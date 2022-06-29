Названы самые успешные и отстающие ИТ-директора российских ведомств и регионов

Российское правительство опубликовало рейтинг руководителей цифровой трансформации ФОИВов и регионов. Это второй по счету рейтинг – первый был опубликован по итогам 2021 г. Новый перечень разительно отличается от предыдущего – поменялись и лидеры, и отстающие.

Обновленный рейтинг

Российские власти составили рейтинг руководителей цифровой трансформации (РЦТ) регионов страны и федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Редакция CNews ознакомилась с документом.

Основные положения рейтинга озвучил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках совещания с руководителями цифровой трансформации. Оно состоялось 29 июня 2022 г.

Согласно документу, лидерами среди руководителей цифровой трансформации стали главы Минтруда, Минвостокразвития и Минкультуры. В отстающих оказались руководители Пробирной палаты, Ростехнадзора, Минздрава и Росавиация.

Следующий рейтинг РЦТ правительство рассчитает по новым правилам

Рейтинг руководителей цифровой трансформации регионов возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ (АО), Татарстан и Ханты-Мансийский АО. Замыкают перечень Тверская область, Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика.

Как рассчитывается рейтинг

РЦТ – это нововведение российских властей. Рейтинг существует с 2021 г. и подчитывается с учетом пяти основных показателей. В список входят меры поддержки ИТ-сферы, информационная безопасность, цифровая зрелость, платформа обратной связи и перенос массовых социально значимых услуг на портал госуслуг.

Под мерами поддержки ИТ-отрасли подразумеваются различные послабления, разделенные на «пакеты». Их начали вводить весной 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Список мер продолжил пополняться после начала спецоперации на Украине.

В мае 2022 г., как сообщал CNews, Минцифры подготовило новый метод оценки РЦТ. При подсчете рейтинга учитывается еще и степень достижения показателей результативности цифровой трансформации, а также финансовая дисциплина исполнения ведомственных программ цифровой трансформации. Помимо этого, внимание при расчете рейтинга будет учитываться и оперативный рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности РЦТ.

Показатели изменились

В рейтинге РЦТ ФОИВов участвуют 63 российских ведомства. По итогам 2021 г. 35 из них показали средний результат цифровой трансформации, 18 — высокий и 10 — низкий.





Лидеры РЦТ ФОИВов

Ведомство Итоговая оценка рейтинга, % Минтруд 62,2 Минвостокразвития 58,3 Минкультуры 55,9 Росрезерв 55,9 Росводресурсы 52,1 Минцифры 49,4 Минпромторг 48,1 Росалкогольрегулирование 45,8 Росгвардия 45,8 Роспатент 45,8

Источник: Правительство России Перейти к полной таблице

Для сравнения, новом рейтинге самый высокий результат уже у 21 ФОИВа, а самый низкий – у четырех.

В рейтинге 2021 г. в числе лучших ФОИВов в плане цифровой трансформации Росаккредитация, Росрезерв, Казначейство, ФТС, Минприроды, Росархив, Минпромторг, Россельхознадзор, Минюст и Росгвардия. В новом топ-10 наблюдаются существенные изменения – в него вошли Минтруд, Минвостокразвития, Минкультуры, Росрезерв, Росводресурсы, Минцифры, Минпромторг, Росалкогольрегулирование и Росгвардия.

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Остающие рейтинга РЦТ ФОИВов

Ведомство Итоговая оценка рейтинга, % Роспотребнадзор 29,9 Росздравнадзор 29,6 МИД 29,2 ФСС 29,2 Росгидромет 28,5 Росреестр 28,3 Росморречфлот 28,2 Рособрнадзор 27,8 ФСИН 27,8 Минприроды 26,7

Источник: Правительство России Перейти к полной таблице

Что касается отстающих федеральных органов исполнителей власти, то раньше это были Роснедра, Роскомнадзор, Минспорт, ПФР, Ростехнадзор, Федеральная пробирная палата, ФСС, Минсельхоз и Росрыболовство. Теперь же им на смену пришли Федеральное агентство по делам национальностей, Минпросвещения, МВД, Россотрудничество, Минфин, Пробирная палата, Ростехнадзор, Минздрав и Росавиация.

Цифровая трансформация регионов

В расчете РЦТ регионов тоже учитываются меры поддержки ИТ-отрасли. По информации Правительства России, 42 региона снизили ставки по налогам для ИТ-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения.

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Лидеры рейтинга РЦТ регионов

Субъект РФ Общий балл рейтинга Ямало-Ненецкий АО 21 Республика Татарстан 19 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 18,7 Московская область 18,6 Челябинская область 18,6 Томская область 18,1 Тульская область 18,1 Удмуртская Республика 18,1 Тюменская область 17,7 Калужская область 17,5

Источник: Правительство России Перейти к полной таблице

16 субъектов России начали предоставлять региональные гранты, а 11 как минимум вдвое сократили арендную плату. Еще 10 регионов уменьшили налог на имущество для объектов связи и ЦОД. Плюс к этому, 24 региона запустили собственные уникальные меры поддержки отрасли, включающие стипендии, региональные субсидии, списание налога на прибыль для ИТ-компаний и др. Такие меры в настоящее время реализованы в Нижегородской, Тюменской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Якутии.





Отстающие рейтинга РЦТ регионов

Субъект РФ Общий балл рейтинга Астраханская область 9,8 Республика Тыва 9,6 Тверская область 9,1 Республика Ингушетия 7,5 Кабардино-Балкарская Республика 6,9

Источник: Правительство России Перейти к полной таблице

На лето 2022 г. Россия состояла из 85 субъектов – республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных округов и автономных областей. Однако в рейтинге РЦТ регионов перечислено лишь 18 из них.