Alias Group - Элиас Групп

Alias Group — инвестиционная компания, которая объединяет активы из различных секторов экономики. Компания расширяет инвестиционный портфель, используя собственный и привлеченный капиталы, непрерывно работает над повышением стандартов в области корпоративного управления и информационной прозрачности согласно российским и международным практикам. Ключевой инвестиционный проект холдинга — федеральный девелопер «Неометрия».