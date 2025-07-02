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Веселов Илья
УПОМИНАНИЯ
Веселов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 11
|Ковнир Евгений 75 11
|Акимов Максим 188 11
|Носков Константин 237 11
|Левин Леонид 130 11
|Матвеева Татьяна 105 11
|Чамара Денис 59 11
|Попов Сергей 141 11
|Бойко Елена 152 11
|Иванов Алексей 144 11
|Раков Ярослав 51 11
|Албычев Александр 167 11
|Чернякова Елена 29 11
|Калина Роман 62 11
|Бутенко Юрий 65 11
|Комар Евгений 20 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Новиков Павел 102 11
|Песчанских Георгий 38 11
|Селиванов Дмитрий 51 11
|Козлов Александр 68 11
|Ермолаев Артем 378 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Цариковский Федор 32 11
|Лопаткин Герман 104 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Власов Сергей 98 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Стрельцов Андрей 61 11
|Крюков Сергей 30 11
|Звягина Наталья 64 11
|Салбиев Алан 31 11
|Петрушин Андрей 110 11
|Рудзевич Мария 36 11
|Абаев Даурен 13 11
|Шайхутдинов Роман 113 11
|Опенышева Светлана 64 11
|Палюх Юрий 15 11
|Городилов Михаил 18 11
|Алексеев Владимир 18 11
|Ачкасов Павел 11 11
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