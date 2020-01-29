Отвечать за цифровизацию России в Правительстве будет автор Олимпиады в Сочи

Координировать государственную цифровизацию в Правительстве станет вице-премьер Дмитрий Чернышенко, экс-предправления «Газпром-медиа холдинга», с чьим именем принято связывать многие успехи России в подготовке и проведении Олимпиады в Сочи. Параллельно «цифре» он станет курировать вопросы культуры, искусства, и туризма, а также проведения особо значимых спортивных мероприятий и взаимодействия с религиозными организациями.

Главный по ИТ в Правительстве

После утверждения премьер-министром России Михаилом Мишустиным распределения обязанностей между членами Правительства, вопросы цифровизации страны оказались в ведении вице-премьера Дмитрия Чернышенко, экс-предправления «Газпром-медиа холдинга». Информация об этом поздно вечером 28 января 2020 г. появилась на правительственном сайте. В прошлом составе Правительства подобными полномочиями обладал Максим Акимов, которому сейчас прочат кресло главы «Почты России».

Теперь Дмитрий Чернышенко, в частности, станет координировать работу федеральных органов власти в отношении разработки, реализации и контроля нацпрограммы «Цифровая экономика», цифрового преобразования госуправления, включая предоставление госуслуг и осуществления контрольно-надзорной деятельности.

Он же будет заниматься вопросами цифрового развития России, включая создание условий для цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы, государственной политики в области связи, сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, госрегулирования в области формирования госинформресурсов, госрегулирования цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий в сфере связи.

Новый куратор ИТ в Правительстве Дмитрий Чернышенко

За Чернышенко закреплен контроль реализации госпрограмм, федеральных проектов, национальных и межгосударственных программ, отраслевых программ и инновационных проектов государственного значения в области ИТ и связи.

Таким образом, он станет координировать работу Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, АНО «Аналитический центр при Правительстве России», «Роснано».

Из нецифровых вопросов в ведение Чернышенко станут находиться аспекты развития культуры, искусства, спорта и туризма, а также проведения особо значимых спортивных мероприятий и взаимодействия с религиозными организациями.

Примечательно, что координировать деятельность АНО «Цифровая экономика», а также реализацию Национальной технологической инициативы и содействие внедрению результатов инновационной деятельности в Правительстве будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Трудовая биография Дмитрия Чернышенко

По данным «Газпром-медиа холдинга», Дмитрий Чернышенко родился 20 сентября 1968 г. в Саратове. Окончил Московский государственный технологический университет «Станкин» по специальности «Системы автоматизированного проектирования» с присвоением квалификации «инженер-системотехник».

В 1989 г. он основал одну из первых в стране студий компьютерной графики «Информатика маркетинг сервис». В 1993 г. стал соучредителем компании Media Arts — одного из крупнейших в России коммуникационных холдингов, специализирующегося на рекламе и спортивном маркетинге, и управлял им в течение 12 лет.

В 2005-2014 гг. Чернышенко реализовал проект по подготовке и проведению зимних Олимпийских игр «Сочи 2014». Под его руководством в 2005-2007 гг. была осуществлена заявочная кампания на право проведения зимних Олимпийских игр в России. С 2007 по 2014 гг. Чернышенко непосредственно руководил подготовкой и проведением игр в должности президента Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи. За время подготовки мероприятия было реализовано свыше 7 тыс. проектов, интегрированы 50 информационных и технологических систем.

С 2007 г. Чернышенко входит в президиум Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.

Гендиректором и председателем правления «Газпром-медиа холдинга», крупнейшего медиахолдинга в России и Восточной Европе Чернышенко стал в 2015 г.

«В результате инициированной Чернышенко цифровой трансформации созданы новые цифровые продукты, — говорится в справке на сайте холдинга. — Рекламодатели в формате единого окна получили доступ к спектру цифровых возможностей: интерактивной, мобильной и другим видам рекламы. Среди успешных проектов — запуск цифровой видеоплатформы Premier, которая за год собрала 1,6 млн подписчиков. В 2019 г. создан центр технологических компетенций, который разрабатывает решения для цифровых платформ холдинга, а также компания в области мобильных рекламных технологий на основе больших данных».

Как и новый глава Правительства, Дмитрий Чернышенко не чужд хоккею. В 2014 г. он был назначен президентом и председателем правления Континентальной хоккейной лиги.

Дмитрий Чернышенко имеет орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Дружбы, орден Почета, орден преподобного Сергия Радонежского II и III степени, Золотой олимпийский орден.

Первые инициативы нового министра связи

Накануне, 27 января 2020 г. новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Стратегию развития цифровой экономики в интересах граждан, бизнеса и государства Шадаев представил не только региональным представителям, но и чиновникам из профильных министерств и ведомств, комитетов Госдумы, из госкорпораций, ИТ-компаний и экспертного сообщества, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В частности, Шадавев предложил автоматизировать процесс предоставления доступа к информации о персональных данных физических и юридических лиц в рамках межведомственного взаимодействия. Предполагается, что сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность, перейдут с бумажного на электронный документооборот с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, сообщается на сайте Минкомсвязи.

«Важно понимать, что речь не идет о дополнительных полномочиях для правоохранительных органов, как сообщил ряд СМИ, а только о принятии мер для повышения эффективности существующих», — отметил Шадаев. Также автоматизация процесса передачи судебных решений должна существенно ограничить ошибки при предоставлении доступа правоохранительным органам к частной информации и сократить вероятность того, что будет предоставляться доступ к смежной информации, на которую нет решения суда.

Среди других предложений Максута Шадаева, как пишут «Ведомости», — цифровизация госуслуг и способы идентификаций граждан. Министр считает, что главная их цель — снижение времени, которое должен тратить гражданин на общение с органами власти. По его мнению, этот показатель не должен превышать трех часов в год. Шадаев также предлагает к 2024 г. обеспечить доступ граждан ко всем данным о себе, которые есть у государства, а также сведения о том, кому они были переданы.