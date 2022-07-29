Разделы

ИТ в госсекторе
|

Минцифры: почти 50 тыс. билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ получено по Карте болельщика

Минцифры России сообщило о том, что с использованием электронной Карты болельщика оформлено около 50 тыс. билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ.

29 июля на «Екатеринбург Арене» между футбольными клубами «Урал» и «Краснодар» пройдет первый матч Российской Премьер-лиги с применением Карты болельщика. Всего на данный момент электронную Карту в России получили 100 тыс. человек.

При запуске системы идентификации болельщиков (СИБ) на матче в Екатеринбурге будут отрабатываться различные сценарии работы системы: работа в различных режимах прохода посетителей на стадион, в том числе для выработки наиболее удобного для зрителей сценария; отработка взаимодействия между техподдержкой СИБ и персоналом стадиона.

Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек?
Защита данных

Карта болельщика понадобится: с июля 2022 г. – для посещения матчей РПЛ на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи; с декабря 2022 г. – на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-министр Китая попал под следствие из-за коррупции в производстве чипов

В России снимут запрет на частно-государственное партнерство в ИТ на уровне городов и сел

CNews – самое цитируемое СМИ России в сфере ИТ и телекома

CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Госзакупки софта и «железа» в России рухнули на треть

МФТИ не получит денег по миллиардному ИТ-проекту Генпрокуратуры. Его работу оценили в «0 руб. 0 коп.»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще