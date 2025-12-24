Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188099
ИКТ 14552
Организации 11286
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26521
Персоны 81285
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

ЧГУ Череповецкий государственный университет

ЧГУ - Череповецкий государственный университет

Череповецкий государственный университет (ЧГУ) —  вуз Вологодской области, основанный в 1996 году. Университет является   научным, образовательным и культурным центром региона, где обучаются более 7500 студентов и аспирантов. В составе ЧГУ шесть институтов, включая Институт информационных технологий, Гуманитарный институт и Передовую инженерную школу.

СОБЫТИЯ


24.12.2025 В России разработан «умный» сканер выбоин на дорогах 1
05.03.2025 Череповецкий государственный университет оцифровал образовательный процесс с помощью «МТС Линк» 2
04.03.2025 Череповецкий государственный университет оцифровал образовательный процесс с помощью отечественной платформы 2
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 3
26.06.2019 «Микрон» скатился в рекордные за 10 лет многомиллиардные убытки 1
17.07.2018 В ЧГУ внедрена RFID-система «Микрона» 1
10.07.2013 Imagine Cup: студенты в Питере сражаются за $1 млн от Microsoft 2
05.06.2013 86 международных студенческих команд прошли в финал конкурса Imagine Сup 2013 1
09.04.2013 Определены победители российского финала Imagine Cup 2013 2
10.09.2012 ИТ-директор «Росатома» и глава ИТ-«дочки» «Северстали» переходят в «Сбербанк» 1
30.04.2008 ЧГУ закупает офисное оборудование 1
22.06.2007 ЧГУ объявил конкурс на закупку оборудования 1

Публикаций - 12, упоминаний - 18

ЧГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25263 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1587 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 509 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 2
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 37 1
Bigtime Digital Lab 1 1
SAP SE 5440 1
Северсталь Инфоком 94 1
VK - Mail.ru Group 3535 1
X Corp - Twitter 2909 1
Meta Platforms - Facebook 4538 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 33 1
Северсталь ПАО - Severstal 564 2
Композит 97 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
Яндекс.Лавка 283 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
НСПК - Национальная система платежных карт 902 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3460 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23226 3
Accelerometer - Акселерометр 385 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1154 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73457 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5715 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18346 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 1
Implant - Имплант 180 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25564 1
Маркировка - Marking 1234 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 434 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3133 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 697 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5167 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8410 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 3
Microsoft Kinect 200 3
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 34 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1430 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
Microsoft DreamSpark 16 1
Элемент ГК - Микрон RFID 12 1
Тетрис 77 1
Google Android 14729 1
Microsoft Windows 16360 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Песков Дмитрий 113 3
Лягинова Ольга 2 2
Прянишников Николай 311 2
Алексеев Олег 20 2
Анохин Александр 1 1
Вожегова Мария 28 1
Пасынков Владимир 13 1
Устюжанин Андрей 6 1
Касимцев Анатолий 1 1
Шевердин Владимир 12 1
Артеменко Ольга 9 1
Смыслова Алена 1 1
Хасьянова Гульнара 152 1
Афанасьев Дмитрий 20 1
Комлев Владимир 35 1
Иванов Константин 27 1
Попов Алексей 337 1
Семенов Игорь 10 1
Егоров Андрей 25 1
Пажитнов Алексей 6 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 267 8
Россия - РФ - Российская федерация 157369 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45842 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18649 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 747 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18266 2
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 734 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 862 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1623 1
Япония 13555 1
Испания - Королевство 3762 1
США - Вашингтон - Редмонд 237 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4292 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 1
Индия - Bharat 5710 1
Франция - Французская Республика 7982 1
Польша - Республика 2002 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Бразилия - Федеративная Республика 2453 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 905 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2071 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 1
Египет - Арабская Республика 1048 1
Австралия - Сидней 275 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 4
Образование в России 2562 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 3
Здравоохранение - Реабилитация 418 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15183 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Аренда 2584 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 398 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
Материаловедение - Materials Science 190 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 188 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6255 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4256 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 665 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1272 3
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 284 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 158 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Microsoft Imagine Cup 60 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 2
ИнфоКом 118 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410276, в очереди разбора - 730797.
Создано именных указателей - 188099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще