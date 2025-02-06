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Котов Алексей



06.02.2025 CompTek – официальный дистрибьютор серверного оборудования OpenYard 1
09.12.2024 Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче 1
12.08.2024 Алексей Котов, OpenYard: Мы изначально хотели делать качественный продукт для задач бизнеса, а уже затем представлять его на рынке 1
21.08.2023 Mont и «Газинформсервис» подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Котов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Центр открытых разработок - OpenYard 26 3
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 1
SAP SE 5280 1
MONT - МОНТ 144 1
Газинформсервис - ГИС 278 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Yandex - Яндекс 7377 1
Merlion - Мерлион 806 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2851 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13176 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11982 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10126 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1445 1
Стресс-тестирование - Stress testing 61 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1904 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2482 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12553 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  662 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7610 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2887 1
Intel x86 - архитектура процессора 1859 2
Центр открытых разработок - OpenYard OYBoot 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1582 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 115 1
Yandex Database - YDB 24 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 248 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Ермилова Любовь 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 559 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 642 1
Беларусь - Минск 632 1
Беларусь - Белоруссия 5681 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17433 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3957 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4665 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48145 1
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 72 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1206 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6250 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2259 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51209 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2362 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13563 1
Энергетика - Energy - Energetically 5098 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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