Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству вычислительного центра «Таттелекома»

В ПАО «Таттелеком» появится вычислительный центр, который позволит решать задачи обработки, анализа и защиты критически важных данных ИТ-систем как самой компании, так и других предприятий. Старт строительству нового инфраструктурного объекта 30 ноября дал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

«То, что мы сумели сохранить компанию, — базовый элемент для развития цифровизации в республике. Сегодняшнее событие знаменует следующий этап в истории предприятия. Я поддерживаю этот проект и обращаюсь ко всем причастным ведомствам с просьбой оказать содействие. В добрый путь!», — сказал присутствующим Рустам Нургалиевич.

Центр дополнит телекоммуникационный кластер, расположенный в Казани по ул. Н. Ершова. Площадь здания, где будут размещены порядка 400 телекоммуникационных стоек, составит 3000 кв. м. Мощность энергопотребления центра оценивают в 1,8 МВт. Уровень надежности ЦОД соответствует стандарту Tier3. Объекты будут строить в две очереди, работы завершатся в 2026 г.

Значимость запуска строительства вычислительного центра в год 135-летия отрасли связи в регионе подчеркнул генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов. Как отметил глава компании, за последние четыре года отмечается двукратное увеличение трафика, что закономерно требует решение вопроса защиты и обработки данных. «На этой площадке мы построим ЦОД, трансформаторную подстанцию и административный офисный центр на 200 рабочих мест. В планах также реализовать на базе вычислительного центра научно-образовательный кластер при поддержке Академии наук РТ», — сказал Айрат Рафкатович.

В торжественной церемонии приняли участие также руководитель Исполкома г. Казани Рустем Гафаров, председатель совета директоров ПАО «Таттелеком», генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин и генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев. Для почетных гостей также провели экскурсию в новом ИТ-центре, открывшемся в мае этого года. Разработчики и аналитики рассказали главе Татарстана о ключевых проектах по видеонаблюдению, IP-домофонии и внутренних системах, координирующих рабочие процессы компании.

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Торжественная церемония старта строительства вычислительного центра приурочена к 135-летию со дня появления связи в регионе и открытия Казанской городской телефонной сети (КГТС) — 27 ноября 1888 г. Существующая на протяжении стольких лет отрасль продолжает развиваться, подстраиваясь под потребности абонентов. Сегодня ПАО «Таттелеком», преемник КГТС, — это стратегическое предприятие РТ, являющееся примером постоянного развития. Региональный оператор сохранил и укрепил свои позиции на рынке телеком-услуг, благодаря чему более 2 млн жителей Татарстана получают качественные цифровые услуги связи по самым низким ценам в России.