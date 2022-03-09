Российские регионы запланировали существенный рост ИКТ-расходов в 2022 г.

CNews подготовил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на 2022 г. В нем представлены данные об ИКТ-расходах, запланированных на 2022 г., и фактических ИКТ-расходах за 2021 г. В прошлом году российские регионы потратили на ИКТ ₽205,1 млрд — это на 9% меньше, чем в 2020 г. В текущем году суммарные расходы регионов на ИКТ власти планируют увеличить почти на 19% до ₽243,4 млрд.

Сколько было израсходовано в 2021 г.

В утвержденных первых версиях региональных бюджетов на 2021–2023 гг. планировалось сокращение расходов на ИКТ на 19,5% по сравнению с 2020 г. — их объем должен был составить ₽181,3 млрд. Основная причина — снижение финансирования проекта создания единого цифрового контура в здравоохранении (ЕГИСЗ), пик которого пришелся на 2020 г.

В течение 2021 г. в законы о бюджетах российских регионов на 2021–2023 гг. периодически вносились изменения. Окончательные их версии были утверждены в ноябре-декабре 2021 г. Анализ финальных версий показал, что ИКТ-расходы регионов в 2021 г. по сравнению с 2020 г. снизились всего на 8,9% до ₽205,1 млрд. Около 9,3% от этой суммы было выделено на создание ЕГИСЗ, а 11,1% — на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда», в рамках которого предусмотрено оснащение современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образовательных учреждений.

Динамика ИКТ-бюджетов регионов В 2021 г. расходы регионов на ИКТ сократились на 9%, а в 2022 г. запланирован рост на 19% Суммарные расходы на ИКТ, ₽млрд Динамика изменения год к году, %

Тройка регионов-лидеров по фактическим расходам на ИКТ в 2021 г. не изменилась. На первом месте Москва (₽76,3 млрд, на 0,76% меньше, чем было запланировано), Санкт-Петербург (₽21,6 млрд, на 3,5% меньше), Московская область (₽6,9 млрд, на 15% больше).

На что потрачены миллиарды

Представители российских регионов рассказали CNews о том, какие направления цифровизации были наиболее актуальны для них в прошедшем году. Так, Москва в 2021 году была номинирована на 12 российских и 35 международных премий в сфере ИКТ, более 25 проектов было удостоено престижных наград в области технологий. Как рассказали CNews в столичном Департаменте информационных технологий (ДИТ), Правительство Москвы уделяло много внимания борьбе с пандемией коронавируса. Среди ключевых проектов — развитие онлайн-сервисов на портале mos.ru, совершенствование цифровой платформы здравоохранения, поддержка цифровых решений, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, например, технологий электронного мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, создание инфраструктуры предоставления QR-кодов. Кроме того, в начале 2022 г. в связи с распространением омикрон-штамма была модернизирована горячая линия «122» — теперь она может обрабатывать в 5 раз больше вызовов, чем раньше, в том числе при помощи голосового помощника.

В рамках развития столичной цифровой экосистемы, в 2021 г. на mos.ru появились новые сервисы, например, онлайн-запись к нотариусу, сервис вывоза ненужных вещей, сервис подачи сведений о поверке или замене счетчиков, суперсервис «Помощь при переезде по программе реновации», сервис аренды площадок в городских культурных и спортивных учреждениях, сервис поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы», а также онлайн-оформление Единого читательского билета.

В рамках цифровой трансформации городского хозяйства в Москве реализуется более 70 проектов с применением технологий искусственного интеллекта. Каждый такой проект либо упрощает получение услуг или информации для горожанина, либо повышает эффективность системы управления городом. Например, алгоритмы видеоаналитики помогают городским службам выявлять нарушения в содержании дворов и улиц, чат-боты и голосовые помощники предоставляют жителям ответы на их вопросы, а рекомендательные сервисы подсказывают пользователям, какие услуги могут быть полезны в их жизненной ситуации.

Важное направление — поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры города. Совместно с операторами связи Москва продолжает экспериментировать с сетями 5G: в городе уже развернуто 27 пилотных зон, а в конце 2021 г. на территории Боткинской больницы был запущен первый в России индустриальный 5G-полигон.

