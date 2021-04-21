Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ
CNews подготовил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на текущий год. В нем представлены данные о планируемых расходах на 2021 г. и фактических расходах за 2020 г. Несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, в 2020 г. регионы в целом потратили на цифровизацию на 6% больше, чем планировалось в начале года. В 2021 г. ИКТ-бюджеты субъектов сократятся почти на 20% в связи со снижением финансирования цифрового контура в здравоохранении.
Как меняются региональные ИКТ-бюджеты
В бюджеты регионов, утвержденные в конце года, периодически вносятся изменения. В 2020 г. в связи с неожиданно начавшейся пандемией можно было ожидать существенного сокращения расходов на цифровизацию — экономика столкнулась с непредвиденными сложностями, и государство вынуждено было выделять дополнительные средства на поддержку бизнеса и борьбу с COVID-19.
Как показали результаты анализа фактических бюджетов регионов, по итогам 2020 г. суммарные расходы на цифровизацию не только не сократились, но даже увеличились — на 6%. Основная причина — рост ИКТ-расходов Департамента информационных технологий Правительства Москвы. На долю столицы приходится 40% всех региональных ИКТ-затрат в России.
В утвержденных в конце 2020 г. версиях региональных бюджетов на 2021-2023 гг. планируется сократить в текущем году ИКТ-расходы почти на 20% — значительная их часть приходится на проект создания единого цифрового контура в здравоохранении, пик финансирования которого уже пройден.
Рост или падение
В начале 2020 г. планировалось, что по сравнению с 2019 г. суммарные затраты регионов на ИКТ увеличатся на 31,6% и достигнут ₽212,4 млрд. Основная причина столь стремительного роста — выделение регионам субсидий на создание цифрового контура здравоохранения на базе ЕГИСЗ.
Анализ финальных версий региональных бюджетов показал, что несмотря на пандемию и экономические сложности прошедшего года, суммарные ИКТ-расходы регионов не только не сократились, но даже выросли до ₽225,1 млрд, что на 39,5% больше, чем в 2019 г. и на 6% больше, чем было запланировано в начале 2020 г.
CNews: Рейтинг ИКТ-затрат регионов 2021
|№ в 2021 г.
|№ в 2020 г.
|Регион
|Планируемый бюджет региона на ИКТ 2021 г., ₽млн
|Фактические расходы региона на ИКТ 2020 г., ₽млн
|Динамика ИКТ-бюджета 2021/2020 гг, %
|Планируемый бюджет региона на ИКТ 2020 г., ₽млн
|Изменение планируемого бюджета на ИКТ в 2020 г., %
|Численность населения на 01,01.2021 г., млн человек
|ИКТ-расходы на душу населения в 2021 г., ₽
|1
|1
|Москва
|76 883,4
|90 824,8
|-15,3%
|82 468,0
|10,1%
|12,4
|6 200,3
|2
|2
|Санкт-Петербург
|22 330,3
|18 393,9
|21,4%
|19 277,0
|-4,6%
|5,3
|4 213,3
|3
|3
|Московская область
|5 950,4
|9 050,8
|-34,3%
|9 988,3
|-9,4%
|7,4
|804,1
|4
|5
|Пермский край
|3 944,4
|4 896
|-19,4%
|4 410,8
|11,0%
|2,6
|1 517,1
|5
|4
|Краснодарский край
|3 598,7
|5 156,7
|-30,2%
|5 360,7
|-3,8%
|5,6
|642,6
Источник: CNews Analytics, 2021Перейти к полной таблице
Тройка лидеров по фактическим ИКТ-расходам в 2020 г. осталась неизменной: это Москва (₽90,8 млрд, на 10,1% больше, чем было запланировано), Санкт-Петербург (₽18,4 млрд, на 4,6% меньше) и Московская область (₽9,1 млрд, на 9,4% меньше).
Более детальный анализ показывает, что по факту большинству регионов пришлось сократить ИКТ-затраты, а рост суммарного показателя произошел благодаря Москве, увеличившей ИКТ-расходы более чем на ₽8 млрд. На запрос CNews, какие ИТ-проекты были реализованы в столице в прошедшем году, в столичном ДИТ не ответили.
Под знаком пандемии
CNews выяснил, на какие проекты в первую очередь регионы направляли финансирование в 2020 г.
