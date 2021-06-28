Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России

Цифровизация России

На совещании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, которое прошло 26 июня 2021 г. под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, были рассмотрены и одобрены стратегии цифровой трансформации отраслей российской экономики и социальной сферы.

Всего стратегии затрагивают 13 направлений, включая здравоохранение, образование, госуправление, строительство, городское хозяйство и ЖКХ, транспорт, энергетику, науку, сельское хозяйство, финансовые услуги, промышленность, экологию и социальную сферу, отмечается в заявлении на сайте Правительства России. Материалы разработаны с учетом специфики отраслей, уровня используемых цифровых решений и перспектив внедрения инноваций, при этом каждая стратегия предусматривает использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) и «масштабирование отечественных решений».

Стратегии представил статс-секретарь – заместитель главы Минцифры Олег Пак. В заседании также принимали участие глава Минцифры Максут Шадаев, замглавы Минцифры Олег Качанов и другие сотрудники ведомства.

«События этого года, а также решительные действия государства и бизнеса помогли нам сформировать программы, от которых будет зависеть благосостояние всей страны, – отметил по итогам заседания Дмитрий Чернышенко. – Мы утвердили стратегии цифровой трансформации и приступим к планомерной реализации принятых документов».

Цифровая трансформация всех уровней госуправления

В начале декабря 2020 г. CNews рассказал о том, что Президент России Владимир Путин заявил о необходимости осуществления цифровой трансформации всей России в целом в ближайшие 10 лет. По его словам, цифровая трансформация России отразится на каждом ее жителе и затронет все уровни власти, каждую семью, организацию и все отрасли экономики и социальной сферы.

Утверждены стратегии цифровой трансформации экономики России по 13 направлениям

«В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных», – сказал Владимир Путин.

Ранее, 21 июля 2020 г., CNews рассказал о том, что Президент России подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.», который пришел на замену подписанному 7 мая 2018 г. «майскому» указу «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В новом указе российские власти определили целевые показатели национальной цели развития страны «Цифровая трансформация».

В конце 2020 г. федеральные органы власти представили собственные программы цифровой трансформации и назначили ответственных за реализацию этих документов, позднее к формированию своих программ приступили субъекты России, госкорпорации и компании с госучастием.

В апреле 2021 г. CNews также рассказал о том, что Правительство России обязало отечественные госкомпании разработать собственные стратегии цифровой трансформации и представить их не позднее 1 сентября 2021 г., после чего они в обязательном порядке будут согласованы с отраслевыми министерствами и отдельно с Минцифры.

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Подготовка стратегий предусмотрена директивами для представителей государства в советах директоров госкомпаний. Их проработкой занимались специалисты Минцифры, и в настоящее время они утверждены Правительством. Согласно директивам, представители государства в советах директоров должны в течение 10 дней инициировать проведение заседания совета по вопросу или разработки новой стратегии цифровой трансформации, или модернизации имеющейся. Она должна быть рассчитана на период до 2024 г.

Стратегическая цифровизация российской экономики

Стратегии цифровой трансформации российской экономики были разработаны в соответствии с поручением Владимира Путина, опубликованным на сайте Президента России 31 декабря 2020 г. по итогам прошедшей 4 декабря конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В поручении цель стратегий цифровой трансформации описана как «масштабирование конкурентоспособных отечественных решений в различные отрасли российской экономики, социальной сферы и государственного управления».

В подготовке стратегий были задействованы ресурсы и представители 12 профильных министерств, включая Минцифры, Минздрав, Минтруд, Минтранс, Минстрой, Минсельхоз, Минпросвещения, Минпромторг, Минобрнауки, Минфин, Минэнерго и Минприроды.

В процессе подготовки стратегий представители органов власти провели более 40 встреч с бизнес-сообществом. В обсуждении документов принимали участие представители таких компаний, как Сбербанк, «Яндекс», «КамАЗ», «Газпром нефть», «Р-Фарм», Skyeng, Mail.ru Group, «1С», «ВТБ», «Сибур», «ДОМ.РФ» и «Росатом». По итогам стратегических сессий их участники сформировали 140 проектных инициатив, из них 55 наиболее перспективных были включены в финальные версии документов.

Показатели цифровой трансформации

Для достижения целей «Цифровой трансформации» к 2030 г. были установлены четыре показателя. Одним из них, приведенным первым в указе Президента, числится достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, выключая здравоохранение, образование и госуправление.

Вторым показателем стало «увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%». Третий показатель определяет рост доли домохозяйств с широкополосным доступом в интернет до 97%. Четвертый показатель определяет увеличение вложений в отечественные ИТ-решения в четыре раза по сравнению с показателем 2019 г.