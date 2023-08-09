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MONT расширяет свой портфель в области ИБ

MONT заключила соглашение о партнерстве с разработчиком систем кибербезопасности R-Vision. Сотрудничество позволит MONT оснастить современным российским ПО как можно больше компаний, чтобы повысить уровень импортонезависимости и киберзащиты отечественного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Партнерство предусматривает возможность реализовывать проекты по информационной безопасности на базе тесной интеграции программных продуктов R-Vision, которые входят в состав экосистемы для эволюции SOC – R-Vision EVO. Среди них: системы для автоматизации реагирования на инциденты и повышения эффективности SOC, платформы управления данными киберразведки и анализа поведения объектов и выявления аномалий, технология защиты данных на конечных устройствах, программный комплекс для построения на базе конкретной организации центра реагирования на угрозы и уязвимости и др. Все технологии экосистемы глубоко взаимосвязаны между собой, что позволяет организациям комплексно подойти к вопросам обеспечения информационной безопасности и решать задачи на стыке технологий.

«Благодаря сотрудничеству с R-Vision в портфеле MONT появился вендор с большим количеством технологий для организации комплексной системы управления информационной безопасностью. Наша экспертиза позволит партнерам и их заказчикам подобрать оптимальную конфигурацию любых продуктов из экосистемы одного из ведущих разработчиков ИБ-продуктов», — сказала Любовь Ермилова, менеджер по развитию бизнеса MONT.

Кроме этого, сотрудничество включает проведение компанией R-Vison пилотных проектов, а также деятельность, направленную на консультации и обучение партнеров и заказчиков для глубокого изучения технологий компании. Вендор обладает лицензией ФСТЭК России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации и технической защите конфиденциальной информации.

«Наличие решений классов SOAR, TIP, TDP, UEBA и других технологий экосистемы R-Vision EVO позволит нашим партнерам MONT закрыть актуальную потребность заказчиков в современных и надежных системах безопасности российской разработки, решить сложные комплексные задачи эффективного построения ИБ в организациях, а также защитить объекты критической инфраструктуры и самые чувствительные данные», — отметил Андрей Милованов, коммерческий директор компании R-Vision.

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Импортонезависимость

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R-Vision – разработчик систем кибербезопасности. С 2011 г. создает технологии, которые помогают бизнесу и государственным организациям по всему миру уверенно противостоять актуальным киберугрозам и обеспечивать надежное управление информационной безопасностью. Технологии R-Vision используются в банках, государственных структурах, нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, промышленности и компаниях других отраслей.

Компания MONT — дистрибьютор программного обеспечения. Продуктовый портфель MONT включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибуция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу MONT.

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