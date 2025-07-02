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Alias Group Неометрия

Alias Group - Неометрия

Федеральный девелопер «Неометрия» (основной актив инвестиционного холдинга Alias Group) входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента.  

УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 ФД «Неометрия» построила цифровой процесс закупок и связала BIM с тендерами 1
22.08.2023 idaproject представила цифровую систему для девелоперов idalite 2.0 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Alias Group и организации, системы, технологии, персоны:

ИДА Групп - idaproject 1 1
Level Group - Левел Груп 24 1
КРОСТ 5 1
Аквилон 8 1
Брусника 14 1
MR Group - МР Групп 37 1
Главстрой 17 1
Интеко 17 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 17 1
CMS - Content Management System - Конструктор сайта - Website Builder 68 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2623 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3764 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53714 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25045 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7169 1
ИДА Групп - idaproject - idalite 1 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 26 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5787 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
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