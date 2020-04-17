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Вебинар «Оперативное и гибкое увеличение мощностей ИТ-инфраструктуры» состоится 30 апреля

Бизнес Интеграция Инфраструктура

Название мероприятия:

Оперативное и гибкое увеличение мощностей ИТ-инфраструктуры в новых реалиях.

Дата и время:

30 апреля, 11-00 мск.

Место:

Online.

Описание:

Про «новые реалии» в ИТ говорят уже давно. Цифровая трансформация, мобилизация, особые требования к гибкости, доступности, безопасности и далее по списку. Однако той скорости, с которой «новые реалии» со страниц маркетинговых буклетов перекочевали в рабочую действительность, вряд ли кто-то ожидал.

Даже самые консервативные, с точки зрения ИТ, компании столкнулись с необходимостью перемен. Бум роста числа удаленных пользователей повлек за собой реструктуризацию нагрузок на ИТ-инфраструктуру. Не у всех мощностей оказалось достаточно. Потребовалось срочное решение. Но что же делать, когда перебои в работе конкурсных площадок не позволяют оперативно провести процедуру закупки? Что делать, когда склады дистрибьюторов опустели, а сроки поставок нового оборудования измеряются неделями и месяцами? Что делать, когда бюджеты привязаны к курсу доллара, который на момент бюджетирования был на 15-20% ниже текущего?

30 апреля на вебинаре «Оперативное и гибкое увеличение мощностей ИТ-инфраструктуры в новых реалиях» мы поговорим именно об этом: что делать, когда нужно временное или постоянное решение для расширения доступных мощностей без вложений в аппаратную часть.

Речь пойдет про IaaS и EaaS. И если тема Infrastructure-as-a-Service сама по себе уже не нова, то тема Everything-as-a-Service раскрыта еще недостаточно.

Вебинар будет состоять из двух блоков, посвященных этим сервисным моделям: IaaS – как решению «боли» здесь и сейчас (минимум «лирики», максимум утилитарной информации по организации процессов), EaaS – как трансформации основополагающего подхода к реализации ИТ в компании.

Вебинар проводится совместно компаниями 4х4 и Hewlett Packard Enterprise.

Программа:

11:00

IaaS как быстрое решение в условиях нехватки ИТ-мощностей: с чего начать, как организовать взаимодействие с партнером и провайдером, на что обратить внимание.

Пример расчета стоимости проекта на основе реального кейса.

11:40

EaaS vs XXaS: HPE Greenlake как альтернативный подход к организации ИТ.

Легкое управление инфраструктурой c HPE GreenLake Central. Сравнение с другими способами приобретения оборудования.

12:10

Сессия вопросов и ответов.

Спикеры:

Сергей Синиченко, Технический директор компании 4х4.

Выпускник Московского Государственного Института Электроники и Математики, факультет Прикладной математики. Более 20 лет опыта в ИТ-отрасли. В 2011 году пришел в компанию 4х4 на должность технического директора. Отвечет за разработку технических решений для заказчиков.

Андрей Егоров, Руководитель направления решений HPE GreenLake, НPE в России.

Отвечает за разработку решений «все как услуга» и разработку сервисных решений для корпоративных заказчиков в подразделении HPE Pointnext.

Екатерина Сорокина, Специалист по развитию бизнеса HPE GreenLake, HPE в России.

7 лет в Hewlett Packard Enterprise, с 2015 года – в GreenLake (ранее Flexible capacity). Занималась разработкой бизнес процессов, продвижением и продажами продукта.

Более подробная информация о мероприятии и регистрация на сайте.

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