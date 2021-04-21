Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ

CNews подготовил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на текущий год. В нем представлены данные о планируемых расходах на 2021 г. и фактических расходах за 2020 г. Несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, в 2020 г. регионы в целом потратили на цифровизацию на 6% больше, чем планировалось в начале года. В 2021 г. ИКТ-бюджеты субъектов сократятся почти на 20% в связи со снижением финансирования цифрового контура в здравоохранении.

Как меняются региональные ИКТ-бюджеты

В бюджеты регионов, утвержденные в конце года, периодически вносятся изменения. В 2020 г. в связи с неожиданно начавшейся пандемией можно было ожидать существенного сокращения расходов на цифровизацию — экономика столкнулась с непредвиденными сложностями, и государство вынуждено было выделять дополнительные средства на поддержку бизнеса и борьбу с COVID-19.

Как показали результаты анализа фактических бюджетов регионов, по итогам 2020 г. суммарные расходы на цифровизацию не только не сократились, но даже увеличились — на 6%. Основная причина — рост ИКТ-расходов Департамента информационных технологий Правительства Москвы. На долю столицы приходится 40% всех региональных ИКТ-затрат в России.

Как в России меняются бюджеты

на цифровизацию регионов 2013 69,6 2014 -9,8% 62,8 2015 15,8% 72,7 2016 7,2% 77,9 2017 30,0% 101,3 2018 17,8% 119,3 2019 35,3% 161,4 2020 39,5% 225,1 2021 -19,5% 181,2 Совокупные ИКТ-бюджеты всех регионов , ₽ млрд Совокупные ИКТ-бюджеты всех регионов , ₽ млрд Изменение год к году, % Изменение год к году, %

В утвержденных в конце 2020 г. версиях региональных бюджетов на 2021-2023 гг. планируется сократить в текущем году ИКТ-расходы почти на 20% — значительная их часть приходится на проект создания единого цифрового контура в здравоохранении, пик финансирования которого уже пройден.

Рост или падение

В начале 2020 г. планировалось, что по сравнению с 2019 г. суммарные затраты регионов на ИКТ увеличатся на 31,6% и достигнут ₽212,4 млрд. Основная причина столь стремительного роста — выделение регионам субсидий на создание цифрового контура здравоохранения на базе ЕГИСЗ.

Анализ финальных версий региональных бюджетов показал, что несмотря на пандемию и экономические сложности прошедшего года, суммарные ИКТ-расходы регионов не только не сократились, но даже выросли до ₽225,1 млрд, что на 39,5% больше, чем в 2019 г. и на 6% больше, чем было запланировано в начале 2020 г.

CNews: Рейтинг ИКТ-затрат регионов 2021

№ в 2021 г. № в 2020 г. Регион Планируемый бюджет региона на ИКТ 2021 г., ₽млн Фактические расходы региона на ИКТ 2020 г., ₽млн Динамика ИКТ-бюджета 2021/2020 гг, % Планируемый бюджет региона на ИКТ 2020 г., ₽млн Изменение планируемого бюджета на ИКТ в 2020 г., % Численность населения на 01,01.2021 г., млн человек ИКТ-расходы на душу населения в 2021 г., ₽ 1 1 Москва 76 883,4 90 824,8 -15,3% 82 468,0 10,1% 12,4 6 200,3 2 2 Санкт-Петербург 22 330,3 18 393,9 21,4% 19 277,0 -4,6% 5,3 4 213,3 3 3 Московская область 5 950,4 9 050,8 -34,3% 9 988,3 -9,4% 7,4 804,1 4 5 Пермский край 3 944,4 4 896 -19,4% 4 410,8 11,0% 2,6 1 517,1 5 4 Краснодарский край 3 598,7 5 156,7 -30,2% 5 360,7 -3,8% 5,6 642,6

Источник: CNews Analytics, 2021 Перейти к полной таблице

Тройка лидеров по фактическим ИКТ-расходам в 2020 г. осталась неизменной: это Москва (₽90,8 млрд, на 10,1% больше, чем было запланировано), Санкт-Петербург (₽18,4 млрд, на 4,6% меньше) и Московская область (₽9,1 млрд, на 9,4% меньше).

