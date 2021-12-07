МТС поможет пензенским энергетикам предотвращать хищения и аварии в электросетях

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила удаленный мониторинг и контроль за оборудованием ООО «Сетевая компания», одного из крупнейших поставщиков электроэнергии в Пензенской области. Измерительные комплексы электроэнергии, оснащенные SIM-картами МТС, будут использоваться для оперативного выявления случаев несанкционированных подключений и аварий в сети на территории региона, а также для дистанционного снятия показаний приборов учета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС организовала для «Сетевой компании» единую систему мониторинга оборудования, включающую в себя около 300 устройств сбора и передачи данных, а также защищенный канал связи, по которому собранная информация в режиме реального времени передается в центр управления. Это позволяет непрерывно контролировать все параметры потребления электроэнергии конечными пользователями и оперативно фиксировать даже незначительные отклонения от нормативов.

Благодаря внедренной системе удаленного контроля за оборудованием специалисты «Сетевой компании» могут проводить быструю диагностику состояния сети, заранее выявляя аварийные ситуации, несанкционированные подключения или безучетное потребление. Кроме того, использование приборов учета электроэнергии с SIM-картами позволяет производить дистанционное отключение конечных потребителей от сети в случае возникновения задолженности с возможностью быстрого возобновления энергоснабжения.

Устройства, оснащенные SIM-картами МТС, уже используются для дистанционного мониторинга оборудования «Сетевой компании» в Пензе, Кузнецке, Сердобске, Лунино и Бессоновском районе.

«Технологии на базе интернета вещей, в том числе и дистанционный мониторинг оборудования, являются сейчас одними из самых востребованных на пензенском бизнес-рынке. Удаленный контроль за приборами учета и состоянием сетей позволяет повысить энергоэффективность предприятий и дает поставщикам возможность более точно спрогнозировать необходимый потребителям объем ресурсов и собственные доходы. Использование IoT-решений для измерения потребления электроэнергии оптимизирует затраты предприятий на персонал и исключает человеческий фактор при снятии данных с приборов учета. Такие решения уже активно применяются во многих регионах России – в частности, осенью 2021 г. МТС реализовала проект по выявлению хищений в электросетях совместно с компанией “Башкирэнерго”, одной из крупнейших региональных российских электросетевых компаний. Благодаря качественному покрытию МТС на территории Пензенской области эту технологию легко масштабировать и применять не только в крупных городах и райцентрах, но и в небольших населенных пунктах, куда не всегда можно отправить выездную бригаду», - сказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

О компании «Сетевая компания»

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ООО «Сетевая компания» с 2006 г. обеспечивает электроснабжением общественные объекты и предприятия города Пензы и Пензенской области. Деятельность компании заключается в эксплуатации объектов электроэнергетики, их проектировании и строительстве для обеспечения качественного и надежного электроснабжения жителей и организаций Пензы и области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 78-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено свыше 10 млн домохозяйств, сервисами платного ТВ в различных средах – более семи миллионов пользователей, программами лояльности – свыше 11 млн клиентов. Компания располагает в России розничной сетью из 5330 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК «Система». Акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT, на Московской бирже - под кодом MTSS.