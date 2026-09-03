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Бондаренко Александр

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Сбербанк поможет развивать цифровые сервисы для спорта на Камчатке 1
13.06.2024 Компания R-Vision объявила о расширении бизнеса и изменениях в команде топ-менеджмента 1
22.11.2022 R-Vision TIP сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия 1
12.10.2022 Россия создаст в Киргизии систему взимания сбора с грузового транспорта и весогабаритного контроля 1
28.07.2022 Продукты R-Vision прошли проверку на соответствие белорусским стандартам кибербезопасности 1
09.06.2022 Концерн «НТС» реализовал в Индонезии проект автоматического весогабаритного контроля на дорогах 1
09.06.2022 R-Vision и МГЛУ имени Мориса Тореза объявили о сотрудничестве 1
10.03.2022 R-Vision совместно с МТЕ поможет БГУИР в образовательном процессе 1
02.03.2021 Александр Бондаренко, R-Vision: Бинарная логика большинства систем мониторинга кибербезопасности безнадежно устарела 1
18.01.2021 Softline помогла «Евразу» автоматизировать бизнес-процессы по работе с рекламациями 1
25.09.2020 Как коронавирус подстегнул спрос на рынке BPM 1
26.08.2020 Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября 1
14.10.2019 «Вист групп» внедрит автоматизированную систему диспетчеризации на участках Талдинского месторождения 1
10.10.2019 Российская R-Vision представила решение для управления данными киберразведки 1
02.10.2019 «Вист групп» внедряет современные технологии для добычи угля 1
12.08.2019 «ВИСТ групп» внедрила систему «Карьер» на разрезе «Русского угля» в Хакасии 1
01.07.2019 Качканарский ГОК совместно с «Вист групп» внедрил АС мониторинга горного транспорта в карьерах 1
31.01.2019 «МТС банк» ускорил реагирование на киберинциденты с помощью R-Vision 1
15.11.2018 R-Vision выпустил новую версию Incident Response Platform 1
28.04.2018 R-Vision Incident Response Platform 3.8 обеспечивает адаптивное реагирование на инциденты ИБ 1
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
05.09.2017 «Лаборатория Касперского» и R-Vision объединят усилия для предотвращения финансового мошенничества 1
18.08.2017 Российская СУБД Postgres Pro будет использоваться в программных комплексах R-Vision 1
16.02.2017 Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года 1
23.01.2017 «Ростелеком» подключил по оптике астраханские турбазы 1
24.11.2016 InfoWatch и «Р-Вижн» начали интеграцию Traffic Monitor и R-Vision IRP 1
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1
09.11.2015 R-Vision представила новую SGRC-платформу для централизованного управления информационной безопасностью 1
03.09.2015 Россия и Китай будут сотрудничать в сфере применения навигационных систем BEIDOU и ГЛОНАСС при автоперевозках 1
22.01.2015 «Облако» De Novo обеспечит бесперебойную работу ИТ «АПК-Инвест» 1
30.10.2014 Россия и Индия договорились о сотрудничестве в сфере ГЛОНАСС-технологий 1
14.03.2014 ISM Systems представила новый продукт для банковского рынка 1
02.12.2013 Аутсорсинг ИБ сокращает издержки на 25% 1
22.10.2013 Leta оценила осведомленность сотрудников российских компаний в вопросах ИБ 1
08.10.2013 Leta получила полный набор продуктовых компетенций McAfee 1
11.07.2013 Leta подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO 27001 1
06.02.2013 Хакеры атаковали американскую сеть быстрого питания 1
06.07.2011 Депутаты не решились отключить ФСБ от персональных данных 1
10.04.2009 Операторы отключат «серые» мобильники 1
10.02.2009 Как оценить риски ИБ? 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Бондаренко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 270 17
Leta Group - Лета Групп 282 6
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 949 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5681 4
InfoWatch - Инфовотч 1189 4
Softline - Софтлайн 3767 4
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 49 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15943 3
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 2
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 2
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 2
Телематические системы 60 2
МультиТек Инжиниринг - Multitech Engineering 2 2
Ростелеком 10996 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3467 2
Microsoft Corporation 25820 2
Check Point Software Technologies 830 2
Информзащита 947 2
Крок - Croc 1969 2
HTC Corporation 1512 2
Terrasoft - Террасофт 206 2
Цифра ГК 164 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 298 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 137 1
Газинформсервис - ГИС 504 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 36 1
Cybertonica - Кибертоника 5 1
Cryptosoft - Криптософт НТП 3 1
De Novo - Де Ново 48 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
Вулкан НТЦ - научно-технический центр 7 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 552 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 2
Ароса 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8940 2
Газпром ПАО 1497 2
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 2
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Barnes & Noble 171 1
Югра Банк 14 1
101Hotels.com 456 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 1
Русский Уголь 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 1
Альфа-Банк 1985 1
Visa International 1996 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 156 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 608 1
American Express - Amex 338 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
JCB International 146 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5715 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5747 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3702 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 459 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 130 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 146 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Судебная власть - Judicial power 2515 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3666 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 766 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 349 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2082 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3209 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2344 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 51 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1527 3