Более детальный анализ показывает, что по факту большинству регионов пришлось сократить ИКТ-затраты, а рост суммарного показателя произошел благодаря Москве, увеличившей ИКТ-расходы более чем на ₽8 млрд. На запрос CNews, какие ИТ-проекты были реализованы в столице в прошедшем году, в столичном ДИТ не ответили.

Под знаком пандемии

CNews выяснил, на какие проекты в первую очередь регионы направляли финансирование в 2020 г.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области CNews сообщили, что в 2020 г. в регионе было создано 11 систем и сервисов, направленных на борьбу с пандемией и поддержку граждан и бизнеса. Один из таких проектов — так называемый «Мегадашборд-103», с помощью которого контролируется работа скорой помощи в Подмосковье. На региональном портале госуслуг появилось 20 новых сервисов, а в Центре управления регионом — новые возможности мониторинга и контроля ключевых проектов. Сокращение суммарных расходов на ИКТ по итогам года затронуло цифровизацию образования, создание цифрового контура в здравоохранении, а также Мининформсвязи Подмосковья.

В Комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга CNews рассказали, что в 2020 г. начались работы по созданию «цифрового двойника» города. Региональный сегмент единой системы здравоохранения в 2020 г. развивался прежде всего в направлении борьбы с COVID-19 и массовой вакцинации петербуржцев. Однако в целом ИКТ-бюджет Северной столицы не досчитался почти ₽900 млн за счет сокращения финансирования самого Комитета и цифрового контура в здравоохранении.

В Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области сообщают, что главным итогом работы по развитию информационной инфраструктуры в регионе в 2020 г. стало обеспечение фиксированным широкополосным доступом к интернету населенных пунктов с численностью населения более 250 человек, закупка компьютерного оборудования в медучреждениях и внедрение цифровых сервисов для борьбы с коронавирусной инфекцией. В целом региону пришлось сократить ИКТ-расходы примерно на 2%.

В Департаменте информатизации Тюменской области среди проектов, реализованных в 2020 г., отмечают создание системы мониторинга покрытия населенных пунктов интернетом, а автодорог — сотовой связью, а также появление в региональных МФЦ виртуального консультанта, способного обрабатывать до половины входящих звонков. В рамках создания цифрового контура в здравоохранении был обновлен компьютерный парк медучреждений, во всех поликлиниках и 71% стационаров внедрена медицинская информационная система, созданы региональные лабораторная, радиологическая, кардиологическая системы, заработало региональное мобильное приложение для телемедицинских консультаций. Фактическое сокращение региональных ИКТ расходов по сравнению с запланированными на 8% произошло в основном за счет финансирования самого Департамента информатизации.

Кроме Москвы, фактические ИКТ-расходы увеличились еще в нескольких регионах. Как правило, это регионы с небольшим ИКТ-бюджетом, для которых финансирование перехода на дистанционную работу всех работников бюджетной сферы стало серьезным испытанием. Например, Ивановской и Магаданской областям пришлось выделить на информатизацию почти на 40% больше денег, Республикам Алтай и Коми — почти на 30% больше, чем предполагалось в начале 2020 г.

Планы на будущее

Наступивший 2021 г. обещает быть если не легче, то по крайней мере более предсказуемым, чем прошедший. Пик финансирования единого цифрового контура в здравоохранении уже пройден, объемы выделяемых на это регионам средств снижаются. Если в 2020 г. доля расходов на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ в ИКТ-бюджетах некоторых регионов доходила до 89%, то в 2021 г. она в среднем составит 9%. Соответственно, сократятся и объемы региональных ИКТ-бюджетов.

Запланированные суммарные ИКТ-расходы российских регионов в текущем 2021 г. должны составить ₽181,2 млрд — это на 19,5% меньше, чем фактические расходы в 2020 г. и на 12,3% больше, чем запланированные в 2019 г.

Самые большие ИКT-бюджеты регионов Расходы на цифровизацию 5 субъектов РФ составляют 62% от ИКТ-бюджетов всех российских регионов Фактические расходы региона на ИКТ в 2020 г., ₽ млрд Фактические расходы региона на ИКТ в 2020 г., ₽ млрд Планируемый бюджет региона на ИКТ в 2021 г., ₽ млрд Планируемый бюджет региона на ИКТ в 2021 г., ₽ млрд 90,8 76,9 Москва 18,4 22,3 Санкт-Петербург 9,1 5,9 Московская область 4,9 3,9 Пермский край 5,2 3,6 Краснодарский край

Пятерка лидеров все та же: Москва (₽76,9 млрд), Санкт-Петербург (₽22,3 млрд), Московская область (₽5,9 млрд), Пермский (₽3,9 млрд) и Краснодарский край (₽3,6 млрд). Их суммарные ИКТ-затраты составляют 62% от ИКТ-затрат всех российских регионов — больше, чем в прошлом году (57%). На долю топ-10 участников рейтинга регионов приходится почти 70% всех региональных ИКТ-расходов — больше, чем в 2020 году (64,7%).

