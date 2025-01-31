Новоженов Денис
Новоженов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9713 1
|Цифра ГК 2432 1
|Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 1
|ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 3 1
|БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
|ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 464 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 2
|Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 930 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 3950 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1501 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144607 1
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