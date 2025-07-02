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Индексная книга (каталог) CNews*
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Веселов Илья


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 ФД «Неометрия» построила цифровой процесс закупок и связала BIM с тендерами 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Веселов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2997 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3375 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3153 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1384 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6113 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2040 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 11
Федеральное казначейство России 1824 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2600 11
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 273 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 159 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 11
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 11
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 11
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 68 11
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 11
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 11
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 117 11
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 11
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 11
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 11
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 289 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 335 6
Росархив - Федеральное архивное агентство 136 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29462 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69011 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53714 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21158 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12937 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2286 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32263 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3232 6
Ковнир Евгений 75 11
Акимов Максим 188 11
Носков Константин 237 11
Левин Леонид 130 11
Матвеева Татьяна 105 11
Чамара Денис 59 11
Попов Сергей 141 11
Бойко Елена 152 11
Иванов Алексей 144 11
Раков Ярослав 51 11
Албычев Александр 167 11
Чернякова Елена 29 11
Калина Роман 62 11
Бутенко Юрий 65 11
Комар Евгений 20 11
Приданкин Андрей 30 11
Новиков Павел 102 11
Песчанских Георгий 38 11
Селиванов Дмитрий 51 11
Козлов Александр 68 11
Ермолаев Артем 378 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Цариковский Федор 32 11
Лопаткин Герман 104 11
Герасимюк Максим 20 11
Власов Сергей 98 11
Ляшенко Сергей 29 11
Стрельцов Андрей 61 11
Крюков Сергей 30 11
Звягина Наталья 64 11
Салбиев Алан 31 11
Петрушин Андрей 110 11
Рудзевич Мария 36 11
Абаев Даурен 13 11
Шайхутдинов Роман 113 11
Опенышева Светлана 64 11
Палюх Юрий 15 11
Городилов Михаил 18 11
Алексеев Владимир 18 11
Ачкасов Павел 11 11
Россия - РФ - Российская федерация 150383 11
Казахстан - Республика 5678 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44462 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3048 11
Россия - ЦФО - Тульская область 1263 11
Россия - ДФО - Сахалинская область 930 11
Россия - ПФО - Ульяновская область 630 11
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 11
Россия - УФО - Челябинская область 1303 11
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 615 11
Россия - ПФО - Мордовия Республика 620 11
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1346 11
Россия - ЮФО - Ростовская область 1598 11
Россия - СЗФО - Калининградская область 1347 11
Россия - УФО - Тюменская область 1210 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1456 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 850 11
Россия - СЗФО - Мурманская область 702 11
Россия - ЦФО - Ярославская область 890 11
Россия - ЮФО - Волгоградская область 785 11
Россия - ЦФО - Тамбовская область 598 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7801 9
Россия - СЗФО - Архангельская область 746 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4102 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24981 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19423 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30503 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6037 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53038 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6194 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 11
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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