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Гирев Андрей
Гирев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 19 5
|Евросеть 1310 3
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 2
|Альфа-Групп 579 2
|Marshall Capital Partners 65 1
|РТС - Фондовая биржа 316 1
|IPOC 121 1
|Глобэкс банк 30 1
|Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 188 1
|Тройка - транспортная карта 43 1
|Кирюшин Геннадий 65 13
|Богатов Антон 76 5
|Щеголев Игорь 677 5
|Мардер Наум 100 3
|Айбашева Анна 91 3
|Маевский Леонид 50 3
|Маевский Игорь 30 3
|Рейман Леонид 977 2
|Титов Алексей 16 2
|Никифоров Николай 1129 2
|Изосимов Александр 188 2
|Савельев Александр 38 2
|Прянишников Николай 282 2
|Солдатенков Сергей 154 2
|Воробьев Михаил 47 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Ситников Сергей 56 1
|Медведев Дмитрий 1477 1
|Свирский Павел 11 1
|Зайцева Анна 63 1
|Юрченко Евгений 94 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 806 1
|Егоров Андрей 17 1
|Семериков Андрей 33 1
|Провоторов Александр 146 1
|Артемьев Игорь 78 1
|Меламед Леонид 110 1
|Иванов Дмитрий 47 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Меламед Александр 41 1
|Макаров Валентин 157 1
|Малис Александр 155 1
|Иванов Олег 125 1
|Свердлов Денис 167 1
|Малофеев Константин 98 1
|Хасьянова Гульнара 115 1
|Путин Владимир 2157 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 9
|Прайм - Агентство экономической информации 639 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 3
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 257 1
|Эхо Москвы - радиостанция 130 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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