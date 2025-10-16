«Пятерочка» ввела телеметрию для тысячи кофемашин сети

Ежедневно в «Пятерочках» по всей стране покупают более 600 тыс. чашек горячего кофе. Чтобы автоматически контролировать процесс производства, «Пятерочка» ввела удаленный мониторинг кофемашин. Об этом CNews сообщили представители «Пятерочки».

Телеметрия – это система удаленного контроля и управления кофейными аппаратами, работающими в магазинах сети. Она позволяет прогнозировать обслуживание, предотвращать проблемы и решать штатные ситуации без выезда специалистов. На базе аналитических данных, полученных с помощью системы, специалисты «Пятерочки» могут формировать наиболее эффективный кофейный ассортимент и выгодные предложения, четко под покупательский спрос. Кроме этого, телеметрия позволяет следить за качеством обслуживания и приготовления напитков, оперативно уведомлять сотрудников о необходимости пополнения ингредиентов или проведении очистки.

«Высокое качество кофе – наш приоритет, ведь "Пятерочка" сегодня является лидером по продажам этого горячего напитка в России среди всех ритейлеров. Только за первое полугодие в нашей сети было куплено более 100 млн чашек кофе! Поэтому внедрение различных решений, помогающих сделать процесс приготовления этого напитка быстрым и надежным, – важная задача, позволяющая укреплять свои позиции на этом рынке, где мы нацелены стать №1. В конечном итоге выигрывают покупатели, которые каждый день приходят за порцией ароматного и бодрящего кофе именно в "Пятерочку"», – сказал директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятерочка» Андрей Егоров.

В сентябре 2025 года завершилось внедрение телеметрии на первой тысяче магазинов «Пятерочки». После успешного этапа опытной эксплуатации, систему запустят по всей сети. На сегодня кофемашины установлены в почти 20 тыс. магазинов сети.