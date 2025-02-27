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Лившин Дмитрий
Лившин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 131 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
|Макаров Андрей 24 1
|Галицкий Александр 106 1
|Костров Алексей 8 1
|Жуков Леонид 2 1
|Покровский Иван 118 1
|Лещенко Григорий 2 1
|Шарапов Александр 3 1
|Шумилин Сергей 1 1
|Дианов Халид 1 1
|Далевич Аркадий 1 1
|Булгаков Дмитрий 5 1
|Негачев Константин 4 1
|Кеуш Анна 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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