В Санкт-Петербурге в августе 2021 г. была утверждена концепция цифровой трансформации города, в состав которой вошли 78 проектов в области здравоохранения, образования, туризма и «Индустрии 4.0». Наиболее значимыми в администрации северной столицы считают проекты, направленные на упрощение и облегчение взаимодействия граждан с государством. Среди них «Цифровой Петербург», в рамках которого реализован конструктор, позволяющий оперативно создавать городские сервисы. С октября 2021 г. жители города могут отслеживать движение машины скорой помощи, выехавшей на вызов. Родители школьников получили возможность в режиме реального времени в личном кабинете на портале «Петербургское образование» получать информацию о времени прихода ребенка в школу, его питании, ограничивать покупку продуктов. Предметом гордости Санкт-Петербурга является АПК «Безопасный город» — единая мегасистема, в которую входит 11 различных информационных систем, отвечающих за безопасность в городе: городская система видеонаблюдения, система мониторинга безопасности социальных объектов, система «112» и др.

В утвержденной в 2021 г. стратегии цифровой трансформации Новосибирской области содержится около 50 проектов. Среди них обеспечение современной мобильной связью и скоростным интернетом жителей сельской местности, подключение домохозяйств к интернету с помощью оптоволокна, подключение социально значимых объектов (школы, ФАПы, дома культуры и др.). В прошлом году доступ к стабильному и быстрому интернету получили 100% школ Новосибирской области (скорость от 50 М/сек в сельской местности и от 100 Мбит/сек в городах).

Продолжилось внедрение цифровых технологий в здравоохранение. В 2021 г. в больницах и поликлиниках Новосибирской области было оборудовано 24 тыс. автоматизированных рабочих мест, начали применяться телемедицинские консультации, заработала система «Электронный рецепт», все медицинские организации подключились к единой системе лабораторных исследований и к Центральному архиву медицинских изображений. Активно развивалась дистанционная медицина, а также электронное взаимодействие между гражданами и медицинскими организациями.

Важным проектом в сфере здравоохранения, реализованным в регионе в 2021 г., стало развитие контакт-центра Единой регистратуры Новосибирской области — полностью на базе российского ПО. С пациентами, для снижения нагрузки на медицинский персонал и повышения скорости обслуживания, с прошлого года общается цифровой голосовой помощник — робот Николай. Робот может записать пациента к врачу, вызвать врача на дом, проконсультировать по ряду вопросов. Также робот Николай интегрирован в чат-бот «Мое здоровье НСО» в Telegram — с аналогичным набором функций.

Одним из главных проектов 2021 г. в Самарской области стало создание «Карты жителя Самарской области». Это полноценная банковская карта, на которой объединены финансовые и нефинансовые сервисы. Она позволяет проводить денежные операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, пользоваться государственными электронными сервисами. Массовая эмиссия карт началась в июне 2021 г.

Немалые средства были направлены на подключение к интернету социально значимых объектов. Это учебные заведения, фельдшерско-акушерские пункты, администрации населенных пунктов, отделения полиции и МЧС, территориальные избирательные комиссии. В 2021 г. было подключено к интернету 352 таких объекта. Кроме того, в Самарской области стартовал первый этап реализации проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», предусматривающего установку базовых станций подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. В прошлом году установка оборудования связи завершилась в 74 населенных пунктах.

В ряде регионов фактические ИКТ-расходы значительно превысили запланированные в первой версии региональных бюджетов. Основная причина — в 2021 г. в регионах активно создавались профильные Министерства цифрового развития, теперь они есть практически везде. Они аккумулировали основные ИКТ-расходы, за исключением, разве что, расходов на ЕГИСЗ (по-прежнему остаются в бюджете Министерств здравоохранения) и на создание цифровой образовательной среды (находятся в бюджете Министерства образования). Таким образом, данные об ИКТ-расходах стали более прозрачными — ранее CNews писал о том, что зачастую они были спрятаны в самых неожиданных статьях региональных бюджетов.

