,4 1,0 3 059,4 Источник: CNews Analytics, 2023

Самые низкие ИКТ-расходы на душу населения в Чеченской Республике и Республике Дагестан (около ₽160 на человека). Это в 75 раз меньше, чем в Ненецком АО и в 50 раз меньше, чем в Москве.

Методика рейтинга

Для подготовки рейтинга ИКТ-расходов российских регионов используются последние версии бюджетов прошедшего года и первые — текущего года. Например, при подготовке данного рейтинга использовались данные бюджетов на 2022–2024 г. с изменениями, принятыми на декабрь 2022 г., и данные бюджетов на 2023–2025 г., принятых в декабре 2022 г.

При подсчете ИКТ-расходов учитываются бюджеты профильных министерств или департаментов, отвечающих за вопросы информатизации и цифровизации региона, затраты всех остальных региональных ведомств по статье «Связь и информатика», расходы на реализацию мероприятий в сфере ИКТ, таких как создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», «Безопасного города», модернизацию и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами, перевод ведомств на использование единой системы бухгалтерского учета, внедрение цифровой образовательной среды, цифровизацию мировых судов и т.д.

На настоящий момент в большинстве регионов созданы профильные ведомства, отвечающие за цифровизацию. Однако в некоторых случаях вопросы ИКТ курируют министерства, одновременно отвечающие за экономику в целом, средства массовой информации, транспорт, промышленность. В таком случае в рейтинг включается только та часть их бюджета, которую можно отнести к сфере ИКТ.