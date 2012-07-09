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Гирев Андрей



09.07.2012 Ветеран Мардер не захотел работать в молодой команде Минкомсвязи 1
22.05.2012 Новый министр устроит "перезагрузку" отрасли связи 1
30.01.2012 В СМАРТС сменился гендиректор 1
02.12.2011 Власти предложили сотовикам сэкономить 60 млрд руб. на LTE 1
21.10.2011 Друзья АФК “Системы” обанкротили врага СМАРТС 1
21.09.2011 «Билайн» не выдержал без абонентов Tele2 1
30.03.2011 Чиновникам запрещают лоббировать МТС и «Билайн» 1
29.12.2010 МТС, «Билайн» и «Мегафон» прорвались к 4G 1
28.10.2010 Партнера МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» обвинили во взятках чиновникам 1
20.10.2010 Путин добился дешевого роуминга. НОВЫЕ ЦЕНЫ 1
24.09.2010 СМАРТС добилась уголовного дела против рейдеров, близких к МТС 1
09.08.2010 Абоненты сэкономят при поездках в пожароопасные регионы 1
05.03.2010 Андрей Гирев назначен генеральным директором «СМАРТС» 1
14.01.2010 Государство отказалось от СМАРТС 1
29.10.2009 Выходец из «Билайна» «топит» СМАРТС 3
25.12.2008 Минкомсвязи: время виртуальных операторов настало 1
05.08.2008 СМАРТС набирает вес 5
17.07.2008 СМАРТС отбился от рейдеров 2
02.07.2008 Арбитраж утвердил мировое соглашение между СМАРТС и «Волгателекомом» 1
25.06.2008 СМАРТС насильно продал дочку 1
23.06.2008 Чиновника Россвязьнадзора посадили за взятки 1
19.06.2008 «МегаФон» заинтересован в покупке СМАРТС 2
11.06.2008 СМАРТС отбился от «ВолгаТелекома» 1
11.06.2008 Суд отказал «ВолгаТелекому» в иске к СМАРТС 1
06.06.2008 Россию ждут массовые отключения сотовой связи 1
14.05.2008 СМАРТС подрос, но дивидендов не выплатил 2
10.04.2008 СМАРТС спасло бегство с Черного моря 1
17.03.2008 Распродажа СМАРТС не удалась 1
13.03.2008 «Волгателеком» покупает СМАРТС через суд 1
06.03.2008 СМАРТС стал открытым 1
26.02.2008 СМАРТС набивает себе цену 4
22.02.2008 «Мегафон» заподозрили в обмане властей 1
06.02.2008 Прецедент: российского телеком-чиновника посадили за взятку 1
14.01.2008 Акционеры СМАРТСа отказались от продажи компании 2
10.10.2007 "Евросеть" прирастет регионами, но маржу снизит 2
05.09.2007 СМАРТС «бьется об стену» ради 3G 1
31.07.2007 "Билайну" отомстят третьим поколением 1
23.07.2007 Охранник культурного наследия недоволен переделом сотового рынка 1
17.07.2007 Охрану частот поручили человеку министра связи 1
29.06.2007 «Большая тройка» не договорилась о новом ценовом сговоре 1

Публикаций - 69, упоминаний - 91

Гирев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СМАРТС Компания 490 68
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2191 11
ВолгаТелеком 408 9
Ростелеком - Связьинвест 1650 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 5
АФК Система ПАО 1580 5
СМАРТС Ярославль-GSM 33 3
СМАРТС Пенза-GSM 18 3
Telia Company 778 3
AMD Graphics Product Group - ATI 835 2
Основа Телеком 55 2
Nokia Alcatel-Lucent 1371 2
Синтерра - Synterra 732 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1133 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 157 2
Nokia Corporation 5012 2
СМАРТС Шупашкар-GSM 12 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 1
Nortel Networks 1259 1
Альфа-Групп - Altimo 381 1
Сумма Телеком - Sumtel 124 1
Питерская группа связистов 153 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 105 1
СМАРТС Астрахань-GSM 8 1
Мотив - Екатеринбург-2000 128 1
Таттелеком 145 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 536 1
Mobilcom 90 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 1
Vodafone Group 1241 1
Ростелеком Дальсвязь 424 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 394 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 285 1
Oracle Sun Microsystems 2063 1
Apple Inc - Эппл Рус 9559 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 603 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 19 5
Евросеть 1310 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 2
Альфа-Групп 579 2
Marshall Capital Partners 65 1
РТС - Фондовая биржа 316 1
IPOC 121 1
Глобэкс банк 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1706 9
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 55 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1904 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 538 5
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 456 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 478 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2240 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 2
Совета министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 12 1
МВД РФ УБЭП - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 58 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 97 1
Районные суды города Москвы 144 1
Роснано 458 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 295 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 7
Руссофт - Russoft 330 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 1
3G - Стандарт мобильной связи 4903 8
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 208 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 620 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 2
НИР - Научно-исследовательская работа 149 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 153 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 49 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 69 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 172 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 188 1
Тройка - транспортная карта 43 1
Кирюшин Геннадий 65 13
Богатов Антон 76 5
Щеголев Игорь 677 5
Мардер Наум 100 3
Айбашева Анна 91 3
Маевский Леонид 50 3
Маевский Игорь 30 3
Рейман Леонид 977 2
Титов Алексей 16 2
Никифоров Николай 1129 2
Изосимов Александр 188 2
Савельев Александр 38 2
Прянишников Николай 282 2
Солдатенков Сергей 154 2
Воробьев Михаил 47 1
Панкратова Оксана 42 1
Юсуфов Виталий 24 1
Ситников Сергей 56 1
Медведев Дмитрий 1477 1
Свирский Павел 11 1
Зайцева Анна 63 1
Юрченко Евгений 94 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 806 1
Егоров Андрей 17 1
Семериков Андрей 33 1
Провоторов Александр 146 1
Артемьев Игорь 78 1
Меламед Леонид 110 1
Иванов Дмитрий 47 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Меламед Александр 41 1
Макаров Валентин 157 1
Малис Александр 155 1
Иванов Олег 125 1
Свердлов Денис 167 1
Малофеев Константин 98 1
Хасьянова Гульнара 115 1
Путин Владимир 2157 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 32
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 12
Россия - ПФО - Самарская область 760 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1946 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 834 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 495 5
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 267 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 598 5
Россия - ЦФО - Ивановская область 341 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 448 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1178 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1755 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 752 4
Россия - ПФО - Саратовская область 485 3
Россия - ПФО - Казань 1820 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 769 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1713 3
Украина 5153 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 944 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 247 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 237 2
Россия - ДФО - Магаданская область 293 2
Казахстан - Республика 3735 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 455 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 561 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 538 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 287 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 489 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 2
Россия - ПФО - Пензенская область 423 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 856 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 2
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 332 1
Россия - УФО - Курганская область 341 1
Европа Западная 1190 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 369 1
Россия - ДФО - Амурская область 406 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1196 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 2
Образование в России 529 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 19 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 9
Прайм - Агентство экономической информации 639 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 257 1
Эхо Москвы - радиостанция 130 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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