Сколько будет израсходовано в 2022 г.

В конце декабря 2021 г. появились утвержденные версии региональных бюджетов на 2022–2024 гг. Как показал их анализ, в текущем году суммарные расходы регионов на ИКТ планируется повысить на 18,7% до ₽243,4 млрд. На создание ЕГИСЗ придется около 5,7% этой суммы, еще 8,3% будет направлено на развитие цифровой образовательной среды. Заметной статьей региональных ИКТ-расходов также станет обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

CNews: Рейтинг ИКТ-затрат регионов РФ 2022

№ в 2022 г. № в 2021 г. Регион Планируемый бюджет региона на ИКТ в 2022 г., ₽млн Фактические расходы региона на ИКТ в 2021 г., ₽млн Динамика ИКТ-бюджета 2022/2021 г, % 1 1 Москва 95 800,0 76 300,0 25,6% 2 2 Санкт-Петербург 31 906,8 21 558,3 48,0% 3 3 Московская область 9 730,5 6 856,3 41,9% 4 15 Свердловская область 5 578,6 2 477,2 125,2% 5 6 Пермский край 4 951,2 3 824,9 29,4% Источник: CNews Analytics, 2022 Перейти к полной таблице

61% суммарных ИКТ-бюджетов российских регионов формируют пять лидеров рейтинга (в прошлом году на них пришлось 62%). Как обычно, это Москва (₽95,8 млрд, на 25% больше, чем в 2021 г.), Санкт-Петербург (₽31,9 млрд, на 48% больше) и Московская область (₽9,7 млрд, на 42% больше). На четвертом месте Свердловская область (₽5,6 млрд, на 125% больше), на пятом — Пермский край (₽4,9 млрд, рост на 29%). На долю топ-10 участников рейтинга приходится 69% суммарного ИКТ-бюджета — эта цифра также по сравнению с прошлым годом практически не изменилась.

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Как сообщили CNews в ДИТ Москвы, в 2022 г. планируется разработать и модернизировать более 120 электронных услуг. Продолжится внедрение инклюзивных решений, которые сделают получение городских услуг и сервисов доступным для слабовидящих москвичей. За счет развития инструментов аналитики и рекомендательной системы контент портала mos.ru будет становиться еще более персонализированным, адаптированным под каждого конкретного пользователя и его жизненную ситуацию. Продолжится внедрение проактивного оказания услуг и сервисов.

В столичном регионе планируют дальше развивать Московскую электронную школу и ЕМИАС, городской Центр обработки данных, городскую сеть Wi-Fi. Планируется централизованная поставка ИТ-оборудования для городских учреждений, в том числе для обеспечения кибербезопасности всех городских информационных систем. «При этом Москва не просто отвечает на текущие запросы горожан — в части ИТ, как и в любой другой сфере городского развития, мы уже сейчас создаем задел на несколько лет вперед. Поэтому средства, заложенные в бюджете, учитывают в том числе те потребности, которые будут у города через три, пять и даже десять лет. Это позволяет городу оперативно реагировать на возникающие новые задачи и вызовы», — пояснили CNews в ДИТ Москвы.

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По словам Юлии Смирновой, председателя Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, в 2022 г. в городе планируется запуск большого числа социально значимых проектов и сервисов практически во всех ключевых отраслях. Например, город намерен значительно изменить портал «Наш Санкт-Петербург»: планируется расширить использование нейросетей, обновить мобильное приложение, запустить новые сервисы для пользователей. Запланирован редизайн регионального портала госуслуг: продолжится перевод электронных сервисов в проактивный формат и развитие суперсервисов. Ведется активная работа по созданию «озера данных» для регионального подразделения МЧС.

В Новосибирской области в 2022 г. планируют продолжить работу по обеспечению связью малонаселенных сел и деревень, развивать медицинские сервисы (в частности, масштабировать систему «Электронный рецепт» и разработать систему «Скорая медицинская помощь»), внедрить «Карту жителя», электронные дневники и журналы, обновить инфраструктуру, запустить новые сервисы в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею и многое другое.

