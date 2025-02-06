Амплеев Виктор
|06.02.2025
|CompTek – официальный дистрибьютор серверного оборудования OpenYard 1
|30.09.2015
|Dell совместно с Comptek представила HPC-решения в России 1
Амплеев Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Comptek - Комптек 196 2
|Dell Big Data Open Lab 3 1
|Центр открытых разработок - OpenYard 26 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
|Dell EMC 5033 1
|Орленко Михаил 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144830 2
|Россия - ЦФО - Рязанская область 559 1
|Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 480 1
|Казахстан - Республика 5542 1
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