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Татэнерго ТатАИСэнерго Татарстан Автоматизация и Связь Энерго

СОБЫТИЯ

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30.10.2026 «Ред Софт» и «ТатАИСЭнерго» будут сотрудничать в сфере ИТ и импортозамещения 1
17.02.2014 «Инфинет» подвел итоги по реализованным проектам в 2013 г. и обозначил планы на 2014 г. 1
10.08.2010 «ТТК-Нижний Новгород» подключил к магистральной сети оператора связи «ТатАИСЭнерго» 1
09.10.2009 В Татарстане создают национального ИТ-чемпиона 1
12.03.2009 Заинская ГРЭС и Нижнекамская ГЭС внедряют СЭД «Дело» 1
03.12.2008 Казанская ТЭЦ-3 расширяет масштабы СЭД «Дело» 1
01.07.2008 ОТР внедряет IBM Maximo Enterprise Suite в «ТатАИСЭнерго» 1
26.02.2008 IBM заплатит за присутствие в Татарстане? 1
21.01.2008 В «Татэнерго» создана консолидированная база данных ИСУ «Парус» 1
30.08.2007 «Татэнерго» внедряет «Дело» в филиалах 1
02.08.2007 «Татэнерго» расширяет масштабы СЭД «Дело» 2
18.06.2007 «Татэнерго» оснащает филиалы СЭД: еще 48 АРМ «Дела» 1
08.08.2005 В Татарстане прошел семинар "Стратегии регионального развития инфраструктуры электронной цифровой подписи" 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Татэнерго и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1854 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16279 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9722 1
Ред Софт - Red Soft 1287 1
Oracle Corporation 7126 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2159 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9595 1
Ланит - Норбит - Norbit 434 1
ОТР ГК - ОТР 2000 231 1
ММК Информсервис 69 1
ICL ГК - ICL Group 517 1
Парус Корпорация 210 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
InfiNet Wireless - Инфинет 64 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Такснет - Taxnet 10 1
Информсвязь Казахстан 3 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
Татинтек - ТатАИСнефть - ТатАвтоматизация - ТатАСУ 13 1
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 1
Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 47 10
Татэнерго - Казанская ТЭЦ 4 3
Татэнерго - Нижнекамская ГЭС 6 3
Татэнерго - Елабужская ТЭЦ 2 2
Татнефть 247 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 466 2
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Соллерс-Елабуга - ЕлАЗ ПО - Елабужский Автомобильный завод Производственное объединение 4 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 16 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 375 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Сетевая компания - Казанские электрические сети 19 1
Газпромнефть Нефтесервис 2 1
Орехово-Зуевская Электросеть 1 1
НефтеХимСервис 1 1
КИСМ - КАМАЗинструментспецмаш 1 1
БЭС - Бугульминские электрические сети 1 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 316 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5492 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55238 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14187 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13092 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4412 4
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1201 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10411 2
PrivacyTech - Digital identity - Цифровая идентичность - Цифровая идентификация 14 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2165 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10708 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13398 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17144 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37052 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5314 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9881 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1158 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 667 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 604 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4773 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4519 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3612 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1192 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2280 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 878 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 771 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7958 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4634 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 154 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2803 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2640 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23325 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 450 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2455 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 772 1
Microsoft Windows 2000 8675 5
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 252 3
ЭОС Дело-web 209 2
IBM Maximo Asset Management 61 2
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 2
Гранд МГК - Гранд-Смета 17 1
InfiNet - InfiMAN 8 1
InfiNet - InfiMONITOR 1 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2587 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1325 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 359 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 279 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Фазылзянов Фарит 30 2
Геллер Яков 4 1
Жечков Михаил 2 1
Гайфуллин Ильгизар 1 1
Гареев Ринат 1 1
Ершов Андрей 52 1
Кузнецов Александр 165 1
Дьячков Виктор 37 1
Окороков Дмитрий 7 1
Обаляева Юлия 9 1
Афанасьев Георгий 11 1
Шаймиев Минтимер 10 1
Димитров Илия 9 1
Ибрагимов Олег 1 1
Латыпов Рустам 1 1
Терегулов Рустам 1 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3544 10
Россия - РФ - Российская федерация 169438 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 80 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55206 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1538 2
Россия - ПФО - Татарстан - Чистопольский район - Чистополь 33 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19463 1
Казахстан - Республика 6154 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13888 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8727 1
Россия - УФО - Свердловская область 2026 1
Европа Восточная 3141 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3536 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3680 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Ближний Восток 3173 1
Бразилия - Федеративная Республика 2538 1
Великобритания - Лондон 2438 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 1
Турция - Турецкая республика 2658 1
Украина 7983 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1951 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1446 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 480 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 951 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 815 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 416 1
Закавказье - Transcaucasia 128 1
Кувейт 174 1
Африка Северная 263 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 143 1
Сенегал - Республика 45 1
Оман Султанат 133 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6004 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16461 2
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2140 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5887 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8011 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2478 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4070 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1707 1
МТР - Материально-технические ресурсы 72 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27809 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6269 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1017 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6719 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58770 1
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КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 188 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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