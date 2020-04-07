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Экс-директор ИТ-департамента Правительства назначен замглавы Минэкономразвития

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Владислав Федулов, последние восемь лет занимавший должность директора департамента ИТ и связи Правительства России, назначен на пост заместителя министра экономического развития РФ.

Замминистра с солидным опытом в ИТ

Владислав Федулов, занимавший пост директора Департамента информационных технологий и связи правительства России с июня 2012 г., назначен на должность заместителя министра экономического развития России.

Соответствующим распоряжением №855-р от 3 апреля 2020 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на государственном интернет-портале правовой информации, Владислав Федулов также освобождается от ранее занимаемой должности.

Новым директором департамента информационных технологий правительства назначен Евгений Комар, который ранее занимал должность заместителя Владислава Федулова. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства 22 января 2020 г. В начале марта CNews сообщил, что Евгений Комар был включен в список 50 чиновников «цифрового спецназа», ответственных за цифровую трансформацию.

Ранее – в 2006-2008 гг., Владислав Федулов уже работал в Минэкономразвития. В тот период он занимал пост заместителя главы департамента министерства экономического развития и торговли России. В Минэкономразвития он будет курировать ИТ-сектор.

Владислав Федулов также является членом совета по созданию единой системы информационно-аналитического обеспечения МВД и входит в состав наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Вехи биографии

Владислав Федулов родился 26 июня 1976 г. в г. Долгопрудный Московской области. Окончил Московский университет потребительской кооперации в 2000 г. по специальности «экономист».

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Владислав Федулов, замминистра МЭР

Начиная с 1995 г. работал младшим научным сотрудником в должности замначальника, и далее начальника отдела ФГУП «Научно-исследовательский центр экономических преобразований». В 2002 г. занял должность главного специалиста отдела, начальник бюро ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий».

В 2003 г. Владислав Федулов назначен на должность главы отдела департамента в министерстве имущественных отношений России. В 2004 г. перешел в «Центр исследований проблем управления земельными ресурсами» на должность замглавы управления. В 2004–2005 гг. работал замначальника отдела компании «Инсток». В 2005–2006 гг. назначен советником, заместителем главы департамента министерства регионального развития России.

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Евгений Комар, директор департамента ИТ и связи правительства России

В 2006 г. Владислав занял пост замначальника отдела департамента министерства экономического развития и торговли, где работал до 2008 г., после чего работал в должности начальника инспекции департамента Счетной палаты, и затем — руководителя проектов фонда «Центр стратегических разработок — Регион».

В 2008 г. Владислав занял пост руководителя отдела департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства РФ. Начиная с 2009 г. работал в должности заместителя, и с июня 2012 г. – в должности директора департамента информационных технологий и связи правительства России.

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