«Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 млн рублей

«Таттелеком» опубликовал информацию о решениях, принятых акционерами по итогам 2021 г. Одним из ключевых вопросов годового общего собрания стало утверждение выплаты дивидендов по результатам прошедшего года в размере 893 млн руб.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 19378784772 размещенными голосующими (обыкновенными) акциями «Таттелеком», что составляет 92,9707% от их общего числа. Таким образом, кворум для проведения общего собрания акционеров «Таттелеком» был обеспечен.

На выплату дивидендов, согласно решению акционеров, будет направлено 50% чистой прибыли за прошлый год – 893164388,74 руб. (0,04285 руб. на 1 акцию) – за всю историю компании это рекордная сумма дивидендов. Напомним, чистая прибыль «Таттелеком» за 2021 г. составила 1786,2 млн рублей, что на 9% выше результата 2020 г. (1638,1 млн рублей).

Также установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 18 мая 2022 г.

Акционеры компании избрали совет директоров, состав которого немного изменился. В совет вошли: Сергей Алексеев, Альберт Нафигин, Айрат Нурутдинов, Валерий Сорокин, Денис Сотов, Лутфулла Шафигуллин, Альберт Яковлев.

Акционеры также утвердили: годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Таттелеком» по результатам 2021 г/, состав ревизионной комиссии «Таттелеком», аудитора для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.