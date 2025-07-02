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ФД «Неометрия» построила цифровой процесс закупок и связала BIM с тендерами

Федеральный девелопер «Неометрия» внедрила связку BIM-платформы Tangl и отечественной ИТ-системы «АСТ-Альфа» для автоматизации закупок. Результатом совместной работы этих компонентов стало участие в десятках цифровых тендеров, снижение процента ручного труда и повышение эффективности управления процессами на всех этапах строительства. Об этом CNews сообщили представители компании «Тангл».

«Мы, как и многие девелоперы, шли через эксперименты. Но в итоге поняли: нужна зрелая платформа, которая будет не просто коробкой, а встроится в процессы. Это была осознанная цифровая трансформация, а не попытка автоматизировать хаос», — сказал директор департамента автоматизации холдинга Alias Group (ключевой актив — федеральный девелопер «Неометрия») Денис Бида.

В 2025 г. в компании провели внутренний тендер: оценивали несколько ИТ-решений. Ключевые требования: быстрый запуск, интеграция с текущей ИТ-средой, совместимость с BIM-системой Tangl, которая была уже интегрирована в компании и активно использовалась.

«Компания выбрала стандартную конфигурацию модуля «Тендеры» «АСТ-Альфа». За месяц настроили систему, обучили команду и провели первые пилотные закупки. Мы работаем с рынком стройки, поэтому понимали, какие “узкие места” нужно закрыть сразу», — сказал генеральный директор «АСТ-Альфа» Илья Веселов.

Что дала интеграция

Связка Tangl и АСТ-Альфа позволила построить сквозной цифровой процесс: ВОР (ведомости объемов работ) извлекаются напрямую из BIM-модели; автоматически попадают в тендерную документацию; исключается ручной труд и ошибки; подготовка сокращается до нескольких часов.

«Теперь у нас нет споров «откуда цифры», нет расхождений между проектом и тендером. Все едино, прозрачно и оперативно», — отметили в команде проекта.

Цифровая стратегия: не только автоматизация, но и платформа

Интеграция с тендерной системой — это не разовая настройка, а стратегический шаг, встроенный в архитектуру Tangl как BIM-платформы. Об этом говорит Андрей Белькевич, директор и сооснователь компании «Тангл»: «Любое решение для работы и управления строительной информацией заинтересовано в том, чтобы получать данные из единого, а самое главное, надежного источника. Tangl создавался как информационная база — платформа, которая служит источником данных для других цифровых систем. Тендерные процедуры — это один из ключевых этапов жизненного цикла между проектированием и строительством. Поэтому интеграция с тендерной площадкой «АСТ.Альфа» — логичный и естественный шаг в реализации наших целей. Наша интеграция позволяет подавать на тендер точные валидированные проектные данные, полученные в результате эффективного использования цифровых моделей».

Цифры и результаты

Система развернута за 30 дней.

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Цифровизация

Десятки тендеров прошли уже в новом цифровом контуре.

Экономия до 300 человеко-часов на подготовке документации.

Упрощена аккредитация подрядчиков.

Сокращен цикл согласования и запуска закупки в два-три раза.

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МАРКЕТ

После успешного пилота «Неометрия» перевела в цифровой контур все закупки по строительным работам и материалам. Формируется единая база подрядчиков.

«Наша цель — не просто удобство. Мы выстраиваем единый бизнес-процесс по всей группе компаний. Прозрачность, скорость, отказ от влияния человеческого фактора — это базовые требования сегодня. И мы видим, как это работает», — сказал Денис Бида.

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