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Сетевая компания Казанские электрические сети

Сетевая компания - Казанские электрические сети

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 22 дела, на cумму 1 125 077 453 ₽*

Судебные дела (22) на сумму 1 125 077 453 ₽*
в качестве истца (14) на сумму 2 646 899 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 914 676 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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30.10.2026 «Ред Софт» и «Сетевая компания» подписали соглашение о сотрудничестве 1
16.06.2026 Kaspersky Symphony XDR обеспечивает информационную безопасность «Сетевой компании» 1
04.05.2026 «Росатом» и «Сетевая компания» Татарстана запустили пилотный проект цифровой подстанции 1
05.03.2026 «Сетевая компания» внедрила единую цифровую платформу обслуживания потребителей на ELMA365 3
05.03.2026 «Основа-АйТи» автоматизировала учет финансово-хозяйственной деятельности в сетевой компании на 2000 пользователей 1
03.03.2026 «Сетевая компания» разработала систему поиска безучетного потребления электроэнергии на базе ИИ 1
25.02.2026 Уникальный цифровой объект для российской энергосистемы возводится в Пестречинском районе Татарстана 1
09.12.2025 АО «Сетевая компания» модернизирует электросети шести садоводческих товариществ Татарстана 3
08.12.2025 АО «Сетевая компания» установила 40 станций, оснащенных искусственным интеллектом 4
05.08.2025 «Сетевая компания» оснащает электрозарядные станции бесплатными точками доступа Wi-Fi 4
17.07.2025 «Сетевая компания» внедряет искусственный интеллект для улучшения клиентского сервиса. 2
04.06.2025 АО «Сетевая компания» внедряет искусственный интеллект для повышения эффективности электроснабжения и работы с клиентами. 2
30.11.2023 Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству вычислительного центра «Таттелекома» 1
07.12.2021 МТС поможет пензенским энергетикам предотвращать хищения и аварии в электросетях 2
09.10.2007 «Татэнерго» переводит филиалы на «Дело»: закупка еще 83 АРМ 2
30.08.2007 «Татэнерго» внедряет «Дело» в филиалах 1
30.05.2007 СМАРТС ищет правду в суде 1
24.01.2007 «Сетевая компания» запуталась в 3G 2

Публикаций - 19, упоминаний - 34

Сетевая компания и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16279 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 2
МегаФон 11055 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9595 2
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 2
Kontron 31 1
Прософт-Системы 24 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 16 1
Татэнерго - ТатАИСэнерго - Татарстан Автоматизация и Связь Энерго 13 1
Астелком 5 1
Аврора Телеком - Аврора-телеком 8 1
Промэнерго 4 1
ЭлектроОптима 4 1
Lynx Software Technologies - LynuxWorks 14 1
E-PROM - Е-ПРОМ 17 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5752 1
Intel Corporation 12898 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
9774 1
Ред Софт - Red Soft 1287 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3251 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 1
Schneider Electric 615 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 307 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 196 1
СИНХ - Таттелеком 230 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 1
РТСофт - RTSoft 101 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
Системы и Технологии ГК 131 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 38 1
Связьинформ 88 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 1
Т2 - Т2 Мобайл - Челябинская Сотовая Связь 25 1
СИНХ - Таттелеком - КГТС - Казанская ГТС - Казанская городская телефонная сеть - Казгорсеть 25 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 47 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 1
БЭС - Бугульминские электрические сети 1 1
Татэнерго - Елабужская ТЭЦ 2 1
Искра-Волга - промышленно-технологический центр 4 1
ЭнергоИнновации 1 1
Газпром ПАО 1498 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 123 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 46 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 1
Татэнерго - Казанская теплосетевая компания (КТК) 2 1
Татэнерго - Казанская ТЭЦ 4 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5492 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Администрация города Казани - Мэрия Казани 22 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2391 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 384 1
Федеральное казначейство России 1965 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 1
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CHAdeMO - CHArge de MOve 30 1
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Промышленный компьютер - Industrial Computer 61 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13656 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 252 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
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РТСофт - Платинум-РТ 2 1
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Microsoft Windows 17078 1
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1453 1
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