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R-Vision EVO


Экосистема R-Vision EVO – комплекс взаимосвязанных технологий, компонентов и выстроенных между ними процессов, которые позволяют компаниям построить Security Operation Center и развивать его до необходимого уровня зрелости. Отличительной особенностью экосистемы R-Vision является тот факт, что технологии вендора помогают эволюционировать всем центрам мониторинга и реагирования на ИБ, вне зависимости от их первоначального масштаба и отрасли, при этом разработчик представляет всем заказчикам возможность поэтапного наращивания и расширения функционала экосистемы по мере роста потребностей SOC. 


21.04.2025 R-Vision запускает линейку продуктов для цифровизации бизнеса 1
13.06.2024 Компания R-Vision объявила о расширении бизнеса и изменениях в команде топ-менеджмента 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
18.10.2023 Алексей Дашков -

Алексей Дашков, R-Vision: Эффективно защищать инфраструктуру все сложнее при классическом подходе к ИБ
 

 2
29.09.2023 R-Vision объявила о выпуске новых технологий R-Vision VM и R-Vision SIEM 1
07.09.2023 «Айти бастион» и R-Vision развивают технологическое партнерство 1
09.08.2023 R-Vision представила обновление технологии R-Vision Endpoint 1
09.08.2023 MONT расширяет свой портфель в области ИБ 1
09.11.2022 R-Vision представила экосистему R-Vision EVO и новые технологии, вошедшие в ее состав 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

R-Vision EVO и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 167 7
АйТи 1377 1
MONT - МОНТ 150 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13054 1
8393 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 521 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
Ланит Интеграция 195 1
АйТи Бастион - IT Bastion 105 1
Сбер - СберБизнес Софт 60 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
Газинформсервис - ГИС 299 1
Polymedia - Полимедиа 140 1
ФинГрад - FinGrad 33 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 292 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 73 1
Аусферр ИТЦ 28 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7509 1
Русполимет ПАО 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1668 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2857 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 506 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1057 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 252 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Абсолют Банк 234 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Русагро Группа Компаний 285 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 44 1
Cybersteel - Киберсталь 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4307 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2945 1
Федеральное казначейство России 1801 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11930 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28559 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31516 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2315 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 797 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20273 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 407 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2198 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 231 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 760 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1078 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 2
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VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2738 2
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4835 1
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Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 987 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25826 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 63 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2248 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2972 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1273 1
Intel Evo 104 3
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 18 3
R-Vision VM 15 3
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 6 2
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 2
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  22 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4628 2
Linux OS 10156 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 70 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 58 1
Microsoft Visio - MS Visio 153 1
Adobe Photoshop 769 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Новые облачные технологии - МойОфис 803 1
НКТ - Р7-Офис 399 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 197 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 375 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 16 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2088 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1004 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 40 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 59 1
НКТ - Р7-графика 31 1
R-Vision UEBA - R-Vision User and Entity Behavior Analytics 4 1
Сметанев Игорь 12 2
Милованов Андрей 31 2
Ермилова Любовь 5 1
Куценко Петр 6 1
Каушанский Александр 33 1
Соловьев Виталий 37 1
Урусов Виктор 131 1
Абакумов Евгений 206 1
Кирьянова Александра 139 1
Аксенов Олег 46 1
Шадаев Максут 1033 1
Врацкий Андрей 141 1
Харитонов Вадим 28 1
Нестеров Алексей 145 1
Ульянов Николай 115 1
Калякин Павел 66 1
Дашков Алексей 2 1
Оберемок Надежда 30 1
Аникин Дмитрий 47 1
Нальский Максим 36 1
Натрусов Артем 284 1
Чаркин Евгений 297 1
Малышев Сергей 83 1
Никитин Сергей 75 1
Новикова Елена 89 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Воронин Павел 142 1
Петухов Антон 47 1
Бородавкин Данил 8 1
Родин Константин 27 1
Денисов Анатолий 35 1
Распопов Алексей 34 1
Шмаков Антон 46 1
Шаев Виталий 43 1
Солдатенкова Ксения 26 1
Белан Иван 26 1
Желнова Алина 27 1
Богдашов Валерий 24 1
Артюхов Сергей 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43883 1
Ближний Восток 2971 1
Африка - Африканский регион 3510 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14842 6
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Аудит - аудиторский услуги 2766 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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