Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минприроды РФ Росводресурсы ФАВР РФ Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации Фонд информации по водным ресурсам Акваинфотека ФГБУ
Федеральное агентство водных ресурсов России — федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов.
СОБЫТИЯ
|29.10.2009
|
В Росводресурсах внедрена АИС «Государственный водный реестр» на базе решений SAP
нцип, обеспечивающий целостность поступающей информации, доступность информации всем подразделениям Росводресурсов, масштабируемость решения при увеличении числа пользователей и возможность мно
|10.04.2008
|
Продолжается активная работа по мониторингу трансграничных вод между РФ и Китаем
Как сообщает РБК, Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) в 2008 году выделит на финансирование мониторинга трансграничных вод с Китаем
|18.03.2008
|
Росводресурсы заказывают внедрение АИС управления поддержкой ИТ-инфраструктуры
о разработке информационной системы автоматизации процессов управления поддержкой ИТ-инфраструктуры Росводресурсов и технической поддержки пользователей. Работы по проекту оцениваются в 4400 ты
|19.07.2007
|
Камское БВУ Росводресурсов ищет ИТ–подрядчика
Камское Бассейновое водное управление (Камское БВУ) Росводресурсов объявило открытый конкурс №270к-1070 по выбору ИТ–подрядчика. В частности, исп
|04.04.2007
|
Росводресурсы автоматизировали пожарную сигнализацию
завершении проекта по созданию АС пожарной сигнализации для федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). В рамках реализации федерального закона 94-ФЗ «Импульс-ИВЦ» участвовала и поб
|22.03.2007
|
В Росводресурсах завершены работы по сервисному обслуживанию сети
эксплуатации программно-технических средств и коммуникационной среды в составе информационной сети Росводресурсов. По условиям госконтракта, специалистами «Импульс-ИВЦ» выполнены: установка пр
|07.03.2007
|
Росводресурсам потребовались ИТ-услуги
Фонд информации по водным ресурсам (Росводресурсы) объявил ряд открытых конкурсов по выбору поставщиков ИТ-услуг. В первом случае
|21.02.2007
|
МТТ обеспечил дальней связью Федеральное агентство водных ресурсов
а МТТ в 2007 г. будет предоставлять междугородную и международную связь для 123 абонентских номеров Федерального агентства водных ресурсов. Общий объем предоставляемых услуг составит 800 тыс. р
|21.11.2006
|
Росводресурсам требуется ИТ-поставщик
Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) проводит открытый конкурс № ФАВР-услуги-2006-27, в ходе которого собирается вы
|02.08.2006
|
Росводресурсам нужна СЭД
ала подачи заявок 03.08.2006 г. Дата и время окончания подачи заявок 15:00 4.09.2006 г. Кроме того, Росводресурсов объявил конкурс на разработку пилотной версии автоматизированной системы анали
Минприроды РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|Варнавский Андрей 9 7
|Казарин Станислав 175 7
|Бухвалов Дмитрий 17 7
|Чаркин Евгений 314 6
|Путятинский Сергей 108 6
|Валчев Стоян 48 6
|Бурилов Андрей 117 6
|Бурякова Анастасия 6 5
|Натрусов Артем 312 5
|Сотин Денис 216 5
|Копысов Виталий 64 5
|Клявин Владимир 51 5
|Лагода Георгий 60 5
|Глазков Александр 149 5
|Дьяченко Валерий 96 5
|Андрианов Павел 84 5
|Лагунов Андрей 43 5
|Сологуб Денис 75 5
|Гребеник Геннадий 51 4
|Слученков Антон 18 4
|Простоквашин Игорь 32 4
|Наймарк Александр 7 4
|Бойченко Элина 5 4
|Меджитов Тимур 85 4
|Трояновский Владимир 62 4
|Белоусов Максим 109 4
|Аитов Тимур 197 4
|Дворкович Аркадий 211 4
|Залманов Андрей 37 4
|Ступин Евгений 28 4
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 4
|Марковский Роман 26 4
|Джамалов Евгений 17 4
|Трапезин Владимир 30 4
|Гришин Дмитрий 210 4
|Леонтович Алексей 33 4
|Зорин Андрей 7 4
|Кудашев Константин 14 4
|Меркулов Сергей 48 4
|Емельченков Сергей 141 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.