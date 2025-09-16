Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В мессенджере Мах появился «Цифровой ID»

Теперь подтвердить, что вы совершеннолетний, студент или многодетный родитель можно в мессенджере Мах — с помощью «Цифрового ID». Это специальный QR-код, который формируется на базе сведений из «Госуслуг». Использовать его могут только граждане России старше 18 лет. Пока сервис работает в тестовом режиме. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Бумажные документы продолжают действовать, как и раньше, но при желании наравне с ними в бытовых ситуациях можно использовать QR-код в Мах.

Проверить QR-код могут сотрудники организаций, подключившихся к сервису. Им не доступна ваша персональная информация — ФИО, количество полных лет или другие сведения. Только тот статус, который вы хотите подтвердить.

Важное условие

Для создания цифрового ID нужна биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС). Это безопасный и надежный способ подтвердить личность. Те, у кого ее нет, могут зарегистрировать ее в процессе создания «Цифрового ID» — по загранпаспорту нового образца.

Позже с этой биометрией можно будет получать другие услуги — например, оформить усиленную квалифицированную электронную подпись в «Госключе» или зарегистрировать e-sim, получить карту болельщика. Если загранпаспорта нет, зарегистрировать биометрию в ЕБС можно в банке.

Где можно будет применять «Цифровой ID»

В магазинах при покупке товаров 18+, в учреждениях культуры, для прохода на территорию колледжа или университета.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
Цифровизация

Первой к сервису в тестовом режиме подключилась сеть «Магнит». Использовать «Цифровой ID» уже можно в некоторых магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. В ближайшее время список участников будет расширен.

Это безопасно

Для «Цифрового ID» используются проверенные средства информационной безопасности и криптозащиты. Данные пользователя с «Госуслуг» не передаются организациям.

Использовать ваш «Цифровой ID» не могут посторонние лица, так как для подтверждения статуса нужна ваша биометрия и обновляющийся QR-код.

Помните

Закон строго регламентирует использование биометрии — только с согласия владельца. Дискриминация граждан России, которые не хотят получать услуги по биометрии, запрещена. Использовать данные ЕБС для оперативно-разыскной деятельности также запрещено. Удалить биометрию из ЕБС можно в любой момент, в том числе с помощью «Госуслуг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

«Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Иностранные ИТ-компании оштрафованы в России в 2025 году более чем на 90 миллионов за отказ удалять запрещенный контент

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

В Windows 11 встроят аналог сервиса, заблокированного в России

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще