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Ермилова Любовь


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 MONT расширил портфель российских решений для кибербезопасности системами «Гарда» 1
03.11.2023 Mont усилила свою безопасность с помощью Strongpass 1
20.09.2023 Портфель Mont пополнился российским решением Strongpass для кибербезопасности 1
11.09.2023 MONT стал официальным дистрибьютором сервисов BI.ZONE 1
21.08.2023 Mont и «Газинформсервис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
09.08.2023 MONT расширяет свой портфель в области ИБ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ермилова Любовь и организации, системы, технологии, персоны:

MONT - МОНТ 153 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 352 1
SAP SE 5327 1
R-Vision - Р-Вижн 173 1
Газинформсервис - ГИС 308 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4377 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28937 5
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 406 2
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 205 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11447 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20594 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3240 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6406 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16174 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31791 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1526 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 818 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4058 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4873 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2302 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9459 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2039 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1086 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 342 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21100 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 72 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2220 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24788 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12280 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 792 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 413 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 820 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 283 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2374 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13741 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6997 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4153 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 942 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3350 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5027 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12998 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 243 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8012 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30510 1
Safepass 2 2
Microsoft Windows 15895 2
Strongpass 2 2
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4685 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 16 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 30 1
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 5 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 25 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1374 1
Intel Evo 104 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 257 1
R-Vision EVO 9 1
Левин Константин 37 1
Тихонов Сергей 14 1
Милованов Андрей 31 1
Котов Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 6
Россия - УФО - Екатеринбург 4061 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1507 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17827 1
Беларусь - Белоруссия 5824 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44153 1
Беларусь - Минск 650 1
Энергетика - Energy - Energetically 5222 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49183 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3091 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9048 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52517 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7156 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1343 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6413 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2528 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5751 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14082 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 175110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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