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Alias Group Неометрия
Федеральный девелопер «Неометрия» (основной актив инвестиционного холдинга Alias Group) входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента.
УПОМИНАНИЯ
|02.07.2025
|ФД «Неометрия» построила цифровой процесс закупок и связала BIM с тендерами 1
|22.08.2023
|idaproject представила цифровую систему для девелоперов idalite 2.0 1
Alias Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Level Group - Левел Груп 24 1
|КРОСТ 5 1
|Аквилон 8 1
|Брусника 14 1
|MR Group - МР Групп 37 1
|Главстрой 17 1
|Интеко 17 1
|Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 17 1
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