Частота заседаний правкомиссии по цифровому развитию снизилась до исторического минимума

Реализация национальной программы «Цифровая экономика» буксует. На 1 октября освоено лишь 12,3% выделенных на программу в 2019 г. бюджетных средств. Правительственная комиссия по цифровому развитию заседает реже, чем положено. В 2019 г. председатель комиссии Дмитрий Медведев провел всего одно заседание, хотя они должны проходить ежеквартально.

Надо чаще встречаться

Как уже писал CNews, реализация национальной программы «Цифровая экономика» изрядно пробуксовывает — по состоянию на 1 октября было освоено лишь 12,3% выделенного на 2019 г. бюджета, что крайне мало даже на фоне остальных нацпрограмм, в массе своей также не блещущих уровнем исполнения.

Принимать важные для нацпрограммы решения должна Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, созданная постановлением №1065 от 7 сентября 2018 г. В пункте 11 положения о комиссии говорится, что заседания должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а ее президиум должен собираться не реже одного раза в месяц.

Первоначально комиссия заседала очень часто, до 20 раз в год. Однако после того, как председателем комиссии стал премьер-министр Дмитрий Медведев, заседания стали проходить все реже и реже. В 2019 г. он провел всего одно заседание этой правкомиссии.

Как пояснили CNews в правительстве, несоблюдение графика заседаний связано с тем, что «это не механический процесс». Чтобы назначить заседание, необходимо наличие глубоко проработанных вопросов не для обсуждения на уровне ведомства или межведомственного совещания, а для принятия конкретных решений на уровне вице-премьера или председателя правительства. Если вопросов в высокой степени проработки нет, заседание не проводится. Другая сложность состоит в том, чтобы скоординировать график участников этих заседаний, на которых должны присутствовать вице-премьер, министры, представители бизнеса.

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Всего за 74 месяца за время председательствования Дмитрия Медведева (с сентября 2013 г. по октябрь 2019-го включительно) прошло 14 заседаний комиссии. Это гораздо меньше планового показателя (как указывалось выше — одно в квартал). Среднее количество заседаний в месяц снизилось до показателя 0,19 — это исторический минимум за время работы правкомиссии. Самым активным председателем комиссии был Сергей Собянин, который в должности руководителя аппарата Правительства РФ в 2010 г. проводил до 4 заседаний в месяц (в среднем — 1,89 заседаний в месяц).

Тем не менее активизировалась работа президиума комиссии, который под председательством вице-премьера Максима Акимова стал заседать до двух раз в месяц.

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Информационный хаос

А вот с информированием о работе правкомиссии с середины этого года стало совсем плохо. У нее есть раздел на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, созданный еще в те времена, когда она называлась Правительственной комиссией по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Информация на этой странице обновляется крайне эпизодически (из событий 2019 г. отражение в соответствующей рубрике нашло только одобрение концепции суперсервиса по оформлению европротокола онлайн), создавая впечатление, что сайт комиссии функционирует, но вот сама она практически бездействует.

Также у комиссии есть раздел на сайте Правительства. Он регулярно обновлялся до июля этого года, также остановившись на информации о европротоколе.

Сопоставление информации с двух официальных сайтов может окончательно убедить, что с июля в жизни комиссии ничего не происходит. Однако она продолжает работать, по информации в СМИ можно судить, что в августе решением президиума комиссии был утвержден суперсервис «Поступление в вуз онлайн», его целевая модель и дорожная карта. В сентябре президиум одобрил семь дорожных карт по сквозным технологиям, входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика», а в октябре — концепцию суперсервиса «Рождение ребенка».

Что сделано за год

Как заверили CNews в Правительстве, нет таких решений, которые были бы не утверждены из-за редких заседаний комиссии и ее президиума.

В феврале президиум комиссии обсудил разработку «дорожных карт» по направлениям развития сквозных цифровых технологий, организацию работ по оптимизации и цифровой трансформации госуслуг, перечень суперсервисов и одобрил концепцию подключения к интернету социально значимых объектов.

В марте президиумом комиссии была утверждена концепция цифрового профиля гражданина.

В мае, на единственном за год заседании комиссии под руководством Дмитрия Медведева, обсудили цифровую трансформацию государственных услуг в субъектах Федерации и развитие информационных систем МВД России.

В июле президиум комиссии одобрил концепцию суперсервиса по исполнительному производству и одобрил суперсервис по оформлению европротокола через интернет, который заработал с 1 ноября.

В августе президиум комиссии утвердил суперсервис «Поступление в вуз онлайн», его целевую модель и дорожную карту.

В сентябре президиум комиссии одобрил семь дорожных карт по сквозным технологиям, входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика РФ» а в октябре — концепцию суперсервиса «Рождение ребенка».