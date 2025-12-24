ЧГУ - Череповецкий государственный университет

Череповецкий государственный университет (ЧГУ) — вуз Вологодской области, основанный в 1996 году. Университет является научным, образовательным и культурным центром региона, где обучаются более 7500 студентов и аспирантов. В составе ЧГУ шесть институтов, включая Институт информационных технологий, Гуманитарный институт и Передовую инженерную школу.