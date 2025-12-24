Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЧГУ Череповецкий государственный университет
Череповецкий государственный университет (ЧГУ) — вуз Вологодской области, основанный в 1996 году. Университет является научным, образовательным и культурным центром региона, где обучаются более 7500 студентов и аспирантов. В составе ЧГУ шесть институтов, включая Институт информационных технологий, Гуманитарный институт и Передовую инженерную школу.
СОБЫТИЯ
ЧГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Песков Дмитрий 113 3
|Лягинова Ольга 2 2
|Прянишников Николай 311 2
|Алексеев Олег 20 2
|Анохин Александр 1 1
|Вожегова Мария 28 1
|Пасынков Владимир 13 1
|Устюжанин Андрей 6 1
|Касимцев Анатолий 1 1
|Шевердин Владимир 12 1
|Артеменко Ольга 9 1
|Смыслова Алена 1 1
|Хасьянова Гульнара 152 1
|Афанасьев Дмитрий 20 1
|Комлев Владимир 35 1
|Иванов Константин 27 1
|Попов Алексей 337 1
|Семенов Игорь 10 1
|Егоров Андрей 25 1
|Пажитнов Алексей 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410276, в очереди разбора - 730797.
Создано именных указателей - 188099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.