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R-Vision EVO
Экосистема R-Vision EVO – комплекс взаимосвязанных технологий, компонентов и выстроенных между ними процессов, которые позволяют компаниям построить Security Operation Center и развивать его до необходимого уровня зрелости. Отличительной особенностью экосистемы R-Vision является тот факт, что технологии вендора помогают эволюционировать всем центрам мониторинга и реагирования на ИБ, вне зависимости от их первоначального масштаба и отрасли, при этом разработчик представляет всем заказчикам возможность поэтапного наращивания и расширения функционала экосистемы по мере роста потребностей SOC.
R-Vision EVO и организации, системы, технологии, персоны:
|Сметанев Игорь 12 2
|Милованов Андрей 31 2
|Ермилова Любовь 5 1
|Куценко Петр 6 1
|Каушанский Александр 33 1
|Соловьев Виталий 37 1
|Урусов Виктор 131 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Кирьянова Александра 139 1
|Аксенов Олег 46 1
|Шадаев Максут 1033 1
|Врацкий Андрей 141 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Ульянов Николай 115 1
|Калякин Павел 66 1
|Дашков Алексей 2 1
|Оберемок Надежда 30 1
|Аникин Дмитрий 47 1
|Нальский Максим 36 1
|Натрусов Артем 284 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Малышев Сергей 83 1
|Никитин Сергей 75 1
|Новикова Елена 89 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Воронин Павел 142 1
|Петухов Антон 47 1
|Бородавкин Данил 8 1
|Родин Константин 27 1
|Денисов Анатолий 35 1
|Распопов Алексей 34 1
|Шмаков Антон 46 1
|Шаев Виталий 43 1
|Солдатенкова Ксения 26 1
|Белан Иван 26 1
|Желнова Алина 27 1
|Богдашов Валерий 24 1
|Артюхов Сергей 45 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147572 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43883 1
|Ближний Восток 2971 1
|Африка - Африканский регион 3510 1
|Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1133 1
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