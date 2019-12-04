«Таттелеком» установит до конца 2020 года более 200 новых базовых станций

Группой компаний «Таттелеком», включающей «Таттелеком» и ТМТ (бренд «Летай»), до конца следующего года будет построено более 200 новых базовых станций GSM/LTE на территории Республики Татарстан. Таким образом, их общее количество превысит 1750.

Немногим более половины из числа новых станций будет установлено в Казани и других крупнейших городах региона - Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске, остальные – в разных районах республики.

В 2019 году проводились мероприятия по развитию сети. В частности, смонтированы 42 новые базовые станции, на 13 из них установлено оборудование TDD, обладающее вдвое большей, по сравнению с обычными базовыми станциями, пропускной способностью. Дополнительными секторами усилена 71 базовая станция.

«Развитие мобильной связи является одним из приоритетных направлений бизнеса «Таттелекома». На сегодняшний день 93% общего числа базовых станций группы компаний подключены к сети по волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает абонентов более надежным и устойчивым соединением. Это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе и обеспечен за счет обширной инфраструктуры «Таттелекома». Результаты проводимой работы по развитию сети и строительству новых станций, благодаря перераспределению нагрузки между ними и увеличению покрытия, с каждым месяцем будут всё более заметны для абонентов. Здесь важно повышение как качества голосовой связи, так и скорости передачи данных», - сказал генеральный директор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов.