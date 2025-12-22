Цифровой ID — аналог паспорта РФ, с помощью которого можно подтвердить возраст. Для этого нужно перейти в Цифровой ID и показать проверяющему QR‑код с фото.

Также в разделе с Цифровым ID находятся карточки паспорта РФ, СНИЛС, полиса ОМС и другие. На них можно нажать и перейти в приложение «Госуслуги», где будут доступны реквизиты соответствующих документов.

Цифровой ID доступен пользователям мессенджера MAX.

Как защищены персональные данные

При создании Цифрового ID нужно предоставить согласие на обработку персональных данных для компании‑разработчика MAX. Данные при этом надёжно защищены. Они не будут показаны проверяющему при сканировании QR‑кода.