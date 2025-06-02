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Нурутдинов Айрат
УПОМИНАНИЯ
Нурутдинов Айрат и организации, системы, технологии, персоны:
|Сетевая компания - Казанские электрические сети 6 1
|Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
|СИНХ - Связьинвестнефтехим 15 1
|Шелобков Алексей 35 2
|Гафаров Рустем 1 1
|Рафкатович Айрат 1 1
|Фардиев Ильшат 1 1
|Алексеев Сергей 10 1
|Шафигуллин Лутфулла 8 1
|Яковлев Альберт 2 1
|Нафигин Альберт 1 1
|Сорокин Валерий 3 1
|Сотов Денис 1 1
|Минниханов Рустам 118 1
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