Топ-10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов 2022

№ в 2022 г. № в 2021 г. Регион Планируемый бюджет региона на ИКТ в 2022 г., ₽млн Фактические расходы региона на ИКТ в 2021 г., ₽млн Динамика ИКТ-бюджета 2022/2021 г, % 1 1 Москва 95 800 76 300 25,6% 2 2 Санкт-Петербург 31 906,8 21 558,3 48,0% 3 3 Московская область 9 730,5 6 856,3 41,9% 4 15 Свердловская область 5 578,6 2 477,2 125,2% 5 6 Пермский край 4 951,2 3 824,9 29,4% 6 4 Новосибирская область 4 467,4 3 979,7 12,3% 7 5 Краснодарский край 4 283,3 4 624,5 -7,4% 8 11 Нижегородская область 3 954,5 3 228,6 22,5% 9 10 Самарская область 3 940,5 3 252,2 21,2% 10 7 Ямало-Ненецкий АО 3 696,7 3 626 1,9% Источник: CNews Analytics, 2022

Меньше всех планируют потратить на ИКТ Еврейская АО (₽102,2 млн), Псковская область (₽153,2 млн), Республика Адыгея (₽201,2 млн). ИКТ-бюджет лидера рейтинга —Москвы —превышает бюджет занимающей 85 строчку Еврейской АО в 937 раз.

Рост ИКТ-расходов регионов 2022

№ в 2022 г. Регион Планируемый бюджет региона на ИКТ в 2022 г., ₽млн Фактические расходы региона на ИКТ в 2021 г., ₽млн Динамика ИКТ-бюджета 2022/2021 г, % 67 Костромская область 361,4 157,2 129,9% 4 Свердловская область 5 578,6 2 477,2 125,2% 22 Мурманская область 1 859,6 1 019,3 82,4% 27 Вологодская область 1 614,3 980,0 64,7% 35 Республика Удмуртия 1 115,3 710,6 57,0% 17 Красноярский край 2 319,9 1 491,5 55,5% 38 Оренбургская область 911,6 593,0 53,7% 2 Санкт-Петербург 31 906,8 21 558,3 48,0% 13 Челябинская область 2 919,2 1 977,6 47,6% 3 Московская область 9 730,5 6 856,3 41,9% Источник: CNews Analytics, 2022

В 2022 г. несколько регионов планируют значительно увеличить расходы на ИКТ. В Костромской области они должны вырасти на 130%, в Свердловской — на 125%, в Мурманской — на 82%, Красноярском крае — на 55%. В большинстве субъектов уже утверждены стратегии цифровой трансформации, и они приступили к их реализации. Например, в Красноярском крае, кроме основных направлений (образование и наука, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт, государственное управление, социальная сфера) в стратегию включены промышленность, экология и природопользование, сельское хозяйство и строительство. Предусмотрена реализация 66 проектов: 37 федеральных и 29 региональных. По словам Николая Распопина, министра цифрового развития Красноярского края, самыми прорывными из них станут единая карта жителя «Енисейская Сибирь», региональная геоинформационная система, межведомственный ситуационно-аналитический центр, создание флота беспилотных летательных аппаратов, единая транспортная система, система оперативного управления муниципальными образованиями, система автоматизации документооборота и межведомственного взаимодействия.

Примерно половина регионов предварительно планируют снижение расходов на ИКТ. Наиболее значительные сокращения в Еврейской АО (-59%), Севастополе (-57%), Ульяновской области (-46%). Однако, как показывает опыт, в дальнейшем после внесения поправок эти цифры могут значительно измениться. Кроме того, уровень ИКТ-расходов региона не всегда прямо пропорционален уровню его цифровизации. По этой причине, по словам заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, в 2022 г. планируется изменить систему оценки региональных руководителей цифровой трансформации и учитывать не только выполнение ведомственных программ и освоение бюджета, но и достижение конкретных целей, вошедших в региональные программы цифровой трансформации. По мнению властей, это позволит получать наиболее объективную картину по цифровизации ключевых отраслей экономики в каждом конкретном регионе.

