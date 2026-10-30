Получите все материалы CNews по ключевому слову
Татэнерго ТатАИСэнерго Татарстан Автоматизация и Связь Энерго
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Татэнерго и организации, системы, технологии, персоны:
|Фазылзянов Фарит 30 2
|Геллер Яков 4 1
|Жечков Михаил 2 1
|Гайфуллин Ильгизар 1 1
|Гареев Ринат 1 1
|Ершов Андрей 52 1
|Кузнецов Александр 165 1
|Дьячков Виктор 37 1
|Окороков Дмитрий 7 1
|Обаляева Юлия 9 1
|Афанасьев Георгий 11 1
|Шаймиев Минтимер 10 1
|Димитров Илия 9 1
|Ибрагимов Олег 1 1
|Латыпов Рустам 1 1
|Терегулов Рустам 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4294 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.