Glorax Infotech вложила 100 млн рублей в проект для онлайн-сделок в сфере недвижимости

После пилотного тестирования на базе акселератора Glorax Infotech и прохождения всех этапов отбора проект Realprice получил стартовые инвестиции в размере 100 млн руб. Команда планирует направить средства на масштабирование проекта и создание на его основе первой экосистемы на рынке недвижимости.

В перспективе Realprice даст пользователям возможность заключать сделки купли-продажи недвижимости «под ключ» не выходя из дома и в максимально короткие сроки.

Сотрудничество акселератора Glorax Infotech и команды проекта началось в октябре 2020 г., когда по итогам третьего конкурсного отбора в акселератор было принято решение запустить пилотный проект с командой Realtyteka (первое название платформы). Тестирование бизнес-модели стартапа проходило в рыночных условиях при участии партнерского агентства недвижимости. Пилот помог выявить основные конкурентные преимущества платформы и подтвердил ее востребованность на российском рынке. В итоге было принято решение об инвестировании и масштабном выводе на рынок продукта под брендом Realprice.

Андрей Биржин, основатель Glorax Group, руководитель акселератора от Glorax Infotech, сказал: «Я увидел у стартапа Realtyteka потенциал экосистемы и поэтому после удачного прохождения проектом всех этапов отбора предложил команде масштабироваться и создать первую на рынке недвижимости полноценную экосистему. Я вижу огромные перспективы Realprice на рынке Proptech. У команды широкая экспертиза в ИТ и рынке недвижимости. Такая синергия даст мощный старт проекту».

Планируется, что Realprice позволит совершать сделки купли-продажи недвижимости, а также воспользоваться набором сопутствующих сервисов и услуг в режиме реального времени. Например, уже сейчас на сайте проекта можно воспользоваться сервисами оценки недвижимости или юридической проверки. В дальнейшем на платформе появится набор услуг, который будет полностью покрывать все потребности клиента: от реализации квартиры до последующего обустройства. Сейчас большая часть сервисов находится в стадии тестирования.

Одно из преимуществ Realprice для клиентов – полностью удаленный формат партнерства и гарантированные сроки сделки. Например, в случае со срочным выкупом компания обязуется реализовать сделку за пять дней при наличии у собственника пакета необходимых документов.

Екатерина Золотарева, основатель экосистемы Realprice, сказала: «Основной запрос бизнеса к ИТ — это автоматизация бизнес-процессов для сокращения расходов и экономии ресурсов. Начав работать на рынке недвижимости, я увидела, как много процессов в отрасли не автоматизированы и зависят от человеческого фактора, а связанные с ней процессы отнимают слишком много времени у всех участников. Этот рынок имеет большое количество операций с высоким потенциалом автоматизации. И задача нашего проекта – это продемонстрировать, что большую часть процедур и действий на рынке недвижимости возможно безопасно и быстро провести в онлайн-режиме. Мы создаем не просто информационный портал, мы создаем экосистему, которая сможет помочь нашим клиентам и партнерам взаимодействовать удобно, управляемо, качественно и безопасно».

Уже сейчас Realprice оказывает часть услуг – оценку недвижимости, и срочный выкуп, при помощи искусственного интеллекта. При этом в команде также собран штат профессионалов с многолетним опытом работы на рынке недвижимости. По мнению Екатерины Золотаревой, сочетание человеческого и машинного капиталов сделает систему максимально точной и при этом быстрой.