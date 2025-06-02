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Нурутдинов Айрат


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 В Татарстане протестируют российскую базовую станцию операторского класса 1
02.06.2025 Yadro и «Таттелеком» протестируют российскую базовую станцию операторского класса 1
20.02.2024 Абоненты «Летай» остаются на связи во время морозов и снегопадов 1
29.01.2024 «Белые пятна» сотовой связи «Летай» сократились еще в 200 населенных пунктах Татарстана 1
30.11.2023 Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству вычислительного центра «Таттелекома» 1
10.11.2023 Результаты группы компаний «Таттелеком» за январь-сентябрь 2023 года 1
24.05.2023 «Летай» улучшил качество мобильной связи еще в 17 населенных пунктах Татарстана 1
06.05.2022 «Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 млн рублей 1
19.03.2021 Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности в 2020 году 1
05.06.2020 «Таттелеком» подключит к интернету по оптике более тысячи татарстанских школ 1
04.12.2019 «Таттелеком» установит до конца 2020 года более 200 новых базовых станций 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Нурутдинов Айрат и организации, системы, технологии, персоны:

СИНХ - Таттелеком 209 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8901 2
СИНХ - Таттелеком - КГТС - Казанская ГТС - Казанская городская телефонная сеть - Казгорсеть 25 1
СИНХ - Таттелеком - ТМТ - Твои мобильные технологии - Летай 11 1
Quorum - Кворум - 128 1
Сетевая компания - Казанские электрические сети 6 1
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 15 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28282 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8640 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21145 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3668 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8134 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7074 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1585 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9467 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24931 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2126 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7480 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1327 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1109 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11407 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10670 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11891 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7511 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9868 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4160 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12900 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 331 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4732 1
Мобильная связь - голосовые услуги 322 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2241 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 290 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3817 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 221 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 1
Шелобков Алексей 35 2
Гафаров Рустем 1 1
Рафкатович Айрат 1 1
Фардиев Ильшат 1 1
Алексеев Сергей 10 1
Шафигуллин Лутфулла 8 1
Яковлев Альберт 2 1
Нафигин Альберт 1 1
Сорокин Валерий 3 1
Сотов Денис 1 1
Минниханов Рустам 118 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3023 7
Россия - РФ - Российская федерация 149162 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3095 5
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 368 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 1
Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма 33 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 38 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Высокогорский район - Высокая Гора 28 1
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 49 1
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 20 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 73 1
Россия - ПФО - Татарстан - Пестречинский район - Пестрецы 25 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 70 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1405 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 130 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 115 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2820 1
Россия - ПФО - Татарстан - Сабинский район - Богатые Сабы - Мингер 16 1
Россия - ПФО - Татарстан - Мензелинский район - Мензелинск 11 1
Россия - ПФО - Татарстан - Рыбно-Слободский район - Рыбная Слобода 11 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5898 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 664 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 621 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4779 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1171 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1358 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2549 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6568 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1613 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1212 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
Аудит - аудиторский услуги 2823 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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