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Axoft и OpenYard: технологическое партнерство для развития отечественной ИТ-инфраструктуры

Компания Axoft объявляет о подписании дистрибуторского соглашения с OpenYard – отечественным производителем серверного оборудования. Партнерство открывает для обеих сторон новые возможности для развития бизнеса. Axoft будет предлагать партнёрам и их заказчикам широкий ассортимент современных серверных решений OpenYard, включая корпоративные серверы и OCP-решения, внесенные в реестр промышленной продукции Минпромторга России, а OpenYard сможет усилить позиции на российском рынке и развить партнёрскую сеть. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

«Подписание дистрибуторского соглашения с Axoft – важный шаг в развитии нашего бизнеса. Мы уверены, что открытость и кооперация – это ключ к успеху и рады, что Axoft поддерживает нас в стремлении к развитию технологических и партнёрских альянсов», – сказал Алексей Котов, руководитель отдела по работе с партнерами OpenYard.

Технологическое партнерство с OpenYard – это стратегический шаг, который позволит расширить ассортимент решений, удовлетворяющих самые высокие требования бизнеса и государственных организаций в отношении бесперебойной работы сервисов, гибкости инфраструктуры, быстрой обработки данных, производительности и надежности.

Решения OpenYard отвечают этим запросам за счет высокопроизводительных процессоров, механизмов отказоустойчивости, гибкой конфигурации под задачи заказчика и соответствия требованиям регуляторов.

Компания OpenYard более 12 лет разрабатывает серверное оборудование, имеет R&D-центр в Москве, владеет собственным производственным комплексом полного цикла в Рязанской области, выпускающим свыше 60 тыс. единиц серверного оборудования в год.

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«OpenYard – это пример российского производителя с полным циклом разработки и собственного производства серверного оборудования. Высокое качество решений, подтверждённое успешными внедрениями, делает OpenYard надежным технологическим партнером. Компания предлагает удобные инструменты, включая один из самых функциональных конфигураторов на рынке, что упрощает взаимодействие между участниками рынка. Axoft, в свою очередь, благодаря своему региональному присутствию и экспертизе в дистрибуции, делает эти решения доступнее по всей стране», – сказал директор департамента аппаратных систем Axoft Олег Ким.

Продукты компании ориентированы на широкий круг отраслей, включая ритейл, финансовый сектор, промышленность, госсектор и гиперскейлеры любых направлений.

Оборудование OpenYard имеет доказанную совместимость с программным обеспечением компаний «Росплатформа» (продукты «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище»), ISPsystem (платформа DCImanager), vStack (платформа виртуализации vStack HCP 2.2), «Даком М» (платформа виртуализации «SpaceVM» 6.5.4) и рядом других российских программных продуктов. Стандартные решения x86 архитектуры можно реализовать в двух вариантах: многофункциональная платформа и мощный сервер для обработки большого объема данных; OCP-решения, разработанные по стандарту Open Compute Project, которые позволяют быстро и эффективно строить центры обработки данных и оптимизировать затраты на содержание ИТ-инфраструктуры.

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