Коммуникационная платформа MAX Мессенджер Цифровой ID


Цифровой ID — аналог паспорта РФ, с помощью которого можно подтвердить возраст. Для этого нужно перейти в Цифровой ID и показать проверяющему QR‑код с фото.

Также в разделе с Цифровым ID находятся карточки паспорта РФ, СНИЛС, полиса ОМС и другие. На них можно нажать и перейти в приложение «Госуслуги», где будут доступны реквизиты соответствующих документов.

Цифровой ID доступен пользователям мессенджера MAX. 

Как защищены персональные данные
При создании Цифрового ID нужно предоставить согласие на обработку персональных данных для компании‑разработчика MAX. Данные при этом надёжно защищены. Они не будут показаны проверяющему при сканировании QR‑кода.

22.12.2025 Торговая сеть «Перекресток» подключила сервис подтверждения возраста через мессенджер Max на всех кассах самообслуживания 3
17.12.2025 В Мах зарегистрировались 75 миллионов пользователей 1
09.12.2025 RooX представила решение для создания цифрового ID 2
05.12.2025 «Группа Лента» запустила технологию подтверждения возраста покупателя с помощью Max 1
01.12.2025 «Магнит» тестирует новый сервис подтверждения возраста по биометрии на кассах самообслуживания 1
28.11.2025 «Дикси» внедряет в магазинах технологию подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера Max 1
27.11.2025 Пользователи Max получат быстрый доступ к своим документам из «Госуслуг» 1
24.11.2025 Пользователи Max смогут применить «Цифровой ID» в магазинах ритейлера «Мария-Ра» 2
14.11.2025 Количество пользователей Мах достигло 55 миллионов 1
21.10.2025 «Магнит» масштабировал технологию цифровой идентификации через мессенджер Max на 1000 магазинов 2
15.10.2025 Аудитория Max превысила 45 миллионов человек 1
09.10.2025 Пользователи Мах смогут создать Цифровой ID по упрощенной схеме 2
02.10.2025 В Мах зарегистрировались более 40 млн пользователей 2
01.10.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2025 года 1
29.09.2025 «Гарант-Сервис»: наш виртуальный ассистент «Мой помощник» успешно работает с национальным мессенджером Мах 1
23.09.2025 Пользователи Max смогут применить «Цифровой ID» в магазинах Х5 2
16.09.2025 В мессенджере Мах появился «Цифровой ID» 2

