Экосистема R-Vision EVO – комплекс взаимосвязанных технологий, компонентов и выстроенных между ними процессов, которые позволяют компаниям построить Security Operation Center и развивать его до необходимого уровня зрелости. Отличительной особенностью экосистемы R-Vision является тот факт, что технологии вендора помогают эволюционировать всем центрам мониторинга и реагирования на ИБ, вне зависимости от их первоначального масштаба и отрасли, при этом разработчик представляет всем заказчикам возможность поэтапного наращивания и расширения функционала экосистемы по мере роста потребностей SOC.