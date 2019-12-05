В Минкомсвязи сменили куратора импортозамещения: Министр был недоволен результатами

Новый куратор импортозамещения

Глава Минкомсвязи Константин Носков передал кураторство над импортозамещением в сфере ИТ от своего заместителя Алексея Соколова другому своему заму — Евгению Кислякову. Об этом CNews рассказали в министерстве, уточнив, что перераспределение обязанностей официально произошло 11 ноября 2019 г.

Полномочия были переданы, чтобы сильнее вовлечь ИТ-отрасль в нацпроект «Цифровая экономика», а за него в целом в министерстве отвечает Кисляков. Министр был недоволен результатами импортозамещения ПО, отмечают «Ведомости». И с этим может быть связано его решение, предполагают неназванный изданием чиновник Минкомсвязи и источник, которому сам Носков рассказывал о своем недовольстве.

Соколов остается в министерстве. Он продолжит курировать информбезопасность «Цифровой экономики», целостность и устойчивость интернета, криптографию, госполитику в сфере обработки персональных данных и безопасности связи.

Несколько фактов о Соколове и Кислякове

Алексей Соколов родился в 1982 г. в Санкт-Петербурге. Закончил с отличием юридический факультет СПбГУ и факультет мировой экономики Дипломатической академии МИД России. На неуказанную на сайте Минкомсвязи госслужбу поступил в 2003 г. С 2008 года работал в аппарате Администрации Президента России, где занимался вопросами внешней политики, права и безопасности, сотрудничеством в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций.

Евгений Кисляков назначен куратором импортозамещения в Минкомсвязи

Евгений Кисляков окончил экономический факультет Московского авиационного института, став затем кандидатом экономических наук. В 2003-2010 гг. он работал в Минэкономразвития. В 2010-2012 гг. он был заместителем директора департамента информационных технологий и связи Правительства (в то время департамент возглавлял Алексей Попов). В 2012 г., после того как Попов возглавил проект «Универсальная электронная карта» (УЭК), Кисляков стал его заместителем.

В 2016 г. Кисляков пришел в Аналитический центр при Правительстве (АЦ). В 2017 г. он был признан потерпевшим по делу хакеров из группировки «Шалтай-Болтай», которые воровали переписку высокопоставленных чиновник и бизнесменов и затем распространяли ее в интернете. Заместителем министра связи Кисляков стал 19 июля 2018 г. по распоряжению Правительства.

Комментарий эксперта

Когда из-за санкций государство занялось импортозамещением, основной целью было усиление ИТ-безопасности, и назначение Соколова как специалиста в сфере безопасности было логичным шагом, отметил в разговоре с «Ведомостями» директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух. Но к 2017–2018 гг. появились новые цели — в первую очередь развивать разносторонний рынок отечественных ИТ-решений, заверяет он.

Массух также напоминает, что претензии к результатам импортозамещения софта были у Счетной палаты: в 2017–2018 гг. продуктам из реестра отечественного ПО досталось всего 8,5 млрд руб. из потраченных на софтверные закупки 17,2 млрд руб. Основной проблемой стало неисполнение программ и директив, например, кассовое исполнение раздела «Информационная безопасность» остается самым низким из всех направлений нацпроекта, отмечает Массух.

Соколов предлагал упростить выполнение госкомпаниями директивы первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, настаивавшего на более активном импортозамещении софта. Но потом министерство отозвало его предложения, заверяет Массух. Главное — следить за исполнением уже принятых мер, и решение поручить это опытному в реализации госпрограмм Кислякову может помочь, считает он.