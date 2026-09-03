Индексная книга (каталог) CNews*
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Бондаренко Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 40, упоминаний - 40
Бондаренко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукацкий Алексей 140 4
|Трефилов Алексей 49 2
|Гимранов Ринат 126 2
|Лютиков Виталий 25 2
|Бимаев Олег 8 2
|Москаленко Анастасия 2 2
|Трифаленков Илья 17 2
|Седов Олег 6 2
|Коптелов Андрей 138 2
|Кузнецов Александр 164 1
|Дружинин Евгений 22 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Волков Алексей 56 1
|Соколов Максим 27 1
|Кулешов Александр 29 1
|Ермакович Александр 7 1
|Дорофеев Александр 13 1
|Прозоров Андрей 17 1
|Дугин Андрей 32 1
|Башлыков Михаил 23 1
|Шишкин Владимир 2 1
|Тимошенко Антон 4 1
|Кандыбович Дмитрий 18 1
|Акимов Евгений 39 1
|Уздемир Сергей 8 1
|Золотухин Сергей 5 1
|Секлецов Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Васильев Игорь 23 1
|Баталова Марина 13 1
|Воронова Мария 12 1
|Сун-чи-ми Вадим 26 1
|Новоженов Денис 5 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Сметанев Игорь 12 1
|Нигметзянов Марсель 18 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Лебедев Павел 36 1
|Агеев Максим 33 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725124.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725124.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.