Акселератор Glorax Infotech запускает пилотный проект со стартапом онлайн-сделок с недвижимостью

В середине ноября 2020 г. по итогам третьего набора акселератор Glorax Infotech начинает пилотный проект с цифровой платформой Realtyteka. Тестирование бизнес-модели стартапа в рыночных условиях будет проходить при участии партнерского агентства недвижимости, которое входит в группу компаний Glorax.

Третий набор проектов в акселератор Glorax Infotech завершился во второй половине октября, в нем приняло участие около 50 стартапов, предлагающих инновационные решения для недвижимости, девелопмента и инфраструктурных объектов. По итогам предварительной экспертной оценки были выбраны несколько проектов для более глубокого изучения. С создателями платформы Realtyteka было принято решение запустить пилотный проект в партнерстве с агентством недвижимости, входящим в группу компаний Glorax.

У агентства недвижимости уже есть своя большая клиентская база, на которой можно будет проверить востребованность продукта и получить обратную связь от реальных пользователей, как от продавцов, так и от покупателей. Первым продуктом платформы станет срочный выкуп — гарантированная продажа квартиры за пять дней.

Realtyteka — цифровая экосистема для сделок на рынке жилья. Платформа позволяет продавцу или покупателю совершить куплю-продажу в онлайн-режиме, а также воспользоваться набором сопутствующих сервисов и услуг. Основная задача стартапа – дать пользователям возможность заключать сделки «под ключ» не выходя из дома в максимально короткие сроки. Проект рассчитан на продавцов, которым важно реализовать свое жилье как можно скорее, и на покупателей, которые хотят приобрести квартиру стоимостью ниже рынка. Пока это единственный на рынке недвижимости стартап, предлагающий полностью удаленную сделку с максимально автоматизированным подходом. Создателями проекта является команда, у которой уже есть опыт работы в недвижимости и ИТ-сфере.

После оценки результатов пилотного внедрения (предварительный срок — 3 месяца) эксперты акселератора примут решение об инвестировании и дальнейшем масштабировании стартапа.

«За год работы акселератора мы поняли, что отрасль строительства и недвижимости достаточно непростая для внедрения инноваций. К нам ежедневно поступают новые проекты, мы тщательно их оцениваем, но понимаем, что большая часть из них пока не подходит для того, чтобы интегрировать в сложившиеся бизнес-процессы. Realtyteka — по нашим оценкам, один из немногих проектов, способных изменить потребительскую модель на рынке вторичного жилья. По задумке создателей, она станет маркетплейсом, где внешние эксперты смогут предлагать свои услуги, а клиенты в свою очередь получат возможности выбора актуальных в условиях «новой реальности» сервисов и услуг», — сказал Андрей Биржин, президент Glorax Development, основатель акселератора от Glorax Infotech.

Набор проектов акселератор от Glorax Infotech продлится до конца декабря. Общий инвестиционный фонд акселератора — 1 млрд руб.