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Топ-10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов 2021

№ в 2021 г. № в 2020 г. Регион Расходы региона на ИКТ 2021 г., ₽млн Расходы региона на ИКТ 2020 г., ₽млн Динамика расходов на ИКТ 2021/2020, % Численность населения на 01,01.2021 г., млн человек ИКТ-расходы на душу населения в 2021 г., ₽ 1 1 Москва 76 883,4 90 824,8 -15,3% 12,4 6 200,3 2 2 Санкт-Петербург 22 330,3 18 393,9 21,4% 5,3 4 213,3 3 3 Московская область 5 950,4 9 050,8 -34,3% 7,4 804,1 4 5 Пермский край 3 944,4 4 896,0 -19,4% 2,6 1 517,1 5 4 Краснодарский край 3 598,7 5 156,7 -30,2% 5,6 642,6 6 11 Ямало-Ненецкий АО 3 390,7 2 626,7 29,1% 0,5 6 781,4 7 8 Самарская область 2 863,8 3 356,1 -14,7% 3,2 894,9 8 24 Нижегородская область 2 794,6 1 689,7 65,4% 3,2 873,3 9 13 Республика Татарстан 2 490,1 3 638,1 -31,6% 3,9 638,5 10 19 Волгоградская область 2 414,8 1 907,1 26,6% 2,5 965,9

Источник: CNews Analytics, 2021

Самые маленькие ИКТ-бюджеты у Костромской (₽92,8 млн) и Псковской (₽122,4 млн) областей, а также у Еврейской автономной области (₽113,5 млн). Бюджет лидера рейтинга — Москвы — превышает бюджет расположенной на 85 месте Костромской области в 828 раз (в 2019 г. этот показатель был 938 раз, в 2020 г. — 380 раз). «Рассчитывать, что Костромская область будет в первой десятке по расходам на ИТ, несерьезно. Но при этом задачи перед нами стоят те же, что и перед другими регионами. И мы ищем варианты их решения, многие из которых оказываются уникальными», — рассказывал в интервью CNews Дмитрий Диденко, начальник управления цифрового развития администрации Костромской области.

По его словам, в регионе активно используют бесплатное, свободно распространяемое ПО, развивают государственно-частное партнерство и привлекают к работе региональные ИТ-компании. «У нас благоприятное инвестиционное законодательство, законодательство по реализации телеком-проектов. В частности, упрощенная процедура получения разрешения на строительство, целый ряд налоговых льгот для инвесторов», — уточнил Дмитрий Диденко.

Рост ИКТ-расходов регионов 2021

№ № в 2021 г. Регион Расходы региона на ИКТ 2021 г., ₽млн Расходы региона на ИКТ 2020 г., ₽млн Динамика расходов на ИКТ 2021/2020, % Численность населения на 01,01.2021 г., млн человек ИКТ-расходы на душу населения в 2021 г., ₽ 1 21 Республика Коми 1 543,8 805,1 91,8% 0,9 1 715,3 2 8 Нижегородская область 2 794,6 1 689,7 65,4% 3,2 873,3 3 6 Ямало-Ненецкий АО 3 390,7 2 626,7 29,1% 0,5 6 781,4 4 10 Волгоградская область 2 414,8 1 907,1 26,6% 2,5 965,9 5 2 Санкт-Петербург 22 330,3 18 393,9 21,4% 5,3 4 213,3 6 24 Калужская область 1 424,6 1 212,1 17,5% 1,0 1 424,6 7 54 Магаданская область 388,9 365,7 6,3% 0,1 3 889,0

Источник: CNews Analytics, 2021

В 2021 г. ИКТ-расходы должны вырасти в 7 регионах: Республике Коми, Нижегородской, Волгоградской, Калужской, Магаданской областях, Ямало-Ненецком АО и Санкт-Петербурге. Так, главным проектом 2021 г. в Санкт-Петербурге станет создание «Омниканальной интеллектуальной городской платформы», рассказали CNews в Комитете по информатизации и связи Северной столицы. Платформа обеспечит доступ к электронным госуслугам города в соцсетях и мессенджерах через комплекс новых приложений и чат-ботов.