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области CNews сообщили, что в 2020 г. в регионе было создано 11 систем и сервисов, направленных на борьбу с пандемией и поддержку граждан и бизнеса. Один из таких проектов — так называемый «Мегадашборд-103», с помощью которого контролируется работа скорой помощи в Подмосковье. На региональном портале госуслуг появилось 20 новых сервисов, а в Центре управления регионом — новые возможности мониторинга и контроля ключевых проектов. Сокращение суммарных расходов на ИКТ по итогам года затронуло цифровизацию образования, создание цифрового контура в здравоохранении, а также Мининформсвязи Подмосковья.
В Комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга CNews рассказали, что в 2020 г. начались работы по созданию «цифрового двойника» города. Региональный сегмент единой системы здравоохранения в 2020 г. развивался прежде всего в направлении борьбы с COVID-19 и массовой вакцинации петербуржцев. Однако в целом ИКТ-бюджет Северной столицы не досчитался почти ₽900 млн за счет сокращения финансирования самого Комитета и цифрового контура в здравоохранении.
В Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области сообщают, что главным итогом работы по развитию информационной инфраструктуры в регионе в 2020 г. стало обеспечение фиксированным широкополосным доступом к интернету населенных пунктов с численностью населения более 250 человек, закупка компьютерного оборудования в медучреждениях и внедрение цифровых сервисов для борьбы с коронавирусной инфекцией. В целом региону пришлось сократить ИКТ-расходы примерно на 2%.
В Департаменте информатизации Тюменской области среди проектов, реализованных в 2020 г., отмечают создание системы мониторинга покрытия населенных пунктов интернетом, а автодорог — сотовой связью, а также появление в региональных МФЦ виртуального консультанта, способного обрабатывать до половины входящих звонков. В рамках создания цифрового контура в здравоохранении был обновлен компьютерный парк медучреждений, во всех поликлиниках и 71% стационаров внедрена медицинская информационная система, созданы региональные лабораторная, радиологическая, кардиологическая системы, заработало региональное мобильное приложение для телемедицинских консультаций. Фактическое сокращение региональных ИКТ расходов по сравнению с запланированными на 8% произошло в основном за счет финансирования самого Департамента информатизации.
Кроме Москвы, фактические ИКТ-расходы увеличились еще в нескольких регионах. Как правило, это регионы с небольшим ИКТ-бюджетом, для которых финансирование перехода на дистанционную работу всех работников бюджетной сферы стало серьезным испытанием. Например, Ивановской и Магаданской областям пришлось выделить на информатизацию почти на 40% больше денег, Республикам Алтай и Коми — почти на 30% больше, чем предполагалось в начале 2020 г.
Планы на будущее
Наступивший 2021 г. обещает быть если не легче, то по крайней мере более предсказуемым, чем прошедший. Пик финансирования единого цифрового контура в здравоохранении уже пройден, объемы выделяемых на это регионам средств снижаются. Если в 2020 г. доля расходов на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ в ИКТ-бюджетах некоторых регионов доходила до 89%, то в 2021 г. она в среднем составит 9%. Соответственно, сократятся и объемы региональных ИКТ-бюджетов.
Запланированные суммарные ИКТ-расходы российских регионов в текущем 2021 г. должны составить ₽181,2 млрд — это на 19,5% меньше, чем фактические расходы в 2020 г. и на 12,3% больше, чем запланированные в 2019 г.
Пятерка лидеров все та же: Москва (₽76,9 млрд), Санкт-Петербург (₽22,3 млрд), Московская область (₽5,9 млрд), Пермский (₽3,9 млрд) и Краснодарский край (₽3,6 млрд). Их суммарные ИКТ-затраты составляют 62% от ИКТ-затрат всех российских регионов — больше, чем в прошлом году (57%). На долю топ-10 участников рейтинга регионов приходится почти 70% всех региональных ИКТ-расходов — больше, чем в 2020 году (64,7%).
