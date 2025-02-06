CompTek – официальный дистрибьютор серверного оборудования OpenYard

Российский дистрибьютор CompTek и производитель серверного оборудования OpenYard подписали дистрибьюторское соглашение. CompTek пополнил портфель решений для ИТ-инфраструктур серверами OpenYard из продуктовых линеек классических 19-дюймовых систем и OCP-платформ для бизнеса, владеющего гипермасштабируемыми дата-центрами. Оборудование OpenYard уже доступно для заказа партнерам Comptek. Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

В 2025 г. компания OpenYard продолжит развитие партнерской и дистрибьюторской сети, а также сконцентрируется на тесном взаимодействии с партнерами и интеграторами. Подписание дистрибьюторского соглашения с CompTek — логичный шаг в этом направлении. Компания CompTek — один из старейших российских дистрибьюторов, работающий на отечественном рынке более 35 лет. Сотрудничество с производителем серверов OpenYard открывает партнерам CompTek доступ к оборудованию, произведенному на собственном заводе в Рязанской области. Продукция OpenYard входит в реестр промышленной продукции Минпромторга России.

Благодаря собственному производству, технологиям и интеллектуальной собственности, компания OpenYard обеспечивает поддержку и развитие решений в любых условиях. Серверы OpenYard отличаются совместимостью с программным обеспечением российских разработчиков. К примеру, оборудование OpenYard имеет доказанную совместимость с программным обеспечением компаний «Росплатформа» (продукты «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище»), ISPsystem (платформа DCImanager), vStack (платформа виртуализации vStack HCP 2.2), «ДАКОМ М» (платформа виртуализации «SpaceVM» 6.5.4) и других российских программных продуктов.

Большой популярностью среди заказчиков пользуются классические стоечные 19-дюймовые' enterprise-серверы. Это базовая линейка серверов широкого спектра задач и приложений для больших организаций. Кроме того, OpenYard предлагает 21-дюймовые серверы OCP — решения для высокопроизводительных ЦОДов. В обеих продуктовых линейках доступны версии, внесенные в реестр, и альтернативные исполнения.

Виктор Амплеев, начальник отдела продаж CompTek: «Сегодня очевидно, что качественное «железо», соответствующее запросу разработчиков программных решений и ПО, — критически важный элемент бизнеса, от которого зависит эффективность компании и пользовательский опыт. CompTek считает важным предоставить партнерам, бизнес которых может быть разного уровня, современное эффективное комплексное решение с возможностью подбора любой конфигурации под конкретные сегменты и задачи. Важно отметить, что серверное оборудование, совместимое с системами и программами разного типа, выпускается на собственной производственной площадке полного цикла, что соответствует статусу отечественного продукта. Решения OpenYard логично встраиваются в продуктовый портфель CompTek, и мы уверены, что наши партнеры оценят преимущества оборудования при использовании в своих проектах».

Алексей Котов, руководитель отдела по работе с партнерами OpenYard: «CompTek — один из ведущих и опытнейших дистрибьюторов на российском рынке, обладающий колоссальной экспертизой в сфере аппаратных решений. Мы рады, что сегодня можем объявить о том, что CompTek присоединился к партнерской сети OpenYard. Теперь серверное оборудование пополнит ИТ-портфель дистрибьютора. В планах — дальнейшее расширение нашего сотрудничества. Мы уверены, что совместная работа приведет нас к новым свершениям и поможет заказчикам усовершенствовать свою ИТ-инфраструктуру за счет надежных и качественных решений OpenYard».