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Почти 50 тыс. карт болельщика оформлено в России

Сервис по оформлению карты болельщика заработал на «Госуслугах» 4 июля 2022 г. За это время карту получили уже почти 50 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Еще около 50 тыс. заявлений на получение карты прошли предварительную проверку на «Госуслугах», заявителей ждут в МФЦ для подтверждения личности.

О процедуре подтверждения

Время подтверждения в МФЦ: не более пяти минут на одного заявителя;

Где можно подтвердить: в МФЦ 11 регионов из списка.

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Защита данных

Актуальная информация о карте болельщика на портале «Госуслуг»: на информационной странице Карты болельщика; в разделе «Помощь» на «Госуслугах».

С июля 2022 г. карта болельщика будет нужна для покупки билетов и прохода на матчи на стадионах в пяти городах: Екатеринбург (Екатеринбург Арена); Нижний Новгород (Нижний Новгород); Ростов-на-Дону (Ростов-Арена); Самара (Солидарность Самара Арена); Сочи (Фишт).

С декабря 2022 г. система заработает на всех стадионах РПЛ.

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