Топ-10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов 2021
|№ в 2021 г.
|№ в 2020 г.
|Регион
|Расходы региона на ИКТ 2021 г., ₽млн
|Расходы региона на ИКТ 2020 г., ₽млн
|Динамика расходов на ИКТ 2021/2020, %
|Численность населения на 01,01.2021 г., млн человек
|ИКТ-расходы на душу населения в 2021 г., ₽
|1
|1
|Москва
|76 883,4
|90 824,8
|-15,3%
|12,4
|6 200,3
|2
|2
|Санкт-Петербург
|22 330,3
|18 393,9
|21,4%
|5,3
|4 213,3
|3
|3
|Московская область
|5 950,4
|9 050,8
|-34,3%
|7,4
|804,1
|4
|5
|Пермский край
|3 944,4
|4 896,0
|-19,4%
|2,6
|1 517,1
|5
|4
|Краснодарский край
|3 598,7
|5 156,7
|-30,2%
|5,6
|642,6
|6
|11
|Ямало-Ненецкий АО
|3 390,7
|2 626,7
|29,1%
|0,5
|6 781,4
|7
|8
|Самарская область
|2 863,8
|3 356,1
|-14,7%
|3,2
|894,9
|8
|24
|Нижегородская область
|2 794,6
|1 689,7
|65,4%
|3,2
|873,3
|9
|13
|Республика Татарстан
|2 490,1
|3 638,1
|-31,6%
|3,9
|638,5
|10
|19
|Волгоградская область
|2 414,8
|1 907,1
|26,6%
|2,5
|965,9
Источник: CNews Analytics, 2021
Самые маленькие ИКТ-бюджеты у Костромской (₽92,8 млн) и Псковской (₽122,4 млн) областей, а также у Еврейской автономной области (₽113,5 млн). Бюджет лидера рейтинга — Москвы — превышает бюджет расположенной на 85 месте Костромской области в 828 раз (в 2019 г. этот показатель был 938 раз, в 2020 г. — 380 раз). «Рассчитывать, что Костромская область будет в первой десятке по расходам на ИТ, несерьезно. Но при этом задачи перед нами стоят те же, что и перед другими регионами. И мы ищем варианты их решения, многие из которых оказываются уникальными», — рассказывал в интервью CNews Дмитрий Диденко, начальник управления цифрового развития администрации Костромской области.
По его словам, в регионе активно используют бесплатное, свободно распространяемое ПО, развивают государственно-частное партнерство и привлекают к работе региональные ИТ-компании. «У нас благоприятное инвестиционное законодательство, законодательство по реализации телеком-проектов. В частности, упрощенная процедура получения разрешения на строительство, целый ряд налоговых льгот для инвесторов», — уточнил Дмитрий Диденко.
Рост ИКТ-расходов регионов 2021
|№
|№ в 2021 г.
|Регион
|Расходы региона на ИКТ 2021 г., ₽млн
|Расходы региона на ИКТ 2020 г., ₽млн
|Динамика расходов на ИКТ 2021/2020, %
|Численность населения на 01,01.2021 г., млн человек
|ИКТ-расходы на душу населения в 2021 г., ₽
|1
|21
|Республика Коми
|1 543,8
|805,1
|91,8%
|0,9
|1 715,3
|2
|8
|Нижегородская область
|2 794,6
|1 689,7
|65,4%
|3,2
|873,3
|3
|6
|Ямало-Ненецкий АО
|3 390,7
|2 626,7
|29,1%
|0,5
|6 781,4
|4
|10
|Волгоградская область
|2 414,8
|1 907,1
|26,6%
|2,5
|965,9
|5
|2
|Санкт-Петербург
|22 330,3
|18 393,9
|21,4%
|5,3
|4 213,3
|6
|24
|Калужская область
|1 424,6
|1 212,1
|17,5%
|1,0
|1 424,6
|7
|54
|Магаданская область
|388,9
|365,7
|6,3%
|0,1
|3 889,0
Источник: CNews Analytics, 2021
В 2021 г. ИКТ-расходы должны вырасти в 7 регионах: Республике Коми, Нижегородской, Волгоградской, Калужской, Магаданской областях, Ямало-Ненецком АО и Санкт-Петербурге. Так, главным проектом 2021 г. в Санкт-Петербурге станет создание «Омниканальной интеллектуальной городской платформы», рассказали CNews в Комитете по информатизации и связи Северной столицы. Платформа обеспечит доступ к электронным госуслугам города в соцсетях и мессенджерах через комплекс новых приложений и чат-ботов.