В списке лидеров роста ИКТ-расходов — Республика Коми (+91,8% до ₽1,5 млрд) и Нижегородская область (+65,4% до ₽2,8 млрд). В остальных регионах ИКТ-расходы сократятся, например, в Курганской, Томской, Псковской, Брянской областях и Кабардино-Балкарской Республике почти на 70%.

Расходы на душу населения

Лидерами по уровню ИКТ-расходов на душу населения который год подряд остаются Ненецкий АО (₽9460), Ямало-Ненецкий АО (₽6781), Москва (₽6200), Чукотский АО (₽5472).

Топ-10 регионов по уровню ИКТ-расходов на душу населения 2021

№ № в 2021 г. Регион Расходы региона на ИКТ 2021 г., ₽млн Расходы региона на ИКТ 2020 г., ₽млн Динамика расходов на ИКТ 2021/2020, % Численность населения на 01,01.2021 г., млн человек ИКТ-расходы на душу населения в 2021 г., ₽ 1 56 Ненецкий АО 378,4 523,6 -27,7% 0,04 9 460,0 2 6 Ямало-Ненецкий АО 3 390,7 2 626,7 29,1% 0,5 6 781,4 3 1 Москва 76 883,4 90 824,8 -15,3% 12,4 6 200,3 4 67 Чукотский АО 273,6 368,5 -25,8% 0,05 5 472,0 5 2 Санкт-Петербург 22 330,3 18 393,9 21,4% 5,3 4 213,3 6 54 Магаданская область 388,9 365,7 6,3% 0,1 3 889,0 7 17 Сахалинская область 1 755,3 2 317,4 -24,3% 0,5 3 510,6 8 13 Республика Саха (Якутия) 2 208,0 3 288,8 -32,9% 1,0 2 208,0 9 21 Республика Коми 1 543,8 805,1 91,8% 0,9 1 715,3 10 60 Республика Алтай 334,8 477,1 -29,8% 0,2 1 674,0

Источник: CNews Analytics, 2021

Самый низкий показатель ИКТ-расходов на душу населения в Томской области — ₽147,7.

Методика рейтинга

Рейтинг региональных ИКТ-расходов CNews основан на данных действующих региональных бюджетов. В 2021 г. было принято решение уточнить данные, собранные в начале 2020 г. Напомним, что тогда анализировались опубликованные в официальных источниках региональные бюджеты на 2020–2022 гг. по состоянию на 20 марта 2020 года. В новом рейтинге приведены данные из последних опубликованных версий региональных бюджетов на 2020-2022 гг. — как правило, изменения в них вносились в ноябре-декабре 2020 г.

В остальном методика подсчета суммарного показателя ИКТ-расходов осталась прежней. Были изучены утвержденные региональные бюджеты на 2021-2023 гг. в версии, размещенной в открытом доступе на 10 марта 2021 г. При подсчете ИКТ-расходов учитывались бюджеты профильных министерств или департаментов, отвечающих за вопросы информатизации и цифровизации региона, затраты всех остальных региональных ведомств по статье «Связь и информатика», расходы на реализацию мероприятий в сфере ИКТ, таких как создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», «Безопасного города», подключение публичных библиотек к сети интернет, модернизацию и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами, перевод ведомств на использование единой системы бухгалтерского учета, внедрение цифровых технологий в сфере образования и т.д.

В некоторых регионах министерства, отвечающие за цифровизацию, одновременно занимаются средствами массовой информации, транспортом или промышленностью. В таком случае в рейтинг включалась только та часть их бюджета, которую можно отнести к сфере ИКТ.

Надо сказать, что за годы составления рейтинга ИКТ-расходов российских регионов поиск данных в региональных бюджетах упростился. Во-первых, эти расходы все чаще концентрируются в руках профильных ведомств. Во-вторых, описание задач, на решение которых они будут направлены, становится все более четким. Нельзя не отметить, что в этом году к списку ключевых слов для поиска ИКТ-проектов добавилось слово «Цифровизация».