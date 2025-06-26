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ЕВРАЗ КГОК Качканарский горно-обогатительный комбинат

ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат

УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 ЕВРАЗ создал витрину данных для налогового мониторинга с «Лаб СП» 1
06.12.2022 Михаил Макеев -

Михаил Макеев, Пиклема: В России заказчики готовы экспериментировать, а на Западе хотят готовый продукт

 2
01.07.2019 Качканарский ГОК совместно с «Вист групп» внедрил АС мониторинга горного транспорта в карьерах 1
17.02.2014 «Инфинет» подвел итоги по реализованным проектам в 2013 г. и обозначил планы на 2014 г. 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

ЕВРАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13355 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8949 1
Telegram Group 2262 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Google LLC 11987 1
InfiNet Wireless - Инфинет 59 1
Информсвязь Казахстан 3 1
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 1
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 1
Piklema Predictive - Пиклема 8 1
Piklema - ORI Team 3 1
Татэнерго - ТатАИСэнерго - Татарстан Автоматизация и Связь Энерго 12 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 1
Цифра ГК 2487 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 66 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Орехово-Зуевская Электросеть 1 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1000 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3010 1
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Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 158 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2491 1
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РАН - Российская академия наук 1940 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 634 1
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