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 77 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35364 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36470 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54308 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3179 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9579 6
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 246 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26542 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1217 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13216 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2912 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 967 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14339 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12929 3
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 422 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6574 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9965 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12346 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17045 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10256 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5190 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26053 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  881 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24552 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1937 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7675 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7756 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2532 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 796 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12260 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4040 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1508 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14821 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23126 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7527 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1542 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12982 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8379 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18146 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1629 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 53 7
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 30 3
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  26 3
Linux OS 11593 2
Microsoft Windows 16949 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2982 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5783 2
Terrasoft Creatio 109 2
Kaspersky Fraud Prevention 24 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 291 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 118 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 6 1
ELMA RPA 8 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5261 1
Terrasoft Creatio Service 12 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management - Security Vision NG SGRC - Security Vision Next Generation Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 30 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 24 1
Microsoft Windows Embedded 208 1
Diebold Nixdorf - Opteva 17 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1814 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
R-Vision ACP - R-Vision Asset Control Platform 1 1
R-Vision EVO 12 1
Intel Security McAfee GTI - McAfee Global Threat Intelligence 10 1
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 45 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 31 1
De Novo Облако - De Novo ЦОД 23 1
R-Vision UEBA - R-Vision User and Entity Behavior Analytics - R-Vision SENSE 9 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1057 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 311 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 238 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1849 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 559 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 1
Лукацкий Алексей 140 4
Трефилов Алексей 49 2
Гимранов Ринат 126 2
Лютиков Виталий 25 2
Бимаев Олег 8 2
Москаленко Анастасия 2 2
Трифаленков Илья 17 2
Седов Олег 6 2
Коптелов Андрей 138 2
Кузнецов Александр 164 1
Дружинин Евгений 22 1
Рогозин Дмитрий 104 1
Волков Алексей 56 1
Соколов Максим 27 1
Кулешов Александр 29 1
Ермакович Александр 7 1
Дорофеев Александр 13 1
Прозоров Андрей 17 1
Дугин Андрей 32 1
Башлыков Михаил 23 1
Шишкин Владимир 2 1
Тимошенко Антон 4 1
Кандыбович Дмитрий 18 1
Акимов Евгений 39 1
Уздемир Сергей 8 1
Золотухин Сергей 5 1
Секлецов Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Васильев Игорь 23 1
Баталова Марина 13 1
Воронова Мария 12 1
Сун-чи-ми Вадим 26 1
Новоженов Денис 5 1
Левцов Вениамин 41 1
Сметанев Игорь 12 1
Нигметзянов Марсель 18 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Лебедев Павел 36 1
Агеев Максим 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 167219 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54893 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47801 3
Азия - Азиатский регион 5937 2
Беларусь - Белоруссия 6322 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3478 2
Украина 7939 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1225 2
Индия - Дели 158 1
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 69 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 35 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
Киргизия - Бишкек 139 1
Китай - Шэньси - Сиань 42 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Харабалинский район - Харабали 15 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Ахтубинск 29 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Камызякский район - Камызяк 25 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19247 1
Казахстан - Республика 6077 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 1
Индия - Bharat 5888 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3353 1
Америка Южная 884 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1423 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 1
Канада 5086 1
Африка - Африканский регион 3647 1
Ближний Восток 3161 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1525 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 1
Индонезия - Республика 1063 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1944 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1415 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 771 1
Украина - Киев 1153 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53770 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58035 12
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