Егоров Андрей


СОБЫТИЯ


16.10.2025 «Пятерочка» ввела телеметрию для тысячи кофемашин сети 1
15.10.2024 «МегаФон» подключил 18 регионов к домашнему интернету 1
04.06.2024 «Рег.ру» и Digilabs запустили сервис, который ускоряет «1С» в облаке на 30% 1
26.08.2022 KPBS внедрила платформу «Скала^р» в «Алмазювелирэкспорт» 1
08.05.2020 «Мегафон» запустил доступный конвергентный тариф 1
29.04.2020 Wifire сохранит всем клиентам бесплатные улучшения тарифов и оставит доступ в Сеть при задолженности 1
17.04.2020 Вебинар «Оперативное и гибкое увеличение мощностей ИТ-инфраструктуры» состоится 30 апреля 1
24.01.2018 Eset и Wifire запускают новый тариф на домашний интернет 1
26.03.2014 «Агентство стратегических инициатив», РВК и фонд «Сколково» поддержали конкурс Imagine Cup 2014 в России 1
05.06.2013 86 международных студенческих команд прошли в финал конкурса Imagine Сup 2013 1
01.11.2012 В «Лаборатории Касперского» необычный конфликт 1
28.06.2010 Хостинг-провайдер «Логол» купил компанию «Лидерхост» 1
03.06.2010 «БУХта» запустила программу управления складом для «ФЛ-Логистика» 1
12.04.2010 «Дочка» Rhenus запустила WMS-систему «Бухты» на своем на московском складе 1
29.10.2009 Выходец из «Билайна» «топит» СМАРТС 1
04.12.2007 Обзор «Территория Тьмы». Раздвоение личности 1
14.11.2007 "Территория Тьмы": Демоверсия 1
09.11.2007 "Территория Тьмы" в продаже 1
05.10.2007 "Территория Тьмы" онлайн 1
30.08.2007 "Территория Тьмы": Скриншоты 1
06.07.2007 "Территория Тьмы": Скриншоты 1
23.03.2007 "Территория Тьмы": Скриншоты 1
14.03.2007 "Территория Тьмы" для всех 1
02.12.2005 Tel внедрит систему менеджмента качества 1
01.11.2004 Tel расширила пропускную способность операторских стыков 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Егоров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Бука - Buka Entertaiment 486 6
МегаФон 9730 4
БУХта - Buhta 92 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 2
Microsoft Corporation 25158 2
Ростелеком 10233 2
8838 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 78 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 1
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 1
Leaderhost - Лидерхост 1 1
Логол - Инновационный хостинг 1 1
Рунити 51 1
DigiLabs - Дигилабс 4 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 667 1
ESET - ESET Software 1145 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13909 1
Meta Platforms - Facebook 4512 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9130 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5210 1
X Corp - Twitter 2901 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 228 1
AMD Graphics Product Group - ATI 962 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
HP - Hewlett-Packard 3641 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 229 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 342 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 42 1
Revival Express 2 1
Алмазювелирэкспорт 2 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 68 1
Angentro Trading and Investments 23 1
РВК - Российская венчурная компания 555 1
NanduQ - Qiwi 1002 1
Альфа-Групп 730 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 266 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3322 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5718 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3329 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 820 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17704 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13459 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 6
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1468 5
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1061 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8615 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11109 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9481 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 486 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2605 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7688 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16905 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4823 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22486 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12198 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28776 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11215 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12220 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1049 2
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 71 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 581 1
APDEX - Application Performance Index - индекс производительности приложений 34 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1688 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5760 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 282 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1944 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21763 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25383 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 655 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3037 1
Управляемость - Manageability 1888 1
Accelerometer - Акселерометр 381 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 430 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56087 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3017 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3661 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 335 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1017 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1681 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3078 1
БУХта WMS Складской комплекс 21 2
МегаФон - NetByNet - WiFire TV 9 1
Microsoft Kinect 200 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5098 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1061 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 12 1
МегаФон Мегадиск 8 1
Microsoft DreamSpark 16 1
Microsoft YouthSpark 3 1
Тетрис 76 1
DigiLabs - Алькир 4 1
HPE GreenLake 54 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
HPE Pointnext Services 16 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Microsoft Windows 16200 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1425 1
Синиченко Сергей 1 1
Сорокина Екатерина 1 1
Коршиков Кирилл 1 1
Кирюшин Геннадий 91 1
Гирев Андрей 77 1
Куликов Павел 27 1
Фетисов Глеб 21 1
Устюжанин Андрей 6 1
Немцова Галина 2 1
Зайцева Галина 2 1
Пустоваров Олег 2 1
Дементьев Иван 2 1
Гилязов Михаил 1 1
Горин Артем 1 1
Демяненко Алексей 16 1
Шевчук Иван 1 1
Песков Дмитрий 111 1
Маевский Леонид 57 1
Кузнецов Евгений 55 1
Маевский Игорь 37 1
Новиков Илья 5 1
Пажитнов Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 154642 12
Россия - СФО - Красноярский край - Чернозерск 8 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45265 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17971 2
Европа 24561 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 138 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18372 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2609 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
США - Вашингтон - Сиэтл 402 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53207 1
Япония 13490 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7996 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1605 1
Великобритания - Лондон 2403 1
Россия - ПФО - Самарская область 1431 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 262 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2885 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2901 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1619 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 429 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1432 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54361 3
Физика - Physics - область естествознания 2795 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6713 3
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 345 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14833 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7419 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8259 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2983 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5961 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3332 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1137 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6259 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2716 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7211 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3668 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31395 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17199 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5969 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5900 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3130 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5220 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1796 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 647 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1284 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 987 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1954 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 853 1
Металлы - Платина - Platinum 478 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 545 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2321 1
Здравоохранение - Реабилитация 410 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 372 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1279 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 302 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5219 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1795 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5320 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 363 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 11 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 71 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1227 1
Microsoft Imagine Cup 60 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 2
День молодёжи - 27 июня 976 1
