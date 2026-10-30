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Сетевая компания Казанские электрические сети
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 22 дела, на cумму 1 125 077 453 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 34
Сетевая компания и организации, системы, технологии, персоны:
|Курбангалиев Тимур 3 3
|Салахутдинов Наиль 2 2
|Сорокин Валерий 3 1
|Михеева Ольга 11 1
|Александров Евгений 7 1
|Капустин Александр 5 1
|Гафаров Рустем 1 1
|Утышев Алексей 2 1
|Рафкатович Айрат 1 1
|Фардиев Ильшат 1 1
|Нургалиев Марат 2 1
|Гайсин Риназ 1 1
|Жиленков Алексей 1 1
|Камалютдинова Лилия 1 1
|Китанин Дмитрий 1 1
|Тухфатуллов Ильдар 1 1
|Минниханов Рустам 124 1
|Плясенко Павел 20 1
|Нурутдинов Айрат 12 1
|Усова Марина 27 1
|Гирев Андрей 77 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Морозов Павел 27 1
|Козин Денис 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.