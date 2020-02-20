Назначен новый президиум правкомиссии по цифровому развитию. Кто ушел и кто остался
Меньше министерств, меньшая численность
Правительство утвердило новый состав президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности Российской Федерации. Соответствующее распоряжение №313 от 17 февраля 2020 г. опубликовано на государственном портале правовой информации России.
Согласно документу, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным, новый состав президиума правкомиссии по цифровому развитию страны возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. До него эту должность занимал Максим Акимов, вице-премьер в прежнем составе правительства.
Число членов нового состава президиума правительственной комиссии по цифровому развитию значительно сократилось по сравнению с предыдущим составом – с 25 до 19 чиновников.
В новый состав президиума из предыдущего списка перешли десять чиновников – главным образом, заместители министров ключевых министерств, сохранившие свои посты в новом составе правительства, а также представители экспертных служб при правительстве.
В ноябре 2019 г. CNews писал о том, что в последнее время график заседаний правкомиссии по цифровому развитию постоянно не выполнялся. Первоначально комиссия заседала часто, до 20 раз в год, однако в бытность премьер-министра Дмитрия Медведева на должности председателея комиссии заседания стали проходить реже, и в 2019 г. он провел только одно заседание этой правкомиссии. После того, как председателем комиссии стал вице-премьер Максим Акимов, число ее заседаний выросло до двух раз в месяц.
Кто ушел и кто остался
Должность заместителя председателя президиума правкомиссии по цифровому развитию, которую ранее занимал министр Минкомсвязи Константин Носков, перешла к новому главе Министерства России по цифровому развитию и связи Максуту Шадаеву.
Евгений Комар, заместитель директора Департамента информационных технологий и связи правительства России, сохранил в новом составе президиума должность ответственного секретаря. В составе обновленного президиума остался Евгений Кисляков, заместитель нынешнего и предыдущего руководителей Минкомсвязи, ныне также курирующий в министерстве вопросы импортозамещения.
Сокращение состава президиума правкомиссии по цифровому развитию произошло, главным образом, за счет сокращения числа представителей от различных министерств и ведомств. Так, в новом составе больше нет представителей Минобрнауки, Минсельхоза, Минюста, Минэнергетики, Минздрава, Минстроя и Департамента государственной службы и кадров при правительстве России.
|Должность
|Новый состав
|Прежний состав
|Председатель комиссии
|Дмитрий Чернышенко, зам. председателя Правительства России
|Максим Акимов, зам. председателя правительства России
|Зам. председателя комиссии
|Максут Шадаев, министр Минкомсвязи
|Константин Носков, министр Минкомсвязи
|Ответственный секретарь
|Евгений Комар, замдиректора ДИТ Правительства России
|Евгений Комар, замдиректора ДИТ Правительства России
|Владимир Белановский, замдиректора ФСО, руководитель Службы спецсвязи и информации ФСО
|Владимир Белановский, замдиректора ФСО, руководитель Службы спецсвязи и информации ФСО
|Олег Бочаров, замминистра Минпрома
|Олег Бочаров, замминистра Минпрома
|Андрей Иванов, замминистра Минфина
|Андрей Иванов, замминистра Минфина
|Андрей Ивашко, зам. главы НТС ФСБ, начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ
|Андрей Ивашко, зам. главы НТС ФСБ, начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ
|Евгений Кисляков, замминистра Минкомсвязи
|Евгений Кисляков, замминистра Минкомсвязи
|Евгений Ковнир, гендиректор автономной НКО «Цифровая экономика»
|Евгений Ковнир, гендиректор автономной НКО «Цифровая экономика»
|Леонид Осипов, замначальника экспертного управления Президента России
|Леонид Осипов, замначальника экспертного управления Президента России
|Ольга Скоробогатова, первый зам. председателя Банка России
|Ольга Скоробогатова, первый зам. председателя Банка России
|Савва Шипов, замминистра МЭР
|Савва Шипов, замминистра МЭР
|Олег Пак, первый замминистра Минкомсвязи
|Эдуард Черновольцев, руководитель научно-технической службы ФСБ
|Оксана Тарасенко, замминистра МЭР
|Илья Торосов, замминистра МЭР
|Константин Калинин, руководитель автономной НКО АЦ при Правительстве России
|Леонид Левин, замглавы руководителя Аппарата Правительства России
|Владимир Логунов, замначальника Управления Президента России по развитию ИКТ и инфраструктуры связи
|Сергей Кузьмин, замминистра Минобрнауки
|Иван Лебедев, статс-секретарь, замминистра Минсельхоза
|Юрий Любимов, статс-секретарь, замминистра Минюста
|Владимир Месропян, глава офиса программы «Цифровая экономика» НКО АЦ при Правительстве России
|Владислав Онищенко, руководитель автономной НКО АЦ при Правительстве России
|Дмитрий Песков, спецпредставитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития
|Павел Пугачев, замначальника Управления Президента России по развитию ИКТ и инфраструктуры связи
|Андрей Сороко, директор Департамента госслужбы и кадров Правительства России
|Алексей Текслер, первый замминистра Минэнергетики
|Алексей Уваров, заместитель руководителя аппарата правительства России
|Наталья Хорова, замминистра Минздрава
|Андрей Чибис, замминистра Минстроя
|Максим Шерейкин, замглавы Секретариата зампредседателя Правительства России Акимова М.А.
Источник: Правительство России
В то же время, представительство некоторых министерств в президиуме комиссии, напротив, возросло. Так, от Минкомсвязи – помимо министра, в президиуме теперь присутствует два представителя (ранее один), от ФСБ – два представителя (ранее один) и от Минэкономразвития – три представителя (ранее один).
Цели и задачи правкомиссии по цифровому развитию
Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности была утверждена распоряжением правительства №2023-р от 24 сентября 2018 г. Новая комиссия заменила собой существовавшую с 2010 г. правкомиссию по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, и также стала преемником упраздненной правительственной комиссии по связи.
В задачи правкомиссии по цифровому развитию входит подготовка предложений президенту по развитию цифровой экономики, определению приоритетных направлений, форм и методов госрегулирования той сферы, повышению конкурентоспособности российской экономики за счет внедрения ИТ, а также по расширению использования ИТ в сфере госуслуг, формирования госполитики в области развития связи, координированию ее реализации и пр.
Президиум комиссии обладает правом рассмотрения разногласий по проектам федеральных законов и других правовых актов в соответствии с установленной компетенцией комиссии. Решения президиума правкомиссии по цифровому развитию являются обязательными для всех органов исполнительной власти, представленных в составе комиссии.