Минприроды РФ Росводресурсы ФАВР РФ Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации Фонд информации по водным ресурсам Акваинфотека ФГБУ

Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ

Федеральное агентство водных ресурсов России — федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов.

СОБЫТИЯ


29.10.2009 В Росводресурсах внедрена АИС «Государственный водный реестр» на базе решений SAP

нцип, обеспечивающий целостность поступающей информации, доступность информации всем подразделениям Росводресурсов, масштабируемость решения при увеличении числа пользователей и возможность мно
10.04.2008 Продолжается активная работа по мониторингу трансграничных вод между РФ и Китаем

Как сообщает РБК, Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) в 2008 году выделит на финансирование мониторинга трансграничных вод с Китаем

18.03.2008 Росводресурсы заказывают внедрение АИС управления поддержкой ИТ-инфраструктуры

о разработке информационной системы автоматизации процессов управления поддержкой ИТ-инфраструктуры Росводресурсов и технической поддержки пользователей. Работы по проекту оцениваются в 4400 ты
19.07.2007 Камское БВУ Росводресурсов ищет ИТ–подрядчика

Камское Бассейновое водное управление (Камское БВУ) Росводресурсов объявило открытый конкурс №270к-1070 по выбору ИТ–подрядчика. В частности, исп
04.04.2007 Росводресурсы автоматизировали пожарную сигнализацию

завершении проекта по созданию АС пожарной сигнализации для федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). В рамках реализации федерального закона 94-ФЗ «Импульс-ИВЦ» участвовала и поб
22.03.2007 В Росводресурсах завершены работы по сервисному обслуживанию сети

эксплуатации программно-технических средств и коммуникационной среды в составе информационной сети Росводресурсов. По условиям госконтракта, специалистами «Импульс-ИВЦ» выполнены: установка пр
07.03.2007 Росводресурсам потребовались ИТ-услуги

Фонд информации по водным ресурсам (Росводресурсы) объявил ряд открытых конкурсов по выбору поставщиков ИТ-услуг. В первом случае
21.02.2007 МТТ обеспечил дальней связью Федеральное агентство водных ресурсов

а МТТ в 2007 г. будет предоставлять междугородную и международную связь для 123 абонентских номеров Федерального агентства водных ресурсов. Общий объем предоставляемых услуг составит 800 тыс. р
21.11.2006 Росводресурсам требуется ИТ-поставщик

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) проводит открытый конкурс № ФАВР-услуги-2006-27, в ходе которого собирается вы
02.08.2006 Росводресурсам нужна СЭД

ала подачи заявок 03.08.2006 г. Дата и время окончания подачи заявок 15:00 4.09.2006 г. Кроме того, Росводресурсов объявил конкурс на разработку пилотной версии автоматизированной системы анали

