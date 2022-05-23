Минцифры изменит методику оценки цифровой трансформации органов власти

Минцифры будет по-новому оценивать эффективность и результативность руководителей цифровой трансформации. Теперь при оценке будет учитываться степень достижения показателей результативности цифровой трансформации и финансовая дисциплина исполнения ведомственных программ цифровой трансформации. Также во внимание будет принят оперативный рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности РЦТ.

Оценивать будут по-новому

Минцифры совместно с РАНХиГС разработали методику оценки эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации (РЦТ).

Как сообщили CNews представители Минцифры, теперь при оценке РЦТ учитывается степень достижения показателей результативности цифровой трансформации и финансовая дисциплина исполнения ведомственных программ цифровой трансформации. Также внимание теперь будет обращено на оперативный рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности РЦТ.

Всего на мониторинге 63 ведомства. По итогам 2021 г. 35 из них показали средний результат цифровой трансформации, 18 — высокий и 10 — низкий.

Минцифры будет по-новому оценивать эффективность и результативность руководителей цифровой трансформации

В число лучших вошли Росаккредитация, Росрезерв, Казначейство, ФТС, Минприроды, Росархив, Минпромторг, Россельхознадзор, Минюст, Росгвардия, Минстрой и ряд других.

Худшие результаты

Худшие результаты показали Росалкогольрегулирование, Роснедра, Роскомнадзор, Минспорт, ПФР, Ростехнадзор, Федеральная пробирная палата, ФСС, Минсельхоз и Росрыболовство.

По данным Минцифры, смена РЦТ в 2021 г. произошла в 50% из 10 вышеперечисленных ведомств. ПФР и Федеральная пробирная палата попали в список из-за отсутствия руководителей цифровой трансформации. Этим ведомствам необходимо решить проблему с РЦТ в кратчайшие сроки, указали в Минцифры.

Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что цифровую трансформацию необходимо проводить даже в нынешних непростых условиях. У министерства на этот счет «амбициозные планы», которые вытекают из поручений президента и Правительства подчеркнул министр.

«В целом оценка методики показывает, что в ведомственных программах цифровой трансформации бывает больше 100 показателей, коллеги их добавляют, мы ценим инициативность. Но, в итоге, выходит так, что те ключевые точки изменений, которые нужны, которые ждут пользователи госуслуг, растворяются и нивелируются в таком количестве показателей», - сказал Шадаев.

Получается, что 95% показателей — выполнено, а, условно, пять главных — нет, продолжает Шадаев. По его словам, Минцифры планирует выбирать ключевые показатели, которые главным образом влияют на изменения работы ведомств. Они будут иметь 80% доли веса от общей оценки программ.

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Отмечается, что Минцифры до конца мая представит предложения по изменению методики оценки ведомственных программ цифровой трансформации. До 1 июля все ведомственные программы будут пересмотрены, чтобы определить ключевые показатели.

О цифровизации в России

В июне 2021 г. на совещании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности были рассмотрены и одобрены стратегии цифровой трансформации отраслей российской экономики и социальной сферы.

Всего стратегии затрагивают 13 направлений, включая здравоохранение, образование, госуправление, строительство, городское хозяйство и ЖКХ, транспорт, энергетику, науку, сельское хозяйство, финансовые услуги, промышленность, экологию и социальную сферу, отмечается в заявлении на сайте Правительства России. Материалы разработаны с учетом специфики отраслей, уровня используемых цифровых решений и перспектив внедрения инноваций, при этом каждая стратегия предусматривает использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) и «масштабирование отечественных решений».

В июле 2021 г. Правительство определило целевые показатели национальной цели развития страны «Цифровая трансформация». Они перечислены в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.», 21 июля 2020 г. получившего подпись Президента России Владимира Путина.

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Для достижения цели «Цифровая трансформация» было установлено четыре показателя к 2030 г. Первым списке, приведенном в указе, числится «достижение “цифровой зрелости” ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления».

Следующий показатель в перечне – это «увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%». Третий показатель звучит как «рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97%».