Самые большие ИКТ-бюджеты регионов Топ-5 лидеров рейтинга формируют 61% суммарных ИКТ-бюджетов российских регионов Планируемый бюджет региона на ИКТ в 2022 г., ₽млрд Фактические расходы региона на ИКТ в 2021 г., ₽млрд 95,8 76,3 Москва 31,9 21,6 Санкт-Петербург 9,7 6,9 Московская область 5,6 2,5 Свердловская область 5,0 3,8 Пермский край

Напомним, что в августе 2021 г. на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге Минцифры обнародовало рейтинг «цифровой зрелости» российских регионов. Регионам был присвоен высокий, средний или низкий уровень зрелости. В число первых вошли Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Липецкая, Московская и Нижегородская области, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Средний уровень зрелости у 62 субъектов. Низкий — у четырнадцати: Республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Удмуртия, Чечня, Омской и Свердловской областей, Еврейской автономной области, Ставропольского края и Чукотского автономного округа.

ИКТ-расходы на душу населения

Лидерами по ИКТ-расходам на душу населения по-прежнему остаются Ненецкий АО (₽11250), Чукотский АО (₽7950), Москва (₽7543), Ямало-Ненецкий АО (₽7393) и Санкт-Петербург (₽5909). Самые низкие ИКТ-расходы на душу населения в Ставропольском крае (₽127). При расчете показателя ИКТ-расходов на душу населения были использованы предварительные данные Всероссийской переписи населения 2021.

Топ-10 регионов по уровню ИКТ-расходов на душу населения 2022

№ № в 2022 г. Регион Планируемый бюджет региона на ИКТ в 2022 г., ₽млн Численность населения на 01,01.2022 г., млн человек ИКТ-расходы на душу населения в 2022 г., ₽ 1 59 Ненецкий АО 450,0 0,04 11 250,0 2 61 Чукотский АО 397,5 0,1 7 950,0 3 1 Москва 95 800,0 12,7 7 543,3 4 10 Ямало-Ненецкий АО 3 696,7 0,5 7 393,4 5 2 Санкт-Петербург 31 906,8 5,4 5 908,7 6 21 Сахалинская область 1 986,9 0,5 3 973,8 7 69 Магаданская область 359,8 0,1 3 598,0 8 12 Республика Саха (Якутия) 3 061,7 1,0 3 061,7 9 22 Мурманская область 1 859,6 0,7 2 656,6 10 20 Республика Коми 2 032,2 0,8 2 540,3 Источник: CNews Analytics, 2022

Методика рейтинга

Методика рейтинга ИКТ-расходов российских регионов много лет остается неизменной. Для его подготовки используются актуальные на момент подготовки данные региональных бюджетов: последние версии бюджетов прошедшего года и первые — текущего года. Например, при подготовке данного рейтинга использовались данные бюджетов на 2021–2023 г. с изменениями, принятыми на декабрь 2021 г., и данные бюджетов на 2022–2024 г., принятых в декабре 2021 г.

При подсчете ИКТ-расходов учитываются бюджеты профильных министерств или департаментов, отвечающих за вопросы информатизации и цифровизации региона, затраты всех остальных региональных ведомств по статье «Связь и информатика», расходы на реализацию мероприятий в сфере ИКТ, таких как создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», «Безопасного города», модернизацию и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами, перевод ведомств на использование единой системы бухгалтерского учета, внедрение цифровой образовательной среды, цифровизацию мировых судов и т.д.

Как было сказано, в большинстве регионов созданы профильные ведомства, отвечающие за цифровизацию. Однако ситуация, когда вопросы ИКТ курируют министерства, одновременно отвечающие за экономику в целом, средства массовой информации, транспорт, промышленность, в некоторых регионах еще сохранялась. Например, в Ульяновской области министр цифрового развития и связи появился только в конце января 2022 г. — раньше за эти вопросы отвечало Министерство экономики. В таком случае в рейтинг включалась только та часть их бюджета, которую можно отнести к сфере ИКТ.