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Dell Big Data Open Lab
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|05.10.2016
|От слов к делу: что компании извлекают из больших данных 1
|30.09.2015
|Dell совместно с Comptek представила HPC-решения в России 1
|04.09.2014
|Лаборатория по продвижению технологий Big Data открыта в Москве 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Dell Big Data Open Lab и организации, системы, технологии, персоны:
|Бахов Владимир 1 1
|Амплеев Виктор 2 1
|Матвеева Татьяна 110 1
|Горяйнов Андрей 55 1
|Кулешов Алексей 32 1
|Орленко Михаил 10 1
|Иванников Виктор 23 1
|Рабинович Борис 8 1
|Щербаков Борис 47 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Носов Николай 13 1
|Чурин Алексей 4 1
|Борисов Пётр 10 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.