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Амплеев Виктор



06.02.2025 CompTek – официальный дистрибьютор серверного оборудования OpenYard 1
30.09.2015 Dell совместно с Comptek представила HPC-решения в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Амплеев Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Comptek - Комптек 196 2
Dell Big Data Open Lab 3 1
Центр открытых разработок - OpenYard 26 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
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