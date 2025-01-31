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Новоженов Денис



31.01.2025 ЕВРАЗ НТМК ввел в работу робогрузовики без водителей 1
05.12.2024 «Ростелеком» и ЕВРАЗ запустили Private LTE на Качканарском месторождении 1
01.07.2019 Качканарский ГОК совместно с «Вист групп» внедрил АС мониторинга горного транспорта в карьерах 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Новоженов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9713 1
Цифра ГК 2432 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 3 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 464 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2886 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16157 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12550 1
Бондаренко Александр 39 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 930 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3950 1
Россия - УФО - Свердловская область 1501 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 1
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