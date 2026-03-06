Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство РФ Департамент информационных технологий и связи
|Попов Алексей 338 45
|Ермолаев Артем 379 32
|Федулов Владислав 84 30
|Гуральников Сергей 164 29
|Опенышева Светлана 64 26
|Фомичев Олег 139 26
|Сапельников Сергей 109 25
|Звягина Наталья 64 24
|Матвеева Татьяна 109 23
|Власов Сергей 98 23
|Петрушин Андрей 110 23
|Стрельцов Андрей 62 22
|Громов Иван 102 20
|Лопаткин Герман 104 20
|Носков Константин 239 19
|Шайхутдинов Роман 113 18
|Казак Максим 162 18
|Солодовников Денис 108 18
|Шадаев Максут 1163 17
|Бойко Елена 152 17
|Комар Евгений 20 15
|Елистратов Николай 90 14
|Махонов Александр 31 14
|Ляшенко Сергей 29 14
|Лысенко Эдуард 313 13
|Козырев Алексей 326 13
|Меджитов Тимур 85 12
|Казарин Станислав 175 12
|Чучелов Андрей 44 12
|Акимов Максим 192 12
|Никифоров Николай 1137 12
|Абызов Михаил 68 12
|Приданкин Андрей 30 12
|Цариковский Федор 32 12
|Абаев Даурен 13 11
|Палюх Юрий 15 11
|Городилов Михаил 18 11
|Алексеев Владимир 18 11
|Ачкасов Павел 11 11
|Распопин Николай 42 11
