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Портфель Mont пополнился российским решением Strongpass для кибербезопасности

Mont и Strongpass, российский разработчик программного обеспечения для борьбы со слабыми и скомпрометированными паролями, заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества Mont сможет предоставить своим партнерам отечественный аналог решений управления надежностью паролей зарубежных вендоров, таких как Safepass.

Strongpass — полностью российская разработка, которая позволяет превентивно обнаруживать слабые и скомпрометированные пароли. Решение совместимо с Windows и всеми операционными системами в реестре российского ПО. Эффективность работы программы при использовании ее в закрытой среде не меняется.

«Использование Strongpass значительно снижает риск успешной атаки на бизнес в случае перебора паролей: ПО показывает степень уязвимости пароля при попытке пользователя задать слишком простой код для входа. Так сервис усиливает защиту корпоративной инфраструктуры с помощью минимальных усилий и небольших затрат на управление программой», — сказала Любовь Ермилова, менеджер по развитию бизнеса Mont.

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В случае атаки методом брутфорса (brute force — метод подбора паролей) Strongpass значительно увеличивает время, которое требуется злоумышленнику, и позволяет службе информационной безопасности быстрее обнаружить подозрительное количество неудачных аутентификаций и заблокировать атаку.

«В нашей базе более 847 млн паролей, которые были замечены злоумышленниками в результате утечек данных. Все проверки проходят моментально и осуществляются локально, подключение к интернету не требуется. Благодаря современным технологиям Strongpass быстро выявляет неблагонадежный пароль при попытке создания или смене пароля, не разрешая пользователю установить его. Таким образом продукт эффективно дополняет парольные политики компании, — сказал Сергей Тихонов, коммерческий директор Strongpass. — Сотрудничество с Mont повысит уровень кибербезопасности российских компаний и позволит предприятием перестать зависеть от импортных продуктов».

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