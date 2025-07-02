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Alias Group Элиас Групп
Alias Group — инвестиционная компания, которая объединяет активы из различных секторов экономики. Компания расширяет инвестиционный портфель, используя собственный и привлеченный капиталы, непрерывно работает над повышением стандартов в области корпоративного управления и информационной прозрачности согласно российским и международным практикам. Ключевой инвестиционный проект холдинга — федеральный девелопер «Неометрия».
УПОМИНАНИЯ
|02.07.2025
|ФД «Неометрия» построила цифровой процесс закупок и связала BIM с тендерами 1
|02.06.2022
|Alias Group и 3data запустят дата-центр 1
Alias Group и организации, системы, технологии, персоны:
|3data - 3дата 88 1
|Барачина Надежда 1 1
|Хала Илья 43 1
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