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Лившин Дмитрий



27.02.2025 Автомобильный маркетплейс Fresh выходит на «Кибериспытания» для проверки защищенности своей ИТ-инфраструктуры 1
15.02.2022 Российским процессорам нашли новое применение за миллиарды рублей 1
24.01.2022 «Дом.РФ» закупил ПО для выявления ранних признаков банкротства 1
27.12.2021 «Инновационный Новый год»: подведены итоги работы программы развития ИТ-бизнеса 1
21.12.2021 Российский застройщик Glorax добавил новые функции в свое суперприложение 1
29.11.2017 Россияне избавили мир от тошноты в виртуальной реальности 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Лившин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 16 1
Intech 22 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Xello - Кселло 21 1
Ubirator - Убиратор 9 1
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1469 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
Ростелеком 9766 1
Ростех - Автоматика Концерн 1648 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
Диджитал Маркетс - Digital Markets 6 1
Skipp 3 1
Полссир - Pulssir 1 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 1
Antilatency - Альт 2 1
Андата 2 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 4
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group 6 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Kickstarter 128 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 588 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
Судебная власть - Judicial power 2321 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 131 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7926 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 2
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 144 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3094 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 632 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2300 1
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 44 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1771 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 274 1
Умные платформы 1706 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3355 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24619 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5346 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3427 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4196 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5105 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4782 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1505 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2969 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 988 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1151 1
ERC - Ethereum Request for Comments - официальный протокол для внесения предложений по улучшению сети Ethereum 5 1
Joystick - Джойстик 1132 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3246 1
Glorax Life - Gloraxapp 2 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 212 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 1
Neurocam Supervisor 2 1
Antilatency ALT tracker 2 1
Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
Макаров Андрей 24 1
Галицкий Александр 106 1
Костров Алексей 8 1
Жуков Леонид 2 1
Покровский Иван 118 1
Лещенко Григорий 2 1
Шарапов Александр 3 1
Шумилин Сергей 1 1
Дианов Халид 1 1
Далевич Аркадий 1 1
Булгаков Дмитрий 5 1
Негачев Константин 4 1
Кеуш Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 846 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 1
Европа 21812 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Азия - Азиатский регион 5559 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1414 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2768 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4856 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5004 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5115 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2205 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8782 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1812 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1761 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3577 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3503 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5435 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 697 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2963 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6962 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 179 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 573 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8664 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 158 1
White list - Белый список 103 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2449 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
CNews Инновация года - награда 111 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 57 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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