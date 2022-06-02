Alias Group и 3data запустят дата-центр

Инвестиционная компания Alias Group в партнерстве с сетью премиальных дата-центров 3data запустят первый в Краснодарском крае коммерческий дата-центр по модели франшизы. Проект стартует в конце 2023 г. Alias Group займется строительством площадки и ее последующей эксплуатацией.

Строительство дата-центра в Краснодаре Alias Group будет осуществлять в несколько этапов. В первой очереди планируется ввести в эксплуатацию 200 серверных стоек по 7 кВт ИТ-нагрузки. 3data обеспечит партнера торговой маркой, экспертизой и сопровождением всех процессов, от передачи ноу-хау и рекомендаций по участкам, до продаж. Региональная площадка позволит клиентам с постоянно растущим трафиком добиться высокой гибкости и отказоустойчивости, обеспечить максимальную сетевую доступность, скорость и обработку данных для конечных пользователей.

Сейчас партнеры рассматривают несколько возможных площадок на территории Краснодара. Выбор локации осуществляется исходя из концепции 3data «ЦОД шаговой доступности». В ее рамках площадки располагаются вблизи центров деловой активности и автомагистралей для эффективности и удобства потенциальных клиентов. Кроме того, ЦОДы, реализованные в партнерстве с 3data, соответствуют необходимым высоким требованиям к надежности и безопасности на уровне Tier 3.

«Мы наблюдаем резко возросший спрос на услуги российских дата-центров и облачных сервисов. Это требует от нас оперативного наращивания мощностей для удовлетворения потребностей заказчиков в различных городах России. Мы с радостью поддержали инициативу компании Alias Group о строительстве нового дата-центра. В рамках договора франшизы готовы делиться всеми нашими знаниями, опытом и поможем партнерам обеспечить высокий уровень сервиса для клиентов», – сказал генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала.

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«Alias Group объединяет активы из различных секторов экономики: от строительного до сферы услуг. Теперь мы запускаем новое направление – строительство и управление коммерческими дата-центрами. Мы считаем развитие региональных ЦОДов перспективным бизнесом. По данным iKS-Consulting, в мае 2022 г. на Москву и Подмосковье приходится 72% всего российского рынка колокации (размещение оборудования заказчика на площадях подрядчика). Цены на услуги растут, свободных мест уже осталось мало. Между тем, согласно нацпрограмме «Цифровая экономика РФ», к 2024 г. доля России на мировом рынке услуг хранения и обработки данных должна вырасти до 5%. Дополнительно стимулировать развитие региональных ЦОДов будет и перевод ИТ-систем местных органов власти на местные площадки», – сказала Надежда Барачина, генеральный директор Alias Group.

Дата-центр в Краснодаре станет шестым проектом 3data, реализованным по модели франшизы. В 2020 г. компания с партнерами-франчайзи запустила две площадки в Московской области, ввела в эксплуатацию первый коммерческий дата-центр в Сибири. В 2021 г. началось строительство ЦОДа на Дальнем Востоке, в апреле 2022 г. 3data договорилась о строительстве площадки в Иркутске.