В списке лидеров роста ИКТ-расходов — Республика Коми (+91,8% до ₽1,5 млрд) и Нижегородская область (+65,4% до ₽2,8 млрд). В остальных регионах ИКТ-расходы сократятся, например, в Курганской, Томской, Псковской, Брянской областях и Кабардино-Балкарской Республике почти на 70%.
Расходы на душу населения
Лидерами по уровню ИКТ-расходов на душу населения который год подряд остаются Ненецкий АО (₽9460), Ямало-Ненецкий АО (₽6781), Москва (₽6200), Чукотский АО (₽5472).
Топ-10 регионов по уровню ИКТ-расходов на душу населения 2021
|№
|№ в 2021 г.
|Регион
|Расходы региона на ИКТ 2021 г., ₽млн
|Расходы региона на ИКТ 2020 г., ₽млн
|Динамика расходов на ИКТ 2021/2020, %
|Численность населения на 01,01.2021 г., млн человек
|ИКТ-расходы на душу населения в 2021 г., ₽
|1
|56
|Ненецкий АО
|378,4
|523,6
|-27,7%
|0,04
|9 460,0
|2
|6
|Ямало-Ненецкий АО
|3 390,7
|2 626,7
|29,1%
|0,5
|6 781,4
|3
|1
|Москва
|76 883,4
|90 824,8
|-15,3%
|12,4
|6 200,3
|4
|67
|Чукотский АО
|273,6
|368,5
|-25,8%
|0,05
|5 472,0
|5
|2
|Санкт-Петербург
|22 330,3
|18 393,9
|21,4%
|5,3
|4 213,3
|6
|54
|Магаданская область
|388,9
|365,7
|6,3%
|0,1
|3 889,0
|7
|17
|Сахалинская область
|1 755,3
|2 317,4
|-24,3%
|0,5
|3 510,6
|8
|13
|Республика Саха (Якутия)
|2 208,0
|3 288,8
|-32,9%
|1,0
|2 208,0
|9
|21
|Республика Коми
|1 543,8
|805,1
|91,8%
|0,9
|1 715,3
|10
|60
|Республика Алтай
|334,8
|477,1
|-29,8%
|0,2
|1 674,0
Источник: CNews Analytics, 2021
Самый низкий показатель ИКТ-расходов на душу населения в Томской области — ₽147,7.
Методика рейтинга
Рейтинг региональных ИКТ-расходов CNews основан на данных действующих региональных бюджетов. В 2021 г. было принято решение уточнить данные, собранные в начале 2020 г. Напомним, что тогда анализировались опубликованные в официальных источниках региональные бюджеты на 2020–2022 гг. по состоянию на 20 марта 2020 года. В новом рейтинге приведены данные из последних опубликованных версий региональных бюджетов на 2020-2022 гг. — как правило, изменения в них вносились в ноябре-декабре 2020 г.
В остальном методика подсчета суммарного показателя ИКТ-расходов осталась прежней. Были изучены утвержденные региональные бюджеты на 2021-2023 гг. в версии, размещенной в открытом доступе на 10 марта 2021 г. При подсчете ИКТ-расходов учитывались бюджеты профильных министерств или департаментов, отвечающих за вопросы информатизации и цифровизации региона, затраты всех остальных региональных ведомств по статье «Связь и информатика», расходы на реализацию мероприятий в сфере ИКТ, таких как создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», «Безопасного города», подключение публичных библиотек к сети интернет, модернизацию и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами, перевод ведомств на использование единой системы бухгалтерского учета, внедрение цифровых технологий в сфере образования и т.д.
В некоторых регионах министерства, отвечающие за цифровизацию, одновременно занимаются средствами массовой информации, транспортом или промышленностью. В таком случае в рейтинг включалась только та часть их бюджета, которую можно отнести к сфере ИКТ.
Надо сказать, что за годы составления рейтинга ИКТ-расходов российских регионов поиск данных в региональных бюджетах упростился. Во-первых, эти расходы все чаще концентрируются в руках профильных ведомств. Во-вторых, описание задач, на решение которых они будут направлены, становится все более четким. Нельзя не отметить, что в этом году к списку ключевых слов для поиска ИКТ-проектов добавилось слово «Цифровизация».