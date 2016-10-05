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Dell Big Data Open Lab

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.10.2016 От слов к делу: что компании извлекают из больших данных 1
30.09.2015 Dell совместно с Comptek представила HPC-решения в России 1
04.09.2014 Лаборатория по продвижению технологий Big Data открыта в Москве 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Dell Big Data Open Lab и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Ланит - Comptek - Комптек 215 3
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 1
Центр открытых разработок - OpenYard 94 1
StatSoft 14 1
Ростелеком 10948 1
SAP SE 5601 1
Huawei 4677 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Fujitsu 2105 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Yealink Network Technology 85 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Vodafone Group 1412 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
АйТи 1519 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 1
Salesforce - Informatica 139 1
Getmobit - Гетмобит 45 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 32 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 61 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 1
Software AG - Terracotta 13 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
OpenStack 560 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 281 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
SPEC - SPECint - спецификация для целочисленной вычислительной мощности процессора 27 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 598 1
Apache Hadoop 470 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 2
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 50 1
Dell Boomi 5 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 1
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Huawei Fusion - Серия смартфонов 4 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 55 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 39 1
SAP Big Data Margin Assurance 3 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 1
Dell EMC iDRAC - Dell EMC integrated Dell Remote Access Controller - интегрированный контроллер удаленного доступа - DRAC - Dell Remote Assistant Card 17 1
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 43 1
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 1
Huawei FusionInsight 6 1
Dell Force10 2 1
Бахов Владимир 1 1
Амплеев Виктор 2 1
Матвеева Татьяна 110 1
Горяйнов Андрей 55 1
Кулешов Алексей 32 1
Орленко Михаил 10 1
Иванников Виктор 23 1
Рабинович Борис 8 1
Щербаков Борис 47 1
Предтеченский Петр 18 1
Носов Николай 13 1
Чурин Алексей 4 1
Борисов Пётр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
Увлечения и хобби - Hobbies 395 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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