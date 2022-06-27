Цифровую Карту болельщика можно оформить с 4 июля 2022 года на «Госуслугах»

С 4 июля 2022 г. в России начнется оформление цифровой Карты болельщика для посещения матчей Российской Премьер-лиги. Карту можно будет оформить в электронном виде в личном кабинете на «Госуслугах». Соответствующие нормативные акты подписаны в Правительстве России и планируются к опубликованию. Об этом CNews сообщили представители Минцифры России.

Где будет нужна Карта болельщика

В соответствии с Распоряжением Правительства России утвержден перечень официальных спортивных соревнований, на которых идентификация зрителей, участников и персонала с помощью Карты болельщика является обязательной. Данный перечень включает матчи Чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской Премьер-Лиги, а также финальный матч Кубка России по футболу. Первоначально Карта будет нужна для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи. До конца 2022 г. к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы-участники Российской Премьер-лиги: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж. Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.

«После проведенных в России международных соревнований все больше болельщиков приходят на стадионы, многие посещают соревнования семьями. Важно, чтобы в этой сфере применялись самые прогрессивные технологии. Для этого разработана электронная Карта болельщика – новый цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований. Такой формат совершенствует систему обеспечения безопасности на объектах спорта, делает более удобной систему допуска на объекты. Карта болельщика оформляется один раз через “Госуслуги” и остается в личном кабинете. Она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на “Госуслугах”, не предъявляя никаких дополнительных документов», – сказал замглавы Минцифры России Олег Пак.

«Стадионы, принимавшие матчи Чемпионата мира по футболу 2018, имеют все оборудование, необходимое для обеспечения корректной работы Карты болельщика. Первым большим турниром с использованием программы будет Чемпионат России по футболу – до конца года все стадионы Российской Премьер-Лиги будут обеспечены системой, позволяющей осуществлять доступ по Карте болельщика. Финал Кубка России также будет проведен с использованием Карты. Нам важно обеспечить высокий уровень сервиса и безопасность всех клиентских групп на соревнованиях», – отметил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

При разработке электронной Карты болельщика учтен опыт Паспорта болельщика или Fan ID. Этот формат хорошо зарекомендовал себя на прошедших в России чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года и чемпионате Европы по футболу UEFA 2020 года. Эффективность этой системы была признана мировым экспертным сообществом.

Карта болельщика будет использоваться: для покупки билетов или абонементов. Номер карты потребуется при оформлении покупки; для посещения соревнований. К электронной карте болельщика будет привязан билет на соревнование, аккредитация или абонемент; для повышения уровня безопасности на стадионах и спортивных объектах. Система не позволит выдать карту человеку, которому, например, суд запретил посещать соревнования из-за участия в беспорядках.

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Как оформить Карту болельщика

Оформить заявление на получение электронной Карты болельщика можно с 4 июля 2022 г. в личном кабинете на «Госуслугах». Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете.

После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Карты. Сделать это можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская республика.

При обращении в МФЦ сотрудники центров сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на «Госуслугах», и подтвердят личность владельца Карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если Карта оформлялась на ребенка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении.