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Alias Group Элиас Групп

Alias Group - Элиас Групп

Alias Groupинвестиционная компания, которая объединяет активы из различных секторов экономики. Компания расширяет инвестиционный портфель, используя собственный и привлеченный капиталы, непрерывно работает над повышением стандартов в области корпоративного управления и информационной прозрачности согласно  российским и международным практикам. Ключевой инвестиционный проект холдинга — федеральный девелопер «Неометрия».

УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 ФД «Неометрия» построила цифровой процесс закупок и связала BIM с тендерами 1
02.06.2022 Alias Group и 3data запустят дата-центр 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Alias Group и организации, системы, технологии, персоны:

3data - 3дата 88 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1127 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 503 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30787 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16360 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11490 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69011 1
Барачина Надежда 1 1
Хала Илья 43 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 954 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1902 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2075 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2579 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16826 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53038 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 160 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 